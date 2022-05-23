10 культовых личностей, чье чувство юмора доводило современников до белого каления

Тонкое чувство юмора свидетельствует о высоком интеллекте человека. Мало того, зачастую инициаторами розыгрышей и пранков становятся не только представители сферы развлечений, но и серьезные, казалось бы, ученые и философы.

Мы в ADME убедились, что даже культовые личности были не прочь подшутить над окружающими.

Мэрилин Монро

В начале 50-х Мэрилин Монро подверглась критике со стороны одного популярного издания: журналисту уж больно не понравилось красное платье актрисы, которое та надела на вечеринку. Автор статьи написал, что Мэрилин выглядела крайне вульгарно и что даже мешок из-под картошки смотрелся бы на ней лучше. Мэрилин тоже оказалась не лыком шита: в ответ на разнос она устроила фотосессию в мешке из-под картошки и доказала журналистам, что ее красота не зависит от стоимости надетого наряда.

Сальвадор Дали

Художник-сюрреалист очень любил поражать воображение публики даже у себя дома. Так, живописец пугал гостей своим бассейном с прозрачными кубами, в которых обитали опасные морские ежи. Гости ведь не знали, что ежи отделены от основной части бассейна, где можно спокойно купаться.

Альберт Эйнштейн

Однажды великий физик пригласил к себе в гости Стимсона и по ошибке произнес: «Приходите, сегодня у нас будет профессор Стимсон!» Тот удивился и уточнил, что он вообще-то и есть Стимсон. Эйнштейн не растерялся: «Неважно, приходите все равно», — сказал он озадаченному мужчине.

Мария Кюри

Первооткрывательница радия тоже любила пошутить. Известно, что Мария и ее двоюродный брат однажды прибили к потолку мебель и обувь одного из своих незадачливых родственников.

Йозеф Гайдн

Австрийский композитор Йозеф Гайдн любил троллить посетителей своих концертов. Музыкант знал, что ценители прекрасного часто засыпают на его выступлениях. Чтобы отомстить нерадивым слушателям, Йозеф вставил громогласный барабанный бой в те моменты своих симфоний, когда публика максимально расслаблялась. Кстати, одно из таких своих произведений Гайдн шутливо назвал «Сюрприз».

Эдгар По

Когда во время службы писателю было дано распоряжение явиться на парад в рабочем поясе, Эдгар воспринял приказ уж слишком буквально. Он действительно пришел в поясе. Только в поясе.

Антон Чехов

Антон Павлович отличался необычными проявлениями сентиментальности. В личной переписке с женой Ольгой Книппер писатель ласково называл ее «замухрышка», «каракуля моя» и даже «крокодил души моей». А еще Чехов просил называть его Черномордиком и не менее оригинально подписывался: «твой иеромонах» и «старец Антоний».

Артур Конан Дойл

Из-за остроумной шутки Артура Конана Дойла сразу 12 его друзей уехали из Лондона. Писатель отправил приятелям телеграммы с текстом: «Все всплыло, бегите!» Он был уверен, что у каждого человека есть секреты, и хотел проверить это на практике. Удивительно, но на следующий день все 12 человек действительно покинули родной город.

Вирджиния Вулф

Известная британская писательница и ее подруги однажды проникли на борт корабля, представившись абиссинскими принцами. Для этого они переоделись в тюрбаны и кафтаны, накрасили лица специальной косметикой и напросились на экскурсию по судну. И хотя самозванки наверняка надеялись сохранить свою шалость в тайне, о розыгрыше узнали журналисты, и приключения подруг попали на первые полосы газет.

Леонардо да Винчи

Да Винчи носил в кармане «дракона» — самую обычную ящерицу, на спину которой приделал крылья из чешуи. Ученый эффектно вытаскивал свое творение из кармана и рассказывал, что ему удалось приручить мифическое чудовище.