10+ особенностей викторианской моды, благодаря которым мы еще сильнее полюбили наши удобные старые джинсы

Для большинства из нас одевание по утрам — рутинный и быстрый процесс. Мы просыпаемся, умываемся, приводим себя в порядок, натягиваем штаны, свитер и кеды или платье и туфли — и готовы к выходу из дома. Современной женщине нужно на это не более 15 минут. Дамам, которые жили 150–200 лет назад, требовалось несколько часов. И если им позволяло финансовое положение, они часто нанимали для этих целей прислугу.

Мы в ADME решили разобраться, какие предметы входили в гардероб состоятельной жительницы Европы XIX века и как было принято одеваться для того или иного обстоятельства.

В конце статьи вы найдете два бонуса. Из первого вы узнаете, как викторианские дамы ухаживали за одеждой, когда не было современных стиральных машин, химикатов, сушилок и утюгов. А с помощью второго сами сможете ненадолго отправиться в прошлое.

Белье

В XIX веке под платьем любой женщины скрывалось несколько слоев белья: льняная рубашка, корсет, панталоны, нижние юбки и кринолин. Корсеты производились разных цветов и фасонов. Самые дорогие делали из сатина. Под нижнюю юбку часто надевали турнюр — накладку, которую дамы носили на пояснице, чтобы фигура выглядела более пышной. Это могла быть просто подушечка, набитая соломой или конским волосом, или приспособление из стальных прутьев. Чтобы талия казалась тоньше, чуть ниже пояса накручивали валик из ткани. Так переход от талии к нижней юбке был более четко очерчен, а фигура напоминала песочные часы. Вместо трусов дамы носили свободные панталоны длиной чуть ниже колена. Когда женщина надевала корсет, снять их было уже невозможно. Поэтому на случай, если леди нужно было воспользоваться уборной, в них имелась специальная «прореха».

Чулки

Чулки в XIX веке скорее напоминали гольфы, так как заканчивались сразу над коленом. Их делали из шерсти, хлопка, льна или шелка. Самыми дорогими были шелковые чулки или модели с вышивкой. Они фиксировались на ноге с помощью подвязок или лент. Без подвязок они бы сползли вниз, так как современные эластичные добавки еще не изобрели. В повседневной жизни девушки чаще надевали подвязки выше колена, а когда собирались на бал — под коленом: так их можно было лучше зафиксировать, и дама могла танцевать, не боясь потерять чулок.

Платье

В викторианские времена только длинные платья считались приличными для взрослой женщины. Чем моложе была девушка, тем короче могло быть ее платье. Но как только девочки и мальчики начинали носить разную одежду, на них надевали уменьшенные копии взрослых вещей. С 5—6-летнего возраста (а порой и раньше) девочки начинали носить «тренировочные» корсеты, кринолины и турнюры.

У любой приличной дамы в арсенале должны были быть платья на разные случаи жизни: для прогулки, охоты, катания на коньках, для похода в театр, оперу, а также домашнее, бальное, траурное и прочие. Ни в коем случае нельзя было заменять одно платье другим. Мы покажем вам, чем отличались платья основных категорий.

Платье для прогулки

Платья, в которых дамы могли отправиться на прогулку в парк, часто шили из плотной ткани темного цвета. Для отделки использовали вышивку, бисер, кружево. Такие платья непременно носились с турнюром и корсетом, а полный образ включал в себя также перчатки, шляпку и зонтик. Состоятельная дама без перчаток на улице выглядела странно.

Домашнее платье

Максимально удобной домашней одеждой считалось длинное платье, напоминающее, по сути, очень нарядный халат — застегивалось оно спереди. В таком виде было допустимо находиться в спальне или, например, завтракать в кругу очень близких членов семьи.

Театральное платье

Платья для похода в театр были несколько наряднее платьев для прогулок, но в целом им полагалось быть скромными. Другое дело — посещение оперы. В оперном туалете дама должна была блистать. Приветствовалось глубокое декольте, голые плечи, шелковые ткани. Обязательным элементом наряда был «оперный плащ» (как правило, белый с богатой отделкой) и белые лайковые перчатки. Волосы могли украсить цветами, лентами, перьями или драгоценностями. В качестве аксессуаров дамы брали с собой веер, лорнет, букет цветов и носовой платок.

Бальное платье

Свадебные платья были проще бальных в XIX веке. Невесты старались выбрать наряд такого фасона, чтобы его можно было надеть куда-нибудь еще. Бальные же платья были максимально роскошными и шились по последней моде. Выбор материала зависел от возраста и статуса дамы. Женщины постарше шили платья из атласа, шелка и бархата, а молодые девушки предпочитали более легкие ткани. Цвет платья должен был быть ярким и светлым, никаких темных и мрачных оттенков. Обязательной деталью бального туалета были белые перчатки.

Костюм для езды на велосипеде

Очевидно, женщины не могли кататься на велосипедах в длинных юбках, так как это представляло опасность, но это не было поводом отказываться от этого занятного времяпровождения. Поэтому викторианские модельеры изобрели специальный ансамбль для катания на велосипеде: нечто среднее между платьем и брючным костюмом. Широкие штаны заправлялись в облегающие сапоги, чтобы ничего не цеплялось за шестерни. Такие костюмы часто делали коричневого цвета, чтобы на них не была видна дорожная пыль и грязь.

Теннисное платье

В конце XIX века теннис был очень популярной игрой в среде аристократов. Дамам высшего общества не возбранялось играть в подвижные игры, поэтому для них специально стали шить платья, не стесняющие движений. Сверху такое платье было облегающим, но в то же время обеспечивало свободное движение рук. Подол был немного короче обычного, а ткань выбирали легкую, чтобы теннисистка не потела. Обязательным элементом наряда была шляпа, которая защищала нежную кожу женщины от солнца.

Обувь

До конца XIX века обувь по большей части была одинаковой для правой и левой ноги, так как было тяжело внедрить в массовое производство разные лекала. Отдельные лекала стали широко использовать только в 1880-х вместе с развитием обувной промышленности. До этого купить удобную пару туфель было не так-то просто. Каждую сапожники шили вручную.

Женские туфли раннего викторианского периода были узкими и без каблука, из черного или белого атласа. К 1850–1860-м годам они стали немного шире, на низком каблуке и делались из кожи или ткани. На прогулку часто надевали полусапожки до щиколотки со шнуровкой или пуговицами. Туфли-лодочки на небольшом каблуке были популярной обувью для бала.

Аксессуары

Головной убор. Появляться на улице с непокрытой головой считалось неприличным как мужчин, так и для женщин. Женщины обязательно надевали шляпки или чепцы, которые соответствовали их наряду. В 1830-х были популярны чепчики с такими огромными полями, что разглядеть лицо женщины возможно было только спереди. Со временем головные уборы становились все меньше. Шляпы украшали лентами, цветами, перьями, а иногда даже чучелами экзотических птиц.

Появляться на улице с непокрытой головой считалось неприличным как мужчин, так и для женщин. Женщины обязательно надевали шляпки или чепцы, которые соответствовали их наряду. В 1830-х были популярны чепчики с такими огромными полями, что разглядеть лицо женщины возможно было только спереди. Со временем головные уборы становились все меньше. Шляпы украшали лентами, цветами, перьями, а иногда даже чучелами экзотических птиц. Зонтики стали непременным атрибутом викторианских модниц с середины XIX века. Загар считался уделом крестьянок и простолюдинок, поэтому девушки из высшего общества защищались от солнца любыми средствами. Зонтики делали из шелка. Популярными моделями были варианты с бахромой или откидными шторками, которые обеспечивали максимальную защиту от ультрафиолета.

стали непременным атрибутом викторианских модниц с середины XIX века. Загар считался уделом крестьянок и простолюдинок, поэтому девушки из высшего общества защищались от солнца любыми средствами. Зонтики делали из шелка. Популярными моделями были варианты с бахромой или откидными шторками, которые обеспечивали максимальную защиту от ультрафиолета. Веер брали с собой всегда и везде. Это был такой же необходимый аксессуар, как смартфон в наши дни. Веера делали из шелка, кружев, дерева, перьев, пергамента, слоновой кости и других материалов. Основными поставщиками были Франция, Китай и Япония. Существовал даже «язык веера», с помощью которых дама передавала тайные сигналы. Носили этот аксессуар обычно на шнурке, привязанном к талии.

брали с собой всегда и везде. Это был такой же необходимый аксессуар, как смартфон в наши дни. Веера делали из шелка, кружев, дерева, перьев, пергамента, слоновой кости и других материалов. Основными поставщиками были Франция, Китай и Япония. Существовал даже «язык веера», с помощью которых дама передавала тайные сигналы. Носили этот аксессуар обычно на шнурке, привязанном к талии. Перчатки. Считалось неприличным выходить из дома без перчаток. Для повседневной носки использовали короткие шелковые, а на бал надевали длинные белые перчатки из кожи козленка. У богатых людей существовал целый гардероб перчаток, так как каждому случаю соответствовала определенная модель. Также любая викторианская дама должна была в совершенстве владеть «перчаточным этикетом», чтобы знать, когда руки должны быть в перчатках, а когда без, иначе можно было попасть впросак.

Прическа

Женщина в Викторианскую эпоху должна была носить длинные волосы. Между тем современных средств для ухода и укладки еще не существовало. Дамы XIX века мыли голову крайне редко — 1 раз в несколько недель. Мытье с нашей точки зрения было очень странным: кожу головы и волосы протирали нашатырным спиртом, разведенным в воде. Также для блеска волосы часто натирали луковым соком. Чтобы зафиксировать непослушные локоны, женщины использовали прозрачный клейкий раствор, известный как фиксатуар. Его можно было купить в парфюмерной лавке или сделать самостоятельно из семян айвы, розовой воды, одеколона и спирта. Также применяли обыкновенный пчелиный воск.

Для балов и других официальных мероприятий викторианские модницы укладывали свои волосы в замысловатые прически с искусственными пучками, подушечками и накладными косами. В первой половине XIX века были очень популярны фероньерки — украшения на голову в виде металлического обруча с драгоценным камнем. В середине XIX века в обиход вошла термозавивка. В 1870-х писком моды была «волна Марселя». Для завивки использовали прообраз плойки — железные щипцы, которые для каждого завитка нагревали на открытом огне. Чтобы не сжечь волосы, щипцы обертывали бумагой, но это не всегда помогало. Однако в повседневной жизни дамы придерживались более практичного стиля. Волосы заплетали в косы, делали тугие пучки и для надежности закрывали их сеткой. Ведь выбившиеся из пучка волосы или «петухи» на голове считались признаком неряшливости.

Макияж

Макияж был хорошим способом подчеркнуть женскую красоту в Викторианскую эпоху, но признаваться в использовании косметики было не принято. Королева Виктория заявила, что макияж — это неприлично. В женской внешности ценилась естественность, кожа должна была быть гладкой и бледной, без тени загара. Веснушки считались серьезным недостатком — их предлагалось выводить долгим пребыванием на солнце и другими опасными методами. В те времена было распространено мнение, что любой дефект на коже лица — это следствие плохого характера или плохого поступка девушки. Использование румян и помады расценивалось обществом как обман и ассоциировалось с низшим классом. Тушь в викторианские времена не использовалась. Чтобы ресницы росли гуще и длиннее, было принято их обрезать. Единственное, что считалось допустимым, — это использование пудры, так как даже сама королева это делала. Но никто, особенно мужчины, не должны были этого заметить.

Бонус № 1: уход за одеждой

Сейчас стирка ограничивается для нас закидыванием одежды в машину. В XIX веке стирка одежды занимала весь день и считалась самой тяжелой женской обязанностью. Богато украшенные многослойные платья не стирали, их очищали сухим способом. Стирали только те вещи, которые соприкасались с телом.

Стирка одежды была крайне трудоемким процессом. Обычно белье замачивали на ночь. На следующий день вещи стирали, затем кипятили и полоскали. В сложных случаях процесс повторялся 3 раза. Для разных тканей использовали разные чистящие средства, у каждой прачки был свой арсенал химикатов. Так как отбеливателей и пятновыводителей еще не существовало, они пускали в ход подручные средства, такие как кислое молоко, хлорная известь, щавелевая кислота. Каждая стирка включала этап «синения» — белую одежду кипятили или ошпаривали водой с добавлением синей краски. Так пожелтевшая ткань казалась белее.

Далее одежду сушили — сначала пропускали через валики, затем развешивали на веревки. Вещи должны были оставаться слегка влажными для глажки. Сухую одежду можно было легко испортить чугунными утюгами. Кстати, утюги продавались парами: пока один нагревался, другим можно было пользоваться. Были также утюги другой конструкции, внутрь которых клали нагревательный элемент. Но и те, и другие были ужасно тяжелыми и требовали недюжинной силы.

Бонус № 2