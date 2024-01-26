10 спорных трендов, которые словно задумывались по принципу «зато долго обсуждать будут»

Тренды приходят и уходят, но некоторые из них задерживаются дольше, чем нам хотелось бы. Взять, к примеру, трусы, украшенные пайетками, или микросумки, куда поместится разве что помада. Мы вспомнили странные модные тенденции, вызывающие желание вздохнуть и молча влезть в свои любимые джинсы и свитер.

Трусы вместо юбки

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

В последних коллекциях многие бренды представили очень экстравагантный и необычный тренд — трусы, которые рекомендуют носить вместо юбок или шорт. Дизайнеры предлагают сочетать их с капроновыми колготками, высокими каблуками, тренчами, пальто или многослойными кардиганами. Ну а самыми популярными трусами стала сверкающая модель от бренда Miu Miu. Среди знаменитостей идею «сверкать трусами» подхватили Кендалл Дженнер, Тейлор Свифт, Жизель Бюндхен. А вот некоторые стилисты отнеслись к тренду довольно скептически: одно дело — пройтись в белье по подиуму, другое — заявиться в таком виде в офис, что будет совершенно неуместно.

Чепчик

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Подиумы заполнили различные вариации чепчиков. Какие-то из них, например у задающего тренды модного дома Miu Miu, напоминают головные уборы из «Рассказа служанки», другие — шлемы. А с наступлением холодов стали бешено популярны вязаные или шерстяные чепчики — почти как у младенцев на прогулке, только для взрослых — альтернатива приевшейся зимней шапке. Правда, историки моды напоминают нам, что женщины на протяжении тысячелетий покрывали головы той или иной версией шляпки или чепчика. Так что популярность последнего всего лишь очередное доказательство цикличности моды.

Таби

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Эта популярная сейчас модель обуви с раздвоенным носком, похожая на копытце, стала символом французского дома моды Maison Margiela. Она вдохновлена традиционной японской обувью XV века. И хотя таби от Margiela впервые появились в коллекции в конце 80-х годов, в 2023 году они, безусловно, заняли свою нишу среди знаменитостей и всех, кто следит за трендами.

Помимо таби-ботильонов, эта модель выпускается во множестве разных вариаций, включая балетки, лоферы, лодочки, сапоги, сабо и даже кроссовки.

Микросумки

Laurent VU / SIPA / Sipa Press Russia / East News

Еще один популярный тренд последних лет — микросумки, в которые в лучшем случае поместится губная помада. А вот запихнуть туда телефон — уже целое приключение. Самыми популярными у модниц стали модели сумок Jacquemus. К несчастью, независимо от того, практичны они или нет, нельзя отрицать, что микросумки в ближайшее время никуда не денутся. А в коллекциях 2024 года они еще сильнее уменьшились в размерах.

Юбка-сетка

Ik Aldama / DPA / East News , Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Полупрозрачные юбки-сетки отсылают нас к уже знакомой тенденции показать как можно больше открытого тела. Так, в весенне-летней коллекции Prada 2024 года были представлены юбки миди из нежной сетки в сочетании с блузками, а на подиуме Miu Miu аналогичные юбки сочетались с кардиганами на пуговицах. Хотя этот модный предмет одежды больше подходит знаменитостям на красной дорожке и кажется неуместным в гардеробе обычного человека, стилисты рекомендуют не стесняться и надевать прозрачную юбку с длинными свитерами, оверсайз-пиджаками и простыми однотонными футболками.

Туфли с открытыми пальцами

x / Zeppelin Photo / East News

Позабытая обувь с открытыми пальцами, или, по-другому, pip-toe, снова вернулась на подиумы. Модные дома предлагают носить такие туфли в офис с колготками, а звезды охотно надевают их для выхода на красную дорожку. В подобных моделях были замечены во время мероприятий Марго Робби, Виктория Бекхэм и Пенелопа Крус.

Джинсовая юбка в пол

Еще одной тенденцией из прошлого, вернувшейся в 2023 году, стала джинсовая юбка. И многие модницы ударились в крайности, выбрав варианты экстремально длинных юбок. Такая длина не очень практична в дождливую или снежную погоду, не говоря уже о том, что в подоле легко запутаться. К счастью, стилисты считают, что этот тренд быстро исчерпает себя, потому что деним, как правило, — грубая, тяжелая и жесткая ткань и, когда его слишком много, этот материал быстро надоедает.

Прозрачное платье

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

В прошлом году наблюдался резко возросший интерес к прозрачной одежде, поэтому, само собой, это коснулось и платьев. Флоренс Пью и Эмили Ратаковски не стесняясь надевали прозрачные наряды на красную дорожку. Такие провокационные платья до сих пор вызывают горячие споры среди модников. Ведь непонятно, подчеркивают ли они стремление к самовыражению и отстаивают право женщин демонстрировать свое тело или же являются признаком дурного вкуса.

Баска

Vianney Le Caer / Invision / East News

Если вы думали, что больше никогда не достанете из шкафа топ или юбку с баской, подумайте еще раз. Этот декоративный элемент одежды торжественно вернулся на подиумы, но на этот раз в немного иной интерпретации: с жесткой структурой складок, как у Alexander McQueen, или из фактурного тюля, как у Jacquemus.

Одежда, словно поеденная молью

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News , Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Одна из самых популярных тенденций сезона — это нарочито необработанные края, спущенные петли и дыры на свитерах. Одежда выглядит так, будто зацепилась за дверной косяк или ею полакомилась моль. В модных домах есть целые отделы, которые занимаются состариванием вещей и приданием им заношенного до дыр вида. «Рваные» платья Prada, потертая кожа Miu Miu и платья-мешки The Row, по задумке дизайнеров, учат нас находить красоту в несовершенстве, что, если вдуматься, не так уж и плохо.

Если вы следите за новостями моды, то наверняка уже знаете, что в 2024 году балом правит цвет «персиковый пух». И это круто, ведь персиковый идет всем без исключения. Важно лишь составить гармоничные образы с ним. Здесь мы собрали советы стилистов о том, как внедрить самый модный оттенок в свой гардероб.