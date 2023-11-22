20 переписок, доказывающих, что с близкими всегда надо держать ухо востро

Переписки — вечный источник перлов. Самые забористые скриншоты разлетаются по всей сети. Эта подборка точно поднимет вам настроение даже в самый пасмурный день.

20. Батя, который умеет мотивировать

19. Непонятки могут случиться даже из-за эмодзи. У моих знакомых было прямо как в анекдоте:

18. Техника в руках дикаря

17. Если ваши отношения с детьми не похожи на это, то зачем вообще вы рожали?

16. Дочурка с характером

15. «Я вот, читая про всякие закидоны беременных, искренне считала, что у меня в свое время загонов не было. Но, похоже, за 4 года я просто успела многое забыть»

14. Знакомая ситуация

13. Когда песня слишком прочно засела в голове

12. "Чьи-то родители: дарят своим детям квартиры, машины. Мои родители:

11. "Потихоньку захожу домой, чтобы никого не разбудить.

Папа:

10. Реакция, отточенная годами

9. "Сестра с мужем расписались недавно, были только они вдвоем. В семейный чат она скинула свадебные фото.

Бабушка:

8. Какая удачная языковая игра

7. Но ведь и впрямь серьезный повод

6. Похвальная целеустремленность

5. «Мне только что исполнилось 40, и сестра прислала мне это сообщение. Я никогда не слышал эту историю»

4. «Подруга пишет о своих детях»

3. Судьбу не так-то просто обмануть

2. Так вот в чем секрет Кэмерона

1. Вот что могут обсудить подружки