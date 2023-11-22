20 переписок, доказывающих, что с близкими всегда надо держать ухо востро

Народное творчество
1 день назад

Переписки — вечный источник перлов. Самые забористые скриншоты разлетаются по всей сети. Эта подборка точно поднимет вам настроение даже в самый пасмурный день.

20. Батя, который умеет мотивировать

19. Непонятки могут случиться даже из-за эмодзи. У моих знакомых было прямо как в анекдоте:

18. Техника в руках дикаря

17. Если ваши отношения с детьми не похожи на это, то зачем вообще вы рожали?

16. Дочурка с характером

15. «Я вот, читая про всякие закидоны беременных, искренне считала, что у меня в свое время загонов не было. Но, похоже, за 4 года я просто успела многое забыть»

14. Знакомая ситуация

13. Когда песня слишком прочно засела в голове

12. "Чьи-то родители: дарят своим детям квартиры, машины. Мои родители:

11. "Потихоньку захожу домой, чтобы никого не разбудить.
Папа:

10. Реакция, отточенная годами

9. "Сестра с мужем расписались недавно, были только они вдвоем. В семейный чат она скинула свадебные фото.
Бабушка:

8. Какая удачная языковая игра

7. Но ведь и впрямь серьезный повод

6. Похвальная целеустремленность

5. «Мне только что исполнилось 40, и сестра прислала мне это сообщение. Я никогда не слышал эту историю»

4. «Подруга пишет о своих детях»

3. Судьбу не так-то просто обмануть

2. Так вот в чем секрет Кэмерона

1. Вот что могут обсудить подружки

А здесь у нас 15 комментариев от ехидных оторв, которые никогда не упустят шанса подколоть кого-нибудь.

Фото на превью Diksis97 / Pikabu

Комментарии

Про Таню- аватара понравилось..и чего мужик жалуется? Самая классная девчонка ему досталась, не паникерша.. Нууу, синяя и синяя, все дела
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Блин, кидайте тапками, но как же меня бесит, если просят денег и говорят "дай сколько не жалко / сколько хочешь", "ну сколько сможешь", "да хоть сколько".
Неужели трудно озвучить конкретно - сколько надо? Да, ответы от этого не изменятся, всё равно будет либо "да, могу", либо "нет, не могу", либо "столько не могу, но могу вот столько".
Но ведь конкретно обозначенный запрос - это, имхо, проявление определенного уважения просящего и к тому, к кому он обращается, и к себе самому.
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Когда пишете переводы песен, пишите и оригинал, хотя бы название. Я не понял над чем смеяться. Что это за песня, откуда? Кто поёт? Inhale, exhale and we play lovers again. Что-то типа того? Перевести несложно,но понятнее мне не стало. Мы, как бы, живём в разных, местами, мирах с теми, кто знает такие песни.
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