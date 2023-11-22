20 переписок, доказывающих, что с близкими всегда надо держать ухо востро

Переписки — вечный источник перлов. Самые забористые скриншоты разлетаются по всей сети. Эта подборка точно поднимет вам настроение даже в самый пасмурный день.
20. Батя, который умеет мотивировать
19. Непонятки могут случиться даже из-за эмодзи. У моих знакомых было прямо как в анекдоте:
18. Техника в руках дикаря
17. Если ваши отношения с детьми не похожи на это, то зачем вообще вы рожали?
16. Дочурка с характером
15. «Я вот, читая про всякие закидоны беременных, искренне считала, что у меня в свое время загонов не было. Но, похоже, за 4 года я просто успела многое забыть»
14. Знакомая ситуация
13. Когда песня слишком прочно засела в голове
12. "Чьи-то родители: дарят своим детям квартиры, машины. Мои родители:
11. "Потихоньку захожу домой, чтобы никого не разбудить.
Папа:
10. Реакция, отточенная годами
9. "Сестра с мужем расписались недавно, были только они вдвоем. В семейный чат она скинула свадебные фото.
Бабушка:
8. Какая удачная языковая игра
7. Но ведь и впрямь серьезный повод
6. Похвальная целеустремленность
5. «Мне только что исполнилось 40, и сестра прислала мне это сообщение. Я никогда не слышал эту историю»
4. «Подруга пишет о своих детях»
3. Судьбу не так-то просто обмануть
А здесь у нас 15 комментариев от ехидных оторв, которые никогда не упустят шанса подколоть кого-нибудь.