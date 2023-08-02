10 трендов, которые вынырнули из прошлого и неожиданно оказались на пике моды

В разные времена существовали свои стандарты привлекательности. Но, пожалуй, они никогда не менялись с такой скоростью, как в наши дни. Причем сейчас нередко возвращаются тренды, бывшие на пике популярности десятилетие-другое назад. И нам стало любопытно полистать страницы модных журналов и рассмотреть снимки со звездных фотосессий, чтобы разобраться в круговороте нынешней моды.

Боковой пробор и «зализанные» волосы

Berzane Nasser / ABACA/ Abaca / East News

Раньше подобные проборы даже высмеивали и считали «пошлыми». Но современные звезды думают по-иному. С такой прической выходили в свет Ким Кардашьян, Зендая, Меган Фокс и Лора Хэрриер. Стилисты говорят, что он неплохо смотрится на разных типах волос и даже сочетается с эффектом «немытой головы».

Непослушные брови

Все больше обычных девушек и знаменитостей перестают выщипывать свои брови. Они отращивают их и позволяют им снова стать густыми и пышными. Теперь можно не стесняться даже небрежно растущих волос. Главное, чтобы они смотрелись естественно и натурально, как у топ-модели Натальи Водяновой.

Прическа с отросшими корнями волос

Недавно отросшие корни называли признаком неухоженности и дурным тоном. Но в наши дни многие парикмахеры говорят, что не стоит прятать такую деталь образа, она выглядит привлекательно и добавляет определенный шарм. Стилисты даже рекомендуют формировать пробор так, чтобы максимально продемонстрировать отросшие корни.

Руки без маникюра

Современный мир захватила мода на максимально естественный маникюр или на его полное отсутствие. Гель-лак сдает свои позиции и уступает место легкому прозрачному покрытию. Да, сейчас остается множество любительниц долго сохраняющегося маникюра, но он все же не столь популярен, как раньше.

Ямочки на щеках

EAST NEWS

Эту деталь внешности даже предлагается имитировать при помощи косметики. Например нарисовать пепельно-коричневой подводкой для глаз крохотную вертикальную линию на том месте, где должна быть ямочка, и растушевать ее, легко касаясь подушечками пальцев.

Отсутствие тонального крема

Отказ от консилеров и тяжелой основы происходит в пользу естественной красоты. Сейчас люди все чаще стремятся сделать свою кожу здоровой, а не только привлекательной внешне. Косметологи также говорят о возросшем числе пациентов, которые интересуются процедурами, помогающими коже выглядеть подтянутой и свежей без макияжа.

Длинная и густая челка

Эта деталь, популярная в начале 2000-х и на заре 2010-х, вновь превратилась в модный элемент прически. Все началось со звезд, которые начали регулярно демонстрировать ее поклонникам. Челка такого формата действительно может подойти некоторым женщинам, гармонизируя черты их лица.

Натуральный цвет волос

Сейчас стилисты и парикмахеры советуют ценить то, чем наградила нас мать-природа. Пусть даже свои волосы летом выгорают на солнце, и мы получаем обесцвеченные кончики, которые переходят в контрастные темные корни.

Округленное лицо

Было время, когда некоторые старались избавиться от естественной пухлости лица и выделяли скулы с помощью контуринга. Сейчас же наблюдает обратная тенденция: женщины нередко пытаются добиться эффекта округленного лица с сияющей кожей, которая считается признаком молодости и здоровья.

Густая черная подводка вокруг глаз

ANGELA WEISS / AFP / East News

Образ, ставший популярный после сериала «Уэнсдей», уже назвали новой «мягкой» готикой. Для его создания нужно немного черной подводки вокруг глаз и один слой растушеванных черных, коричневых или сливовых или теней для век. Одновременно с этим Дженна Ортега поддержала вернувшуюся моду на челку. Некоторые стилисты теперь предлагают сооружать подобные прически из специальных накладных прядей.

И это еще не все бьюти-тренды последних лет. Было время, когда модницы предпочитали замазывать брови консилером и наносили румяна прямо под глаза, а будущие мамы заранее выбирали себе макияж для родов.

Фото на превью Berzane Nasser / ABACA/ Abaca / East News