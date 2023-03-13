Как выглядят 11 знаменитых обувных дизайнеров, чьи творения покорили и модниц, и красные ковровые дорожки

Названия брендов одежды обычно на слуху, а вот о дизайнерах обуви известно куда меньше. Но среди них есть настоящие мастера своего дела, которых знаменитости и ценители прекрасного выделяют особенно. Кто-то из звездных модельеров стал популярным относительно недавно, а кто-то держится на пьедестале славы уже не один десяток лет.

1. Джимми Чу

AFP/EAST NEWS , EAST NEWS , Photoshot/East News

В обуви этого дизайнера из Малайзии на красных дорожках появляется множество звезд — от Мерил Стрип и Хелен Миррен до Дженнифер Лопес и Риз Уизерспун. Но наиболее известен его творческий союз с принцессой Дианой. Для нее Джимми Чу изготовил множество пар индивидуально, под цвет остального костюма. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон также неоднократно выбирала обувь этого бренда к своим образам.

2. София Вебстер

Joel Ryan/Invision/AP/East News , John Roca/PacificCoastNews/BWP Media/East News , John Roca/PacificCoastNews/BWP Media/East News

Один из самых узнаваемых фасонов обуви этого дизайнера — туфли Chiara с эффектным декоративным элементом в виде зеркальных крыльев бабочки. В подобных босоножках певица Тейлор Свифт блистала на церемонии вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2019. Кроме них, бренд предлагает и более практичные силуэты, включая балетки и эспадрильи.

3. Эдгардо Осорио

Эдгардо Осорио родился в Колумбии, но учился в Лондонском колледже моды. Затем, после многолетней работы в сфере производства обуви, в 2011 году он запустил бренд Aquazzura. Считается, что его обувь не только красива, но и чрезвычайно удобна. Возможно, поэтому туфли этой марки выбирает множество знаменитостей — от голливудских звезд до королевских особ.



Примеры того, как эффектно смотрится эта обувь на Кейт Миддлтон, можно увидеть в более ранних статьях (тут и тут). Также Эдгардо Осорио создал на заказ туфли для Меган Маркл к ее свадебному образу для церемонии в Кенсингтонском дворце, а Эмма Стоун сочетала туфли от Aquazzura с одеждой из сверкающих тканей.

4. Шарлотта Олимпия

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News

Шарлотта Олимпия при создании своей обуви вдохновляется стилистикой голливудского гламура, пин-ап и кинозвездами 1940-х и 1950-х годов. Она не только построила бизнес и обзавелась множеством поклонников, среди которых Бейонсе, Тейлор Свифт и Леди Гага, но и воспитала 3 сыновей.

5. Николас Кирквуд

Can Nguyen/Capital Pictures/EAST NEWS , Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

Подход Николаса Кирквуда к созданию обуви находится где-то между инновациями и традициями. Дизайнер начал учиться этому ремеслу в 2001 году, но не окончил обучение. Вместо этого он решил работать с известным ирландским модельером-шляпником Филипом Трейси, с которым ранее случайно познакомился на горнолыжном курорте. А в 2004 году Николас основал одноименный бренд. С тех пор он получил множество наград в области дизайна, а его творения не раз надевали многие знаменитости и ценительницы моды.

6. Джанвито Росси

Отец этого дизайнера, Серджио Росси, также разрабатывал обувь. Поэтому в начале своей карьеры Джанвито работал на отца и именно тогда понял, что сапожное дело — его призвание. Вскоре после того как в 2005 году компанию Серджио Росси перекупила другая фирма, Джанвито создал собственное предприятие. Теперь среди его поклонников множество знаменитостей, например Белла Хадид, Гвинет Пэлтроу, семья Кардашьян. Примечательно, что дизайнер советует носить свои туфли с юбками.

7. Александр Бирман

Александр Бирман — бразильский дизайнер обуви и основатель одноименного бренда. Одна из его запоминающихся фишек — использование диковинных материалов: кожи змеи, крокодила, ящерицы и страуса. Его семья начала заниматься обувным бизнесом в 1970-х годах в Южной Америке — оттуда, видимо, и страсть к экзотике. Собственное дело дизайнер открыл в 2008 году. Среди поклонниц его обуви Дженнифер Лоуренс, Джессика Альба, Аманда Сейфрид.

8. Амина Муадди

Изначально эта девушка наполовину иорданского, наполовину румынского происхождения начинала свою карьеру как стилист. А сейчас ее бренд обуви невероятно популярен среди звезд в социальных сетях. Амина запустила первую линейку в 2017 году. С тех пор ее культовые каблуки были замечены на Рианне, Кендалл Дженнер и Ники Хилтон. Также она сотрудничала с Рианной в шоу Savage X Fenty: все модели там были в ее обуви. В 2022 году Амина получила «Оскар» в мире моды — премию «Дизайнер года» на FN Achievement Awards 2022.

9. Вальтер Штайгер

Французская обувная компания Walter Steiger была создана в 1932 году Вальтером Штайгером, но наибольший вклад в развитие и успех бренда внес его сын Вальтер Штайгер — младший. Он сотрудничал с различными известными брендами и модельерами: Ниной Риччи, Кельвином Кляйном и Викторией Бекхэм. А сейчас семейное дело продолжает его дочь. Узнаваемый силуэт моделей Walter Steiger создается за счет искривленного каблука, похожего на коготь.



10. Маноло Бланик

Обувь от Маноло Бланика стала популярной благодаря персонажу Сары Джессики Паркер — Кэрри Брэдшоу. Туфли этого дизайнера она получила на помолвку вместо обручального кольца. Также считается, что это любимый бренд главного редактора Vogue Анны Винтур, и его часто выбирает Рианна: в 2019 году в босоножках от Маноло она блистала на кинофестивале AFI Fest.

11. Стюарт Вайцман