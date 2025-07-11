15 домашних животных, при виде которых не знаешь, смеяться надо или плакать
Домашние животные — прирожденные актеры. Мы собрали фотографии пушистых (и не очень) героев, которые попали в забавные передряги или сами стали причиной хаоса. Смотреть на них без эмоций просто невозможно! Предупреждаем: эти кадры, снятые хозяевами питомцев, вызовут бурю чувств — от умиления до легкой истерики.
«Почему-то мне кажется, что моя собака слишком много времени проводит с кошками. Очень много!»
- Я раньше работал с парнем, который мне показывал фотку своих ирландских сеттеров, запрыгнувших на шкаф, ржу не могу. © 32irish / Reddit
«Только посмотрите, какой у меня красавец! Это Гизмо»
- Что? Вот скажите мне, почему с таким узором на спине он еще не знаменитость? © Abhi_Jaman_92 / Reddit
«На переднем сиденье у него смешанные чувства, но заднее — это его стихия!»
- Он выглядит как действительно хороший мальчик! © onehere4me / Reddit
«Разлегся прямо на мытой черешне»
- Массажные шарики! © Popular-Drummer-7989 / Reddit
«Он обожает шпионить за соседями и может стоять так по полминуты, просто глядя в окно. Бедные соседи!»
Может он не подглядывает, а наоборот - показывает? Собака-эксгибиционист)))
- Жду не дождусь, когда соседи выложат сюда его фотку из своего окна, лол! © Susie4ever / Reddit
«Она услышала какой-то шум да так и зависла»
Очаровательная малышка. Забыла спрятать язычок на радость окружению😁
- Моя кошка тоже так делает. Можно немного подождать, а потом помочь ей спрятать язык обратно. © Either-Safety2402 / Reddit
«Фото моего малыша питбуля, когда он был помладше, и мини-пига. Это один из моих самых любимых снимков!»
Ну, а что, братья... наши меньшие, у них и цвет совпадает)))
- Я вижу только двух маленьких поросят. Хехехехе. © BadBudget87 / Reddit
«Песель провел 2 недели у моих родителей и они совсем разбаловали его лакомствами»
С этим надо быть очень осторожным. Корги очень быстро набирают вес, и фиг сбрасывают. И идет потом такая колбаска по улице, пузико по земле волочит, едва лапки переставляет. А это и на суставы нагрузка, и на сердце. У такс такого нет, они по природе охотники, любители рыть норы, у них этот лишний жир выплескивается в двигательно-копательную активность, а у корги - не фига!
«Моя 14-летняя такса в ярости от того, что я отвез ее на анализ крови к ветеринару»
- Взгляд у нее, несомненно, гневный. © macross1984 / Reddit
«Так вот как нужно пользоваться диваном!»
- Умнейший пес! Догадался, как сделать шумоподавляющие наушники и маску для сна без каких-либо расходных материалов. © GaspSpit / Reddit
«Ну как, удобно? 45 кг веса против 11 кг»
«Впустил кота в ванную, а он тут же набросился на мою зубную щетку. Ну, бро, ты чего?!»
- Кошки любят мяту, и в вашей зубной пасте есть мята. Кроме того, в ней много других вредных для кошек веществ, например, фтор (в большинстве зубных паст). © TheRudeCactus / Reddit
- Мои кошки делают то же самое, поэтому я нашел чехол, который надевается на зубную щетку. Он простой и удобный, имеет форму ракушки с пружиной. © Kurgan_IT / Reddit
«Знакомьтесь, это Винсент!»
- Боже мой, какой он милый! У меня был лысый крысеныш по имени Винсент, так что ваш малыш сделал меня счастливой во всех отношениях. © Individual_Papaya139 / Reddit
«Удобства? Нет. Хороший вид из окна? Тоже не нужно»
«На фото он спит и проспал так целый час!»
«Наш маленький джек-рассел. Полный неиссякаемой решимости поймать этот огромный мячик»
- Это же джек-рассел-терьер. Для джек-рассел-терьера не бывает слишком больших мячей! © robo-dragon / Reddit