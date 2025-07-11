15 домашних животных, при виде которых не знаешь, смеяться надо или плакать

Фотоподборки
1 день назад

Домашние животные — прирожденные актеры. Мы собрали фотографии пушистых (и не очень) героев, которые попали в забавные передряги или сами стали причиной хаоса. Смотреть на них без эмоций просто невозможно! Предупреждаем: эти кадры, снятые хозяевами питомцев, вызовут бурю чувств — от умиления до легкой истерики.

«Почему-то мне кажется, что моя собака слишком много времени проводит с кошками. Очень много!»

OLE
1 день назад

Интересно, что будет, когда он на клавиатуру уляжется? 😄

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  • Я раньше работал с парнем, который мне показывал фотку своих ирландских сеттеров, запрыгнувших на шкаф, ржу не могу. © 32irish / Reddit

«Только посмотрите, какой у меня красавец! Это Гизмо»

  • Что? Вот скажите мне, почему с таким узором на спине он еще не знаменитость? © Abhi_Jaman_92 / Reddit

«На переднем сиденье у него смешанные чувства, но заднее — это его стихия!»

«Разлегся прямо на мытой черешне»

«Он обожает шпионить за соседями и может стоять так по полминуты, просто глядя в окно. Бедные соседи!»

Morgana
1 день назад

Может он не подглядывает, а наоборот - показывает? Собака-эксгибиционист)))

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  • Жду не дождусь, когда соседи выложат сюда его фотку из своего окна, лол! © Susie4ever / Reddit

«Она услышала какой-то шум да так и зависла»

«Фото моего малыша питбуля, когда он был помладше, и мини-пига. Это один из моих самых любимых снимков!»

«Песель провел 2 недели у моих родителей и они совсем разбаловали его лакомствами»

Кошачья прислуга
1 день назад

С этим надо быть очень осторожным. Корги очень быстро набирают вес, и фиг сбрасывают. И идет потом такая колбаска по улице, пузико по земле волочит, едва лапки переставляет. А это и на суставы нагрузка, и на сердце. У такс такого нет, они по природе охотники, любители рыть норы, у них этот лишний жир выплескивается в двигательно-копательную активность, а у корги - не фига!

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«Моя 14-летняя такса в ярости от того, что я отвез ее на анализ крови к ветеринару»

«Так вот как нужно пользоваться диваном!»

  • Умнейший пес! Догадался, как сделать шумоподавляющие наушники и маску для сна без каких-либо расходных материалов. © GaspSpit / Reddit

«Ну как, удобно? 45 кг веса против 11 кг»

«Впустил кота в ванную, а он тут же набросился на мою зубную щетку. Ну, бро, ты чего?!»

  • Кошки любят мяту, и в вашей зубной пасте есть мята. Кроме того, в ней много других вредных для кошек веществ, например, фтор (в большинстве зубных паст). © TheRudeCactus / Reddit
  • Мои кошки делают то же самое, поэтому я нашел чехол, который надевается на зубную щетку. Он простой и удобный, имеет форму ракушки с пружиной. © Kurgan_IT / Reddit

«Знакомьтесь, это Винсент!»

  • Боже мой, какой он милый! У меня был лысый крысеныш по имени Винсент, так что ваш малыш сделал меня счастливой во всех отношениях. © Individual_Papaya139 / Reddit

«Удобства? Нет. Хороший вид из окна? Тоже не нужно»

«На фото он спит и проспал так целый час!»

«Наш маленький джек-рассел. Полный неиссякаемой решимости поймать этот огромный мячик»

  • Это же джек-рассел-терьер. Для джек-рассел-терьера не бывает слишком больших мячей! © robo-dragon / Reddit
Фото на превью hometowngypsy / Reddit

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