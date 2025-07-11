15 домашних животных, при виде которых не знаешь, смеяться надо или плакать

С этим надо быть очень осторожным. Корги очень быстро набирают вес, и фиг сбрасывают. И идет потом такая колбаска по улице, пузико по земле волочит, едва лапки переставляет. А это и на суставы нагрузка, и на сердце. У такс такого нет, они по природе охотники, любители рыть норы, у них этот лишний жир выплескивается в двигательно-копательную активность, а у корги - не фига!