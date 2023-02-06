11 крутых актрис, в чьих нарядах было мастерски зашифровано целое послание

Звездам не привыкать выходить на красную дорожку и поражать всех своими роскошными платьями. Но, кажется, иногда селебрити надоедает носить просто одежду и они стараются ни больше ни меньше как придать своему образу смысл и рассказать с его помощью историю. Особенно часто такое бывает во время премьер их киноработ — актрисы мастерски вплетают отсылки к ним или вообще подбирают наряды, похожие на те, что носили их героини.

Кэтрин Зета-Джонс

На премьеру сериала «Уэнсдэй» актриса пришла в светлом облегающем платье в пол. Оно отлично подчеркивало ее фигуру и безусловно было отсылкой к ее героине, которая носила наряды с похожим силуэтом, только темные. В своих соцсетях Кэтрин написала, что светлое платье — это инь для ян ее Мортиши Аддамс.

Кристина Риччи

Richard Shotwell / Invision / East News

Кристина Риччи также сыграла в этом популярном сериале и отдала ему дань уважения своим нарядом. Актриса выбрала готическое платье с украшением в виде паутины — как раз под стать мрачной атмосфере «Уэнсдэй».

Гвендолин Кристи

VALERIE MACON / AFP / East News

На церемонии «Эмми» в 2019 году Гвендолин появилась в эффектном кремово-красном балахоне с золотистыми украшениями в виде львиных голов на плечах. Поклонники сериала «Игра престолов» уловили в этом отсылки к ее героине Бриенне Тарт и ее отношениям с Джейми Ланнистером. И вот почему: герб Ланнистеров — золотой лев на красном фоне. К тому же львы держат в пасти сапфиры, а как известно, дом Бриенны — Сапфировый остров.

Что и говорить, Гвендолин любит драматичные и даже авангардные наряды, в которые умело вплетает отсылки к своим киноработам. Вот и на премьере фэнтезийного сериала «Песочный человек» актриса с помощью своего платья привнесла на красную дорожку футуристичную и потустороннюю атмосферу.

Морвед Кларк

Морвед сыграла Галадриэль в сериале «Властелин колец: Кольца власти», в котором постоянно носила серебряные доспехи. И на его премьеру она пришла в серебряном платье, которое поразительно напоминало облачение ее героини.

Лили Джеймс

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

На премьере фильма «Золушка» актриса постаралась выглядеть как ее персонаж. На ней было нежное, словно воздушное платье принцессы и, конечно, сказочные туфли. Кружевные и полупрозрачные, они поразительно напоминали хрустальные.

Лупита Нионго

Лупита тоже явно черпала вдохновение для своего наряда из фильма, в котором сыграла. Контрастные цвета, шипы и, конечно, украшение в виде ножниц — все это явная отсылка к хоррору «Мы».

Керри-Энн Мосс

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

На премьере четвертой части «Матрицы» актриса появилась в плиссированном черном платье, расшитом серебристыми и зелеными пайетками по подолу. Таким элегантным нарядом Керри-Энн подчеркнула стиль своей героини и отразила один из самых узнаваемых визуальных элементов фильма — цифровой дождь.

Блейк Лайвли

Invision / Invision / East News

Отдала дань уважения своей героине и Блейк Лайвли. На премьеру фильма «Простая просьба» Блейк, чья героини носила практически только костюмы, отправилась в похожем образе — в костюме-тройке с галстуком.

Ана де Армас

Invision / Invision / East News

В 2022 году на экраны вышел фильм, посвященный Мэрилин Монро. Премьера киноленты состоялась на Венецианском кинофестивале, и Ана де Армас, сыгравшая легендарную блондинку, надела на него особое платье. Вдохновением для наряда явно послужило одно из самых известных платьев Мэрилин — то, в котором в «Зуде седьмого года» она стояла на вентиляционной решетке метро.

Зендея

Зендея любит добавлять в свои образы детали с отсылками к фильмам, в которых она играла. Вот и на одну из церемоний в 2021 году она вышла на красную дорожку в черном платье с сюрпризом. На спине его было золотистое украшение, напоминающее хищное существо. Поклонники сразу заметили, что оно очень напоминает персонажа из «Человека-паука» — Доктора Осьминога.

Эмма Уотсон

Joel Ryan / Invision / AP / East News

К своему промотуру для фильма «Красавица и Чудовище» Эмма отнеслась очень серьезно. Все ее наряды были не только экологичными, но еще и так или иначе содержали отсылки к принцессам Диснея. Но самым сказочным, пожалуй, было светлое платье со шлейфом, в котором актриса выглядела ну точно как Белль.

А какими деталями со смыслом вы дополняете свои наряды?

Фото на превью Richard Shotwell / Invision / East News