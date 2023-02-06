11 крутых актрис, в чьих нарядах было мастерски зашифровано целое послание
Звездам не привыкать выходить на красную дорожку и поражать всех своими роскошными платьями. Но, кажется, иногда селебрити надоедает носить просто одежду и они стараются ни больше ни меньше как придать своему образу смысл и рассказать с его помощью историю. Особенно часто такое бывает во время премьер их киноработ — актрисы мастерски вплетают отсылки к ним или вообще подбирают наряды, похожие на те, что носили их героини.
Кэтрин Зета-Джонс
На премьеру сериала «Уэнсдэй» актриса пришла в светлом облегающем платье в пол. Оно отлично подчеркивало ее фигуру и безусловно было отсылкой к ее героине, которая носила наряды с похожим силуэтом, только темные. В своих соцсетях Кэтрин написала, что светлое платье — это инь для ян ее Мортиши Аддамс.
Кристина Риччи
Кристина Риччи также сыграла в этом популярном сериале и отдала ему дань уважения своим нарядом. Актриса выбрала готическое платье с украшением в виде паутины — как раз под стать мрачной атмосфере «Уэнсдэй».
Гвендолин Кристи
На церемонии «Эмми» в 2019 году Гвендолин появилась в эффектном кремово-красном балахоне с золотистыми украшениями в виде львиных голов на плечах. Поклонники сериала «Игра престолов» уловили в этом отсылки к ее героине Бриенне Тарт и ее отношениям с Джейми Ланнистером. И вот почему: герб Ланнистеров — золотой лев на красном фоне. К тому же львы держат в пасти сапфиры, а как известно, дом Бриенны — Сапфировый остров.
Что и говорить, Гвендолин любит драматичные и даже авангардные наряды, в которые умело вплетает отсылки к своим киноработам. Вот и на премьере фэнтезийного сериала «Песочный человек» актриса с помощью своего платья привнесла на красную дорожку футуристичную и потустороннюю атмосферу.
Морвед Кларк
Морвед сыграла Галадриэль в сериале «Властелин колец: Кольца власти», в котором постоянно носила серебряные доспехи. И на его премьеру она пришла в серебряном платье, которое поразительно напоминало облачение ее героини.
Лили Джеймс
На премьере фильма «Золушка» актриса постаралась выглядеть как ее персонаж. На ней было нежное, словно воздушное платье принцессы и, конечно, сказочные туфли. Кружевные и полупрозрачные, они поразительно напоминали хрустальные.
Лупита Нионго
Лупита тоже явно черпала вдохновение для своего наряда из фильма, в котором сыграла. Контрастные цвета, шипы и, конечно, украшение в виде ножниц — все это явная отсылка к хоррору «Мы».
Керри-Энн Мосс
На премьере четвертой части «Матрицы» актриса появилась в плиссированном черном платье, расшитом серебристыми и зелеными пайетками по подолу. Таким элегантным нарядом Керри-Энн подчеркнула стиль своей героини и отразила один из самых узнаваемых визуальных элементов фильма — цифровой дождь.
Блейк Лайвли
Отдала дань уважения своей героине и Блейк Лайвли. На премьеру фильма «Простая просьба» Блейк, чья героини носила практически только костюмы, отправилась в похожем образе — в костюме-тройке с галстуком.
Ана де Армас
В 2022 году на экраны вышел фильм, посвященный Мэрилин Монро. Премьера киноленты состоялась на Венецианском кинофестивале, и Ана де Армас, сыгравшая легендарную блондинку, надела на него особое платье. Вдохновением для наряда явно послужило одно из самых известных платьев Мэрилин — то, в котором в «Зуде седьмого года» она стояла на вентиляционной решетке метро.
Зендея
Зендея любит добавлять в свои образы детали с отсылками к фильмам, в которых она играла. Вот и на одну из церемоний в 2021 году она вышла на красную дорожку в черном платье с сюрпризом. На спине его было золотистое украшение, напоминающее хищное существо. Поклонники сразу заметили, что оно очень напоминает персонажа из «Человека-паука» — Доктора Осьминога.
Эмма Уотсон
К своему промотуру для фильма «Красавица и Чудовище» Эмма отнеслась очень серьезно. Все ее наряды были не только экологичными, но еще и так или иначе содержали отсылки к принцессам Диснея. Но самым сказочным, пожалуй, было светлое платье со шлейфом, в котором актриса выглядела ну точно как Белль.
А какими деталями со смыслом вы дополняете свои наряды?