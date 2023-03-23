11 маленьких уловок, которые даже самый простой наряд превратят в стильный и дорогой

Некоторые женщины считают, что только в брендовой одежде можно чувствовать себя на все сто. А вот и нет. Мы хотим показать вам, как при сочетании разных тканей, текстур, цветов или с помощью акцента на одной классической вещи можно выглядеть презентабельно.

Свободная белая рубашка

Ничто так не украшает даму, как чистая, выглаженная белая рубашка. Можно выбрать свободный крой и скомбинировать ее с другими базовыми вещами. А вот прозрачных элементов лучше избегать, чтобы не выглядеть легкомысленной.

Шелковые или атласные вещи

Шелковые и атласные ткани обладают уникальным блеском и мягкой, легкой текстурой. Одежда из этих материалов добавит изысканности любому образу. Независимо от того, предпочитаете вы настоящий шелк или искусственный атлас, сочетание рубашки, платья, брюк или юбки из этой ткани с мягким свитером и другими базовыми вещами — это простой способ придать вашему образу статусность.

Сочетание коричневого и зеленого



Зеленый и коричневый отлично комбинируются в одежде, потому что они часто встречаются в природе вместе. Сочетание этих цветов поможет придать образу естественности и органичности. Например, можно надеть коричневый свитер и брюки цвета зеленого мха.

Гармония розового и красного цветов

Если спокойные цвета вам не нравятся, то можно совместить в одежде розовый и красный. Раньше считалось, что только оттенки с противоположных сторон цветового круга хорошо сочетаются друг с другом (черный и белый, например). Однако комбинации родственных цветов, таких как красный и розовый, могут создать впечатляющий образ. Надев розовое платье, вы легко можете дополнить его красными туфлями.

Блейзер

Стилист Аманда Грейсон рекомендует надевать блейзер, когда хочется сделать самый обычный костюм нарядным и дорогим. Например, сочетание толстовки и джинсов не представляет из себя ничего особенного. Поэтому она советует добавить к ним блейзер.

Минимализм в украшениях

Со вкусом подобранные аксессуары помогут вам выглядеть дорого. Можно надеть изящные и минималистичные украшения, которые идеально подходят для повседневного использования. Например, золотая цепочка или браслет, небольшие серьги с драгоценными камнями или жемчужное ожерелье добавят элегантности вашему наряду. Главное — помнить, что аксессуары должны быть классическими, а не кричащими.

Отсутствие видимых логотипов

Одежда с яркими логотипами была популярной в прошлом. Сегодня элегантность проявляется в сдержанности и минимализме. Это не значит, что нужно отказываться от дизайнерских вещей, просто стоит избегать их чрезмерного использования в одном наряде. Важно задавать себе вопрос: выгляжу я в этом костюме роскошно или он кричит о моих брендовых предпочтениях?

Верхняя одежда, которая никогда не выйдет из моды

Откажитесь от сиюминутных трендов и выберите классические вещи: пальто цвета верблюжьей шерсти или черный тренч с поясом, которые никогда не выйдут из моды.

Черная базовая сумка

Черная сумка с ручкой или ремешком через плечо — это классика. Причем черный цвет настолько универсален, что вы можете брать такую сумку на любые мероприятия и при этом выглядеть дорого.

Темный деним

Джинсы в классическом стиле — это предмет гардероба, с помощью которого можно выглядеть дорого. Лучше выбирать джинсовые брюки темных оттенков. Их можно дополнить обувью на каблуке.



Разные текстуры и принты одного цвета