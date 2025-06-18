20+ человек, которым дикая природа доверилась, как старым друзьям

Порой мы сталкиваемся с обитателями дикой природы там, где об этом и подумать не могли. Вот и герои нашей статьи столкнулись с окружающей нас фауной, но не растерялись и смогли наладить контакт с разными животными. Тем не менее в подобных ситуациях важно вести себя очень осторожно.

«Пока работали, увидели на дне ямы маленькие шипы, торчащие из грязи»

«У нас ушло полчаса, чтобы вытащить этого малыша, потому что внезапно он стал зарываться обратно. Теперь ехидна в безопасном месте».

«На моем кусте клубники появилось птичье гнездо»

«Пока сегодня колол дрова, успел познакомиться вот с таким мышонком»

«Этот лисенок приходит в наш сад каждый день и пытается подружиться»

«Кукабарра внезапно прилетела и села на колено моего сына, пока он обедал на улице. Похоже, она привыкла к тому, что ее подкармливают люди»

«В нашем бассейне поселилось семейство уток»

«Лисенок проходит реабилитацию, чтобы вернуться в дикую природу. Пока ее не вернут, я буду наслаждаться этим маленьким пушистым животиком»

© parkerlou92 / Reddit fur red coat 13 часов назад Люди, которые работают над реабилитацией диких животных, твердо знают о запрете наа их приручение. Дикие звери, приученные к людям, в худшем случае быстро станут жертвой охотника/браконьера, в лучшем - не смогут возвратиться в среду обитания и будут постоянно выходить к человеку.

Так что никаких наслаждений пушистым пузцом просто не может быть. - - Ответить

«На дороге сидели детеныши скунса. Я остановился и подождал, пока они уйдут обратно в лес»

«Мама сидит на парковке, потому что птичка устроилась на зеркале и выглядит слишком уютно, чтобы ее беспокоить»

«Тетя с дядей вернулись домой, а там — сюрприз! Причем он так и продолжил валяться на диване, когда за ним приехала служба по отлову животных»

Дружелюбная лягушка-древолаз, путешествующая по лесу

«Первое селфи, которое дедушка сделал на свой новый телефон»

«У меня под крышей поселились птицы. Но, что самое интересное, они съели всех ос, которых я так сильно боялся»

«Пара зарянок решила свить гнездо прямо на колесе нашей машины. Мы переселили их в старую коробку из-под обуви. У них теперь есть три птенца»

«Сегодня встретил этого малыша на заднем дворе. И я клянусь, что он улыбнулся для фотографии!»

Вот такая пышная барышня повстречалась

«Встретила эту милашку на пляже. Думаю, она специально позировала для фото»

«Повстречал дружелюбную утку сегодня утром»

Пернатый важный паренек прилетел подружиться

«Этот малыш дремал в моей руке около 15 минут, а потом улетел»

«На стройке среди пиломатериалов нашелся такой ушастик. Отдали его организации по реабилитации и освобождению диких животных»

«Возвращаюсь домой, а тут это чудо»