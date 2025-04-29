16 питомцев, которых природа сгенерировала в пятницу вечером
Фотоподборки
2 часа назад
Кто-то предпочитает чистопородных собак, а кто-то берет себе в хвостатые друзья разных гибридов. И, глядя на фото пользователей сети, диву даешься, как иногда бывает причудлива генетика. Давайте же посмотрим на этих замечательных мальчиков и девочек.
«Моя собака — помесь гориллы и медведя. Шучу! У него в роду есть: чау-чау, боксер, американский бульдог, немецкая овчарка»
«Тело лабрадора, остальное — мопс»
«Почти уверен, что папа Мусуко был медведем, а мама — тигром. Генетика — дикая вещь»
«Она — помесь корги и питбуля, но она на 100% любящая дуреха»
«Мой редкий пушистый питбуль»
«Я клянусь, она настоящая!»
«Моя девочка — редкая помесь бультерьера и хаски»
- В ней столько индивидуальности и дерзости! © l3tigre / Reddit
«Недавно взяли себе уникального щенка-спасателя»
«Сегодня ее пятый день рождения. Она — кламбер-спаниель»
«У нас помесь цвергпинчера (папа) и чихуахуа (мама). Сейчас он — 7 килограмм тыгыдыка и озорства»
«Дома уже полтора года обитает хитрющая смесь волка с немецкой овчаркой»
«У подружки — подгоревший корги! Гулять с ней просто невозможно, постоянно все останавливают и спрашивают, мол, как же она такой получилась? К слову, имеет непреодолимую страсть к носкам»
«Так люблю своего дворняжку подобранца»
«Я назвала его Скуби-ду»
«Недавно забрал из приюта эту красавицу»
«Это чудо — помесь китайской хохлатой и таксы. Хотя я вообще поначалу сомневалась, что это собака»
А вот еще фотоподборочка животных, чьи родители совместимы, как молоко и селедка.
Фото на превью Потому Что Гладиолус / ADME
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Супермилая статья. Все равно я против смешивания пород. Внешность потомства-лотырея....
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