16 питомцев, которых природа сгенерировала в пятницу вечером

Кто-то предпочитает чистопородных собак, а кто-то берет себе в хвостатые друзья разных гибридов. И, глядя на фото пользователей сети, диву даешься, как иногда бывает причудлива генетика. Давайте же посмотрим на этих замечательных мальчиков и девочек.

«Моя собака — помесь гориллы и медведя. Шучу! У него в роду есть: чау-чау, боксер, американский бульдог, немецкая овчарка»

«Тело лабрадора, остальное — мопс»

«Почти уверен, что папа Мусуко был медведем, а мама — тигром. Генетика — дикая вещь»

«Она — помесь корги и питбуля, но она на 100% любящая дуреха»

«Мой редкий пушистый питбуль»

«Я клянусь, она настоящая!»

«Моя девочка — редкая помесь бультерьера и хаски»

В ней столько индивидуальности и дерзости! © l3tigre / Reddit

«Недавно взяли себе уникального щенка-спасателя»

«Сегодня ее пятый день рождения. Она — кламбер-спаниель»

«У нас помесь цвергпинчера (папа) и чихуахуа (мама). Сейчас он — 7 килограмм тыгыдыка и озорства»

«Дома уже полтора года обитает хитрющая смесь волка с немецкой овчаркой»

«У подружки — подгоревший корги! Гулять с ней просто невозможно, постоянно все останавливают и спрашивают, мол, как же она такой получилась? К слову, имеет непреодолимую страсть к носкам»

«Так люблю своего дворняжку подобранца»

«Я назвала его Скуби-ду»

«Недавно забрал из приюта эту красавицу»

«Это чудо — помесь китайской хохлатой и таксы. Хотя я вообще поначалу сомневалась, что это собака»