11 неудачных нарядов монарших особ, которые доказывают, что ошибиться может каждый
Для поддержания имиджа современным знатным дамам все еще приходится продумывать свой образ, учитывая не только личный вкус, но и правила королевского двора, и модные веяния, и даже обычаи страны, в которую они отправляются. Из-за этого ошибиться при выборе костюма проще простого, и бывает так, что наряд царственной особы становится не примером для подражания, а поводом для пересудов.
1. Серо-голубое платье Кейт Миддлтон, в котором она посетила банкет в Букингемском дворце
Появившись на королевском банкете в светло-сером платье, Кейт Миддлтон наверняка и не подозревала, что его посчитают одним из наиболее неудачных в ее гардеробе. Платье в пол называли потом и «нарядом из 80-х», и «платьем с выпускного», и «нарядом, который герцогине достался по наследству». Впрочем, некоторые поклонники все-таки смогли реабилитировать платье Кейт, уверив всех, что герцогиня просто вдохновилась стилем леди Дианы.
2. Платье цвета фуксии Сары Фергюсон, герцогини Йоркской
Герцогиню Йоркскую часто критикуют за ее стиль, и она сама порой подчеркивает это в своих интервью. Однако в конце 80-х Сара Фергюсон действительно любила выйти на публику в ярких эклектичных платьях, столь непохожих на утонченные наряды британских леди. Полупрозрачное розово-черное узорчатое платье, в котором герцогиня посетила кинопремьеру, — одно из ярких тому подтверждений.
3. Красный сарафан и блуза в полоску леди Дианы
Яркий наряд леди Дианы, выбранный ею для одного из официальных визитов, вряд ли можно считать хитовым, но назвать незапоминающимся просто невозможно. Принцесса Уэльская в красном сарафане с блузой в полосочку напомнила поклонникам клоунессу, хотя обычно именно в красном леди Ди выглядела сногсшибательно.
4. Голубое платье и колье на голове леди Дианы
Мало того, что для бала в Мельбурне бунтарка леди Ди надела роскошное колье самой Елизаветы II не на шею, а на голову, так еще и появилась в платье ярко-голубого цвета, которое СМИ окрестили «выпускным». Зато наряд принцессы точно можно назвать запоминающимся: на столь неординарные модные эксперименты при королевском дворе мало кто отваживается.
5. Платье Кейт Миддлтон, которое оскорбило жителей Соломоновых островов
Кейт Миддлтон однажды случайно оскорбила островитян своим ярким платьем. Тогда принцесса перепутала традиционные наряды разных государств: Соломоновых Островов и Островов Кука. К счастью, жители Соломоновых островов отнеслись с пониманием к оплошности принцессы, и ее попытка стать ближе к народу впоследствии была оценена по достоинству.
6. Платье Сары Фергюсон, в котором она пришла на показ мод в Лос-Анджелесе
Еще один промах Сары Фергюсон при выборе наряда наверняка во многом обусловлен экстравагантной модой 80-х. В очередном ярком костюме герцогиня Йоркская появилась на показе мод в Лос-Анджелесе в 1988 году. И без того вызывающий образ Сары был дополнен искусственными розами на плече и в волосах и сильно контрастировал с привычными строгими королевскими платьями.
7. Прозрачное темно-синее платье принцессы Беатрис
Полупрозрачное темно-синее платье принцессы Беатрис — один из наиболее смелых нарядов в гардеробе этой знатной леди. И хотя обычно подобная одежда на внучке Елизаветы II смотрится отлично, здесь подкладка телесного цвета создает впечатление, что принцесса предстает перед фотографом в весьма неоднозначном облачении.
8. Наряд с принтом, надетый Кейт Миддлтон во время визита в Швецию в 2018 году
Атласное платье горчичного цвета, которое принцесса Уэльская надела в 2018 году, бесспорно, эффектно. Однако крупный принт и плотный материал лишь отвлекали внимание от естественной красоты будущей британской королевы, что вызвало бурную критику всего ее образа.
9. Платье, в котором принцесса Анна посетила Королевские скачки в Аскоте в 1995 году
Яркое желто-белое платье с пышными рукавами, которое принцесса Анна надела во время посещения Королевских скачек в Аскоте в 1995 году, вряд ли можно назвать самым удачным в гардеробе этой знатной дамы. Однако она искусно дополнила его элегантными белыми перчатками и столь же белоснежной шляпкой. Аксессуары сделали свое дело, и платье с «овощным» принтом преобразилось.
10. Темно-синее платье с вышивкой Сары Фергюсон
Благодаря платью с чересчур пышной юбкой, вышивкой бисером и множеством других декоративных деталей выход на публику супруги принца Эндрю в 1988 году превратился в один из самых обсуждаемых. Тяжеловесность наряда не оттенили даже открытые плечи герцогини: из-за кружевных оборок и рюшей платье попало в разряд самых неудачных нарядов британской аристократии.
11. Платье от Alexander McQueen, которое беременная Кейт Миддлтон надела на торжество в Осло
Роскошное платье Кейт Миддлтон с серебристой вышивкой наверняка должно было придать беременной принцессе особенную легкость и подчеркнуть ее женственность во время ужина в королевском дворце Осло. Однако замысел стилистов не оправдался: по мнению критиков, из-за слишком маленького выреза и избытка ткани Кейт словно превратилась в царственную матрону.
С критикой какого из нарядов вы полностью согласны? Есть ли в нашем списке платье, которое вам совершенно не захотелось надеть?