11 неудачных нарядов монарших особ, которые доказывают, что ошибиться может каждый

Для поддержания имиджа современным знатным дамам все еще приходится продумывать свой образ, учитывая не только личный вкус, но и правила королевского двора, и модные веяния, и даже обычаи страны, в которую они отправляются. Из-за этого ошибиться при выборе костюма проще простого, и бывает так, что наряд царственной особы становится не примером для подражания, а поводом для пересудов.

1. Серо-голубое платье Кейт Миддлтон, в котором она посетила банкет в Букингемском дворце

Появившись на королевском банкете в светло-сером платье, Кейт Миддлтон наверняка и не подозревала, что его посчитают одним из наиболее неудачных в ее гардеробе. Платье в пол называли потом и «нарядом из 80-х», и «платьем с выпускного», и «нарядом, который герцогине достался по наследству». Впрочем, некоторые поклонники все-таки смогли реабилитировать платье Кейт, уверив всех, что герцогиня просто вдохновилась стилем леди Дианы.

2. Платье цвета фуксии Сары Фергюсон, герцогини Йоркской

Герцогиню Йоркскую часто критикуют за ее стиль, и она сама порой подчеркивает это в своих интервью. Однако в конце 80-х Сара Фергюсон действительно любила выйти на публику в ярких эклектичных платьях, столь непохожих на утонченные наряды британских леди. Полупрозрачное розово-черное узорчатое платье, в котором герцогиня посетила кинопремьеру, — одно из ярких тому подтверждений.

3. Красный сарафан и блуза в полоску леди Дианы

Яркий наряд леди Дианы, выбранный ею для одного из официальных визитов, вряд ли можно считать хитовым, но назвать незапоминающимся просто невозможно. Принцесса Уэльская в красном сарафане с блузой в полосочку напомнила поклонникам клоунессу, хотя обычно именно в красном леди Ди выглядела сногсшибательно.

4. Голубое платье и колье на голове леди Дианы

Мало того, что для бала в Мельбурне бунтарка леди Ди надела роскошное колье самой Елизаветы II не на шею, а на голову, так еще и появилась в платье ярко-голубого цвета, которое СМИ окрестили «выпускным». Зато наряд принцессы точно можно назвать запоминающимся: на столь неординарные модные эксперименты при королевском дворе мало кто отваживается.



5. Платье Кейт Миддлтон, которое оскорбило жителей Соломоновых островов

Royalfoto / News Pictures / EAST NEWS

Кейт Миддлтон однажды случайно оскорбила островитян своим ярким платьем. Тогда принцесса перепутала традиционные наряды разных государств: Соломоновых Островов и Островов Кука. К счастью, жители Соломоновых островов отнеслись с пониманием к оплошности принцессы, и ее попытка стать ближе к народу впоследствии была оценена по достоинству.

6. Платье Сары Фергюсон, в котором она пришла на показ мод в Лос-Анджелесе

Еще один промах Сары Фергюсон при выборе наряда наверняка во многом обусловлен экстравагантной модой 80-х. В очередном ярком костюме герцогиня Йоркская появилась на показе мод в Лос-Анджелесе в 1988 году. И без того вызывающий образ Сары был дополнен искусственными розами на плече и в волосах и сильно контрастировал с привычными строгими королевскими платьями.

7. Прозрачное темно-синее платье принцессы Беатрис

Полупрозрачное темно-синее платье принцессы Беатрис — один из наиболее смелых нарядов в гардеробе этой знатной леди. И хотя обычно подобная одежда на внучке Елизаветы II смотрится отлично, здесь подкладка телесного цвета создает впечатление, что принцесса предстает перед фотографом в весьма неоднозначном облачении.

8. Наряд с принтом, надетый Кейт Миддлтон во время визита в Швецию в 2018 году

John Rainford / WENN.com / agefotostock / East News

Атласное платье горчичного цвета, которое принцесса Уэльская надела в 2018 году, бесспорно, эффектно. Однако крупный принт и плотный материал лишь отвлекали внимание от естественной красоты будущей британской королевы, что вызвало бурную критику всего ее образа.

9. Платье, в котором принцесса Анна посетила Королевские скачки в Аскоте в 1995 году

Яркое желто-белое платье с пышными рукавами, которое принцесса Анна надела во время посещения Королевских скачек в Аскоте в 1995 году, вряд ли можно назвать самым удачным в гардеробе этой знатной дамы. Однако она искусно дополнила его элегантными белыми перчатками и столь же белоснежной шляпкой. Аксессуары сделали свое дело, и платье с «овощным» принтом преобразилось.

10. Темно-синее платье с вышивкой Сары Фергюсон

Благодаря платью с чересчур пышной юбкой, вышивкой бисером и множеством других декоративных деталей выход на публику супруги принца Эндрю в 1988 году превратился в один из самых обсуждаемых. Тяжеловесность наряда не оттенили даже открытые плечи герцогини: из-за кружевных оборок и рюшей платье попало в разряд самых неудачных нарядов британской аристократии.

11. Платье от Alexander McQueen, которое беременная Кейт Миддлтон надела на торжество в Осло

Stephen Lock / i-Images / EAST NEWS , Stephen Lock / i-Images / EAST NEWS

Роскошное платье Кейт Миддлтон с серебристой вышивкой наверняка должно было придать беременной принцессе особенную легкость и подчеркнуть ее женственность во время ужина в королевском дворце Осло. Однако замысел стилистов не оправдался: по мнению критиков, из-за слишком маленького выреза и избытка ткани Кейт словно превратилась в царственную матрону.