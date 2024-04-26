«Криминальному чтиву» — 30 лет. На юбилейном показе дочь Брюса Уиллиса одним своим видом смогла растрогать поклонников отца

«Криминальное чтиво», второй фильм Квентина Тарантино, вышло на экраны в 1994 году. Картина не только стала самой кассовой того периода, принесла создателям множество призов, включая «Оскар» за лучший сценарий, но и возродила карьеру Джона Траволты и сделала звездами первой величины Сэмюэля Л. Джексона и Уму Турман. Критики включили фильм в список величайшего кино, а зрители навсегда отвели ему особое место в своем сердце.

15-й Фестиваль классического кино TCM в Голливуде открылся показом культового криминального триллера — так организаторы отдали дань 30-летию картины. По традиции фестиваля, все показы включают в себя специальные вступления, раскрывающие контекст фильмов. Чтобы поделиться со зрителями своими воспоминаниями, на фестиваль прибыли Джон Траволта, Ума Турман, Сэмюэл Л. Джексон и Харви Кейтель.

Режиссер фильма не появился на показе, но о нем было много сказано в тот день. «Сегодня вечером я скучаю по легендарному Квентину Тарантино. Он — тот человек, который объединяет нас, который изменил мою жизнь и, я думаю, изменил жизнь всех на этой сцене», — сказала Ума Турман. Также она подчеркнула, что «Криминальное чтиво» изменило кинематограф и изменило каждого режиссера, которого она когда-либо встречала.

Джон Траволта, актерской карьере которого «Криминальное чтиво» дало второе дыхание, вернув его в список звезд первой величины, высказался так: «После этой роли на моем пути появились ошеломляющие возможности... Актеры могут только мечтать о том, что произошло со мной тогда. Это был следующий уровень, и я могу часами рассказывать, что именно это означает».

Сэмюэл Л. Джексон поделился, что, когда он впервые прочитал сценарий, он нашел его потрясающим и ему пришлось перечитать его еще раз, чтобы убедиться: история и правда настолько хороша, как ему кажется, и дело не только в том, что он просто отчаянно хочет сняться в новом фильме.

Харви Кейтель рассказал зрителям о своем знакомстве с Тарантино. Они вместе работали над первым фильмом режиссера, «Бешеными псами», и их встреча началась с того, что Тарантино перепутал фамилию актера. Кейтель также отметил: «Мы все собрались здесь сегодня вечером по одной и той же причине: из уважения к искусству и художнику».

Хотя на сцене выступили лишь эти четверо, на показе также присутствовали другие актеры, снявшиеся в «Криминальном чтиве». Не хватало только Брюса Уиллиса, сыгравшего в фильме боксера Бутча Кулиджа. Для Уиллиса эта роль была большим риском, окупившимся по-королевски. Звезда первой величины, он решил сняться в фильме с весьма скромным бюджетом и не прогадал, получив новый виток в карьере и ощутимую часть от миллионных прибылей.

Актер не смог присутствовать, так как страдает от тяжелого нейродегенеративного заболевания. Вместо него на красной дорожке появились его жена Эмма Хеминг Уиллис и дочь Таллула. Последняя нашла способ отдать дань уважения отцу и роли, сыгранной им в фильме. Ее наряд — черный пиджак поверх желтой футболки — отсылка к боксерскому халату, который Бутч носит в фильме. Также на Таллуле была надета черная бейсболка с вышитым белыми нитками именем «Брюс».

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News