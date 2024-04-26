10+ культовых сцен из кино, которые мы бы и не увидели, не реши актеры немного почудить

Если одни режиссеры не приемлют никаких импровизаций и требуют, чтобы актеры четко следовали сценарию, то другие вовсю поощряют творческие порывы артистов. Ведь порой такие спонтанные решения становятся чуть ли не самыми яркими сценами в фильме. Вот, например, каких крутых эпизодов мы бы были лишены, не разреши создатели актерам импровизировать.

Любовь и голуби (1985)

Владимир Меньшов не ограничивал свободу действий актеров во время съемок фильма «Любовь и голуби». Большинство спонтанных сцен были сыграны Натальей Теняковой (баба Шура) и Сергеем Юрским (дядя Митя). Да и почтив все их диалоги были импровизацией. Чего стоят только фразы дяди Мити: «Инфаркт микарда! Вот такой рубец!» и «Извините, что помешал вам деньги прятать».

Вовсю импровизировала и Людмила Гурченко. Например, как-то раз актриса была в ресторане и наблюдала такую картину: к танцующей девушке направился незнакомый мужчина, а она ему: «Пошел ты!» И продолжила танцевать и строить кому-то глазки. Людмиле Марковне так понравилась эта сцена, что она решила воспроизвести ее на съемках фильма «Любовь и голуби».

Также Гурченко импровизировала во время съемок сцены купания. Раиса Захаровна выдает: «Осторожно, товарищ! Вы меня забрызгали. Я уже мокрая с головы до ног». Эту реплику придумала Гурченко. Актер Александр Михайлов признался, что если бы не творческие инициативы Людмилы Марковны, ее персонаж получился бы совсем блеклым и не запомнился бы зрителям.

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Совершенно случайно в картине «Иван Васильевич меняет профессию» появилась сцена, в которой Юрий Яковлев довольно-таки выразительно внимает песне Владимира Высоцкого, доносившейся из магнитофона. Актер отдыхал в перерывах между съемками и слушал Высоцкого в костюме царя. Леониду Гайдаю так понравился его эмоциональный отклик на музыку, что он решил заснять этот момент и в дальнейшем его воспроизвести для фильма.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

Лента «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» богата на выражения, ставшие в итоге крылатыми. Например, Трус (Георгий Вицин), делая глоток свежего напитка, произносит легендарное: «Жить, как говорится, хорошо!» Но никто не ожидал, что Балбес (Юрий Никулин) подхватит реплику коллеги и продолжит: «А хорошо жить — еще лучше!»

Жестокий романс (1984)

На съемочной площадке у Рязанова добротная актерская импровизация приветствовалась. Чем и воспользовалась Алиса Фрейндлих во время работы над «Жестоким романсом». Все помнят сцену, когда ее героиня обводит вокруг пальца персонажа Алексея Петренко, предлагая ему раскошелиться якобы на брошь для Ларисы, но на самом деле намеревалась оплатить долги мужа старшей дочери. Получив желаемое, Харита Игнатьевна тихонько говорит: «Прости, Господи, не для себя стараюсь». Актриса призналась, что эта фраза пришла ей на ум внезапно, в сценарии ее не было. А Рязанов включил ее в фильм.

Джентльмены удачи (1971)

Сцену с зарядкой на морозе можно назвать одной из самых забавных в «Джентльменах удачи». Планировалось, что актеры просто позанимаются спортом на воздухе. Но Савелий Крамаров решил разыграть Раднэра Муратова и внезапно для всех стал натирать его снегом. Тот заорал от неожиданности, и эти кадры оставили в ленте.

Берегись автомобиля (1966)

Довольно запоминающейся получилась финальная сцена в ленте «Берегись автомобиля». На самом деле Иннокентий Смоктуновский просто-напросто не расслышал команду режиссера Эльдара Рязанова, однако не растерялся и продолжил игру. В результате чего появился эпизод, в котором Юрий Деточкин снимает шляпу и, улыбаясь, пронзительно смотрит через лобовое стекло троллейбуса на свою невесту Любу.

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Большое количество импровизаций в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» принадлежит Юрию Яковлеву. Так, сидя за столом у Нади, артист неожиданно произнес: «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба». Угощение и в самом деле было не очень хорошего качества, поэтому актер ничуть не соврал. А когда, стоя в душе, Яковлев сказал: «Тепленькая пошла!», он действительно был удивлен горячей воде, ведь съемки проводились в павильоне киностудии.

Место встречи изменить нельзя (1979)

У Ивана Бортника, который блистательно сыграл роль бандита по прозвищу Промокашка, было не так много экранного времени в фильме, однако и ему удалось внести свою «импровизационную» лепту. Практически все фразы, которые он произносит там, — результат находчивости актера. Он отклонился от сценария и в момент «задержания» его милицией — тогда Бортник внезапно загорланил блатную песню.

Отличилась и Лариса Удовиченко в сцене допроса. Актриса на самом деле не знала, как пишется слово «облигация», и случайно сказала об этом вслух. Владимир Высоцкий подыграл, в результате чего получился запоминающийся эпизод.

Мимино (1978)

В число ярчайших эпизодов фильма «Мимино» входит сцена, где герой Фрунзика Мкртчяна дает показания в зале суда. Так вот, практически все фразы артист придумывал на ходу. Ему же принадлежат следующие блестящие высказывания: «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь», «Я так хохотался!», «Ты и она — не две пары в сапоге».

Мэри Поппинс, до свидания (1984)