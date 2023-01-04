11 знаменитостей, которые вышли замуж в 2022 году, а мы не можем решить, чье свадебное платье круче

В 2022 году многие знаменитости скрепили свои отношения, вступив в брак. Но некоторые звезды решили обручиться тайно, чтобы избежать суеты и громких заголовков в таблоидах. Среди них Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед, Кирстен Данст и Джесси Племонс и многие другие. Но некоторые пары решили отметить этот важный день со всем размахом, включающим огромное количество гостей и роскошные наряды молодоженов. И как всегда бывает на свадьбах, самыми обсуждаемыми темами стали платья звездных невест.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 18 лет после их первой помолвки. Пара неожиданно объявила, что они заключили союз на небольшой церемонии в знаменитой часовне в Лас-Вегасе в июле 2022 года, а чуть больше месяца спустя они провели еще одно свадебное торжество, на этот раз в Джорджии в частном заповеднике Аффлека. 53-летняя невеста блеснула в трех разных платьях от Ralph Lauren.

Первым она надела платье-колонну с высоким воротником и эффектными рюшами по подолу из 1 000 платков ручной работы и с объемной юбкой, созданной из 500 метров ткани, разрезанной на рюши. Рукава были украшены каскадной оборкой.

Позднее невеста переоделась в жемчужное платье, украшенное тысячами каскадных нитей из жемчуга разной величины. Над платьем работали 30 мастеров около 700 часов, вручную вышивая платье микроскладками из шелкового тюля, крошечными жемчужными украшениями и кристаллами Swarovski.

OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News

В завершение ночного празднества Лопес переоделась в гладкое платье силуэта «русалка» с вырезом «капля», украшенное кристаллами Swarovski разных форм и оттенков белого, в комплекте с пышной юбкой и фатой в форме капюшона из органзы.

Лина Хиди и Марк Менчака

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди и звезда «Озарка» Марк Менчака связали себя узами брака 6 октября 2022 года в Италии. 49-летняя звезда надела простое белое платье, которое эффектно сочеталось с ее ярко-розовыми туфлями на высоком каблуке.

Тейлор Лотнер и Тейлор Доум

Тейлор Лотнер женился на своей давней возлюбленной Тейлор Доум 11 ноября 2022 года. Звезда «Сумерек» со своей невестой вступили в брак на глазах у 90 друзей и родных. Жених надел классический костюм Dolce & Gabbana, а невеста облачилась в платье Winnie Couture с облегающим лифом и пышной юбкой с высоким разрезом, обнажив левую ногу. Платье было покрыто тонким бисером и цветочными кружевными аппликациями. «Когда я впервые отправилась за покупками, я понятия не имела, какое платье я хочу, поэтому я примеряла наряды всех стилей, форм и дизайна, — вспоминает Доум. — Это был долгий день, и мы обошли 4 разных магазина. Это платье было единственным, которое я примеряла дважды за весь день. Неделю спустя я пошла одна, чтобы снова примерить платье, и поняла, что оно то самое».

Александра Даддарио и Эндрю Форм

Случайная встреча на нью-йоркской улице актрисы Александры Даддарио и кинопродюсера Эндрю Форма стала счастливым началом их любви. Свадьба состоялась в Новом Орлеане в июне 2022 года. Звезда сериала «Белый лотос», вдохновившись модой 1920-х годов, выбрала плиссированное шелковое платье с кружевом и фатой до пола от Danielle Frankel, которое идеально подходило к атмосфере, царящей на церемонии. «Я влюбилась в платья Даниэль Франкель, — рассказала актриса. — Я подписалась на них в соцсетях. Они написали мне, и я пошла к ним в студию, я просто чувствовала себя прекрасной во всем, что примерила. Я выбрала свое платье, потому что оно из Нового Орлеана и было отличным выбором для жаркой погоды».

Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд

56-летний голливудский режиссер Джеймс Ганн женился на 34-летней актрисе Дженнифер Холланд в конце сентября 2022 года и поделился фотографиями в своих соцсетях. Церемонию бракосочетания, которая состоялась состоялась менее чем через год после помолвки, посетили и звезды фильмов вселенных Marvel и DC.

Жених был одет в стильный зеленый костюм, а невеста — в роскошное белое кружевное платье с цветочным принтом. «В эти выходные мне посчастливилось выйти замуж за мою лучшую подругу и любовь всей моей жизни», — написал он.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Свадьба модели, актера и фотографа Бруклина Бекхэма и актрисы Николы Пельтц состоялась 9 апреля 2022 года в поместье ее отца во Флориде. Сын Дэвида и Виктории Бекхэм взял в жены свою избранницу перед лицом 500 гостей, приглашенных на праздник.

Невеста облачилась в сшитое на заказ свадебное платье от Valentino, созданное креативным директором Пьерпаоло Пиччоли. Дизайнер создал платье с квадратным вырезом, приталенным силуэтом, подчеркивающим талию, и длинным шлейфом. Кружевная вуаль была такой же длины, как и платье. Невеста дополнила образ белыми туфлями на платформе Versace Medusa.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер застали всех врасплох, поженившись через несколько часов после церемонии вручения премии «Грэмми» 3 апреля 2022 года. А через месяц пара решила сыграть официальную свадьбу в здании суда в центре Санта-Барбары. Кортни выбрала кружевное мини-платье-бюстье от Dolce & Gabbana. Красно-золотое украшение в виде сердца на лифе платья сочеталось с бордовыми бархатными туфлями-лодочками. Основательница Poosh завершила образ прозрачными перчатками и фатой-капюшоном.

И менее чем через неделю они отпраздновали и третье свадебное торжество, на этот раз отправившись в Италию. На предсвадебном ужине Кортни появилась в готическом образе, надев черное мини-платье с вышитым на бюсте изображением. С ним звезда сочетала длинные черные перчатки, босоножки на каблуке и черную вуаль с обрамляющим ее кобальтово-синим кружевом. Черное платье Кортни было архивным предметом коллекции D&G весна-лето 1998 года.

Перед алтарем Кардашьян предстала в мини-платье-бюстье от Dolce&Gabbana с атласным корсетом и длинной фатой. Эта модель от кутюр является единственной в своем роде и вдохновлена ​​культовым итальянским нижним бельем.

Джордана Брюстер и Мейсон Морфит

Звезда «Форсажа» Джордана Брюстер и финансист Мэйсон Морфит сыграли свадьбу в сентябре 2022 года, спустя год после помолвки. При планировали свадьбы, по словам Джорданы, она была одержима даже такими мелочами, как выбор цветов. А выбор свадебного платья и вовсе стал приключением. Через знакомых она связалась с Уэсом Гордоном из модного дома Carolina Herrera и выбрала платье мечты с вышитым лифом без бретелек и с длинной фатой.

Бонни Райт и Эндрю Лококо

31-летняя актриса, наиболее известная ролью Джинни Уизли из франшизы «Гарри Поттер», Бонни Райт, тоже обвенчалась со своим давним возлюбленным Эндрю Лококо в марте 2022 года. На Бонни было милое винтажное платье 1930-х годов с глубоким V-образным вырезом, элементами цветочной вышивки и развевающимися рукавами из прозрачного тюля. Кстати, чем-то оно даже напоминает культовое платье Гермионы Грейнджер на Святочном балу.

Хлоя Севиньи и Синиша Мачкович

Актриса Хлоя Севиньи и арт-директор нью-йоркской галереи Синиша Мачкович решили сыграть свадьбу спустя 2 года после того, как официально расписались. Они отпраздновали заключение союза 14 мая 2022 года на церемонии в Коннектикуте. Отмеченная наградами актриса была одета в свадебное платье Jean Paul Gaultier, созданное креативным директором модного дома Гленном Мартенсом, из весенней коллекции 2022 года. Необычный образ невесты был создан благодаря свадебному платью на кружевной подкладке, с рукавами с рюшами и лифом, который переходил в длинную юбку с прозрачными полосами ткани.

София Буш и Грант Хьюз

Актриса сериала «Холм одного дерева» София Буш вышла замуж за бизнесмена Гранта Хьюза на церемонии, состоявшейся в Художественном музее Филбрука в Талсе, штат Оклахома. Это историческая вилла в стиле итальянского Ренессанса с огромными садами и красивыми пейзажами.

Платье невеста выбрала под стать живописному месту, где проходила церемония. Это не классическая версия белого свадебного платья, а модель с цветочным принтом, открытыми плечами, пышными рукавами и длинным шлейфом от Monique Lhuillier. Платье было сшито для Буш на заказ, и она сама помогла его спроектировать.

«Платье мечты. Создание чего-то особенного и очень личного с моей давней подругой в мире моды, Моник Люлье, было истинной радостью и выражением любви. Как визуал и рассказчик, я люблю передавать значение вещей через образы. В этот день я хотела представлять нас. Откуда мы родом. Куда идем. Чайные розы из Оклахомы представляют моего мужа и его семью. Итальянские маслины и ветви — меня и то, что они символизируют. Калифорнийские маки — наш совместный дом. И наши милые, коренастые пчелы, которых мы выращиваем вместе уже много лет. Цвета закатов и рассветов в его родном городе и в моем. Почитание места, памяти и цели. Отпечатано в Италии. Сшито в Калифорнии. Надето в Талсе, Оклахома. Я буду любить его вечно. Что за день!» — рассказала невеста в своем аккаунте в соцсетях.

А наряд какой звездной невесты вам понравился больше всего?