12 фактов о наших любимых знаменитостях, узнав которые вы подумаете: «Во дают!»

Майкл Джексон не придумывал «лунную походку»

Энди Макдауэлл считали дочкой Чарли Чаплина

Мелани Гриффит росла с домашними львами

Стив Мартин трижды победил в шоу свиданий

Брюс Уиллис пел на сцене

Галь Гадот была байкершей

Мадонну уволили из магазина пончиков

Вязание — любимое хобби Джулии Робертс

Мерил Стрип стала актрисой, потому что проспала экзамен

Марк Уолберг пел в бойз-бенде

Известный голливудский актер был участником бойз-бенда New Kids on the Block вместе со своим старшим братом Донни. Когда Марка спросили, знают ли его дети, что в молодости он исполнял рэп, актер ответил: «Я не хотел бы, чтобы они знали об этом».

Потом он все же признался, что его дочь часто слушает песни в его исполнении, потому что их няня была большой поклонницей группы Марка, купила музыкальные диски и принесла их в дом.