12 фактов о наших любимых знаменитостях, узнав которые вы подумаете: «Во дают!»

Что только мы не узнаем о наших любимых знаменитостях, когда углубляемся в их биографии! К примеру, одна хрупкая актриса всерьез увлекалась мотоциклами, а брутальный красавец свободное время любит проводить дома за вязанием. Порой звезды сами открывают о себе такие факты, что и поверить сложно.

Майкл Джексон не придумывал «лунную походку»

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«Лунной походкой» называют танцевальную технику, суть которой заключается в том, что исполнитель скользит назад, имитируя движения ног как при ходьбе вперед. И хотя многим эта фишка известна благодаря Майклу Джексону, появилась «лунная походка» задолго до него. Есть версия, что автором этого приема был танцор чечетки Билл Бейли. По слухам, он даже придумал ему название — «бекслайд» (backslide — «скольжение назад»). Однако есть и более ранние упоминания танцевальных техник, похожих на «лунную походку», — аж с 1930-х годов.

Энди Макдауэлл считали дочкой Чарли Чаплина

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Однажды поклонник Энди Макдауэлл прислал ей мексиканскую газету, в которой было написано, что она внебрачная дочь знаменитого комика Чарли Чаплина. Пришлось актрисе опровергать невероятный слух. «Это самая безумная сплетня из тех, что я только слышала о себе, — сказала Энди. — Когда я встретилась с настоящей дочерью Чаплина Джеральдиной, я ничего ей не сказала, но заметила, что она поглядывает на меня. Я не знаю, читала ли она ту статью».

Мелани Гриффит росла с домашними львами

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Обычно когда дети говорят, что растут в компании животных, мы представляем кошку или собаку, но никак не грозного льва. По признанию Мелани Гриффит, она провела свое детство в компании львов, тигров и двух слонов, принадлежавших ее матери, голливудской звезде Типпи Хедрен. Сегодня экзотические звери семьи живут в заповеднике, который актриса и ее мать организовали для спасения диких животных.

Стив Мартин трижды победил в шоу свиданий

В конце 60-х годов знаменитый комедийный актер Стив Мартин («Отец невесты», «Розовая пантера») работал на телевидении и трижды участвовал в шоу свиданий, в котором девушки вслепую выбирали себе кавалера. Все 3 раза Стив побеждал и выигрывал поездки, которые оплачивались организаторами.

Брюс Уиллис пел на сцене

Мало кто знает, что звезда боевиков пробовал себя в качестве певца и даже выпустил музыкальные альбомы в 1987, 1989 и 2001 годах. Брюс исполнял песни в стиле блюз, ритм-энд-блюз и соул. Одна из его композиций стала хитом и попала в десятку лучших в хит-параде 1987 года.

Галь Гадот была байкершей

Небольшая, но яркая роль мотоциклистки по имени Жизель в фильме «Форсаж-4» дала толчок развитию карьеры Галь Гадот, впоследствии сыгравшей Чудо-женщину. Актриса сама выполняла трюки, и ей настолько понравилось ездить на мотоцикле Ducati, что она купила себе такой же. Однако с тех пор как Галь стала матерью, она отказалась от поездок на нем.

Мадонну уволили из магазина пончиков

Кто бы мог подумать, что будущую королеву мировой эстрады когда-то уволили из магазина, где она продавала пончики. Произошло это в 1978 году, за несколько лет до того, как она прославилась как певица. Мадонна рассказала, что проработала продавщицей всего неделю. Ее уволили потому, что она не воспринимала работу всерьез и баловалась с инвентарем, например однажды обрызгала людей желе. Спустя всего пару лет девушка прорвалась в шоу-бизнес и выпустила такие хиты, как «Holiday» и «Material Girl».

Вязание — любимое хобби Джулии Робертс

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Актриса призналась, что обожает шить и вязать, когда хочет побыть в тишине и расслабиться. «В моем доме есть маленькая комната для рукоделия, там стоит швейная машинка и хранятся связанные мною вещи. Я не провожу там много времени, но это место, где я могу отдохнуть», — рассказывает Джулия.

Мерил Стрип стала актрисой, потому что проспала экзамен

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Рекордсменка по количеству наград кинопремии «Оскар» Мерил Стрип умудрилась завалить вступительный экзамен, потому что попросту проспала его. Когда ей было 20 с небольшим, она училась в школе драмы, но подумывала стать юристом в сфере экологии, чтобы «заняться чем-то серьезным». Проспав экзамен, Мерил решила, что это знак свыше, и продолжила обучаться актерскому мастерству.

Марк Уолберг пел в бойз-бенде

Известный голливудский актер был участником бойз-бенда New Kids on the Block вместе со своим старшим братом Донни. Когда Марка спросили, знают ли его дети, что в молодости он исполнял рэп, актер ответил: «Я не хотел бы, чтобы они знали об этом». Потом он все же признался, что его дочь часто слушает песни в его исполнении, потому что их няня была большой поклонницей группы Марка, купила музыкальные диски и принесла их в дом.

Райан Гослинг может связать шарф

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Звезда фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Бегущий по лезвию 2049» рассказал, что если бы планировал свой идеальный день, то провел бы его сидя дома за вязанием. «Я реально люблю это, могу связать шарф или шапку», — сказал он. Райан Гослинг обучился рукоделию в 2007 году во время съемок одной из сцен фильма «Ларс и настоящая девушка». По сюжету его герой оказался в комнате с женщинами, которые вяжут.

Райан Рейнольдс пел жене в роддоме

Когда Блейк Лайвли производила на свет первую дочь, Райан Рейнольдс решил поддержать супругу. Чтобы развеселить ее, актер спел один из хитов Марвина Гэя 1970-х годов. Но Блейк, для которой как раз наступил самый ответственный момент, не оценила его порыва. «Мой доктор так засмеялась, что, как мне показалось, чуть не уронила новорожденного ребенка», — вспоминает актриса.

А какие неожиданные факты из жизни звезд знаете вы?