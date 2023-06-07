Мы перевели названия 12 известных групп и поняли, что наша жизнь уже не будет прежней

Музыкальные группы часто выбирают необычные названия. Порой артисты закладывают в них скрытые послания, а иногда придумывают названия ради шутки, не ожидая, что когда-то их творчество станет популярным.

Arctic Monkeys — «Арктические мартышки»

imago / PicturePerfect / EAST NEWS

Идея назвать так группу принадлежала гитаристу Джейми Куку. Якобы он всегда мечтал выступать именно под таким названием. По другой версии, Arctic Monkeys — это игра слов, которая иронично отсылает к тому факту, что ребята выросли в городке на севере Англии. Артисты не стесняются того, что выросли в глубинке, и даже посмеиваются над этим. Кстати, поговаривают, что солист Алекс Тернер вначале был совсем не в восторге от названия и предлагал взять другое.

Ace of Base — «Козырной туз» или «Боссы подвала»

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

Это словосочетание имеет несколько переводов, и поэтому существуют разные версии о происхождении названия группы. «Козырной туз» — это отсылка к песне группы Motörhead, которой вдохновился основатель бэнда Ульф Экберг. А «Боссы подвала» — это шутливое напоминание о том, что первая репетиционная студия группы находилась в подвале автомастерской.



Eurythmics — «Эвритмия» или «Ритмика»

ASSOCIATED PRESS / East News

Энни Леннокс и Дэйв Стюарт были участниками поп-группы The Tourists, но вскоре она распалась. Романтические отношения Энни и Дэйва тоже подошли к концу, но они решили продолжать сотрудничество и стали выступать дуэтом. По одной из версий, именно певица придумала название для их коллектива, ведь в детстве она занималась ритмической гимнастикой. В любом случае, название группы стало в какой-то мере олицетворением творческих экспериментов музыкантов.

Röyksopp — «Гриб-дождевик»

Парни решили, что подобное название сможет передать всю яркость норвежского колорита, но при этом будет легко восприниматься иностранной аудиторией.

Foals — «Жеребята»

Steve Ross / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Название бэнда — игра слов, взятая из этимологии фамилии фронтмена Янниса Филиппакиса. Филиппакис — греческое имя, которое состоит из слов «любовь» и «лошадь». А если объединить фамилию певца с окончанием его имени, то получится словосочетание, которое переводится как «маленькая лошадь». Что музыканты и решили отобразить в названии группы.

Goo Goo Dolls — «Куклы Гу Гу»

EAST NEWS

Название трио появилось совершенно случайно. Близился концерт, нужно было быстро как-то назваться. Участники взяли первый попавшийся журнал, увидели в нем рекламу игрушки и просто позаимствовали слова.

3 Doors Down — «Три двери вниз»

ASSOCIATED PRESS / East News

Коллектив был создан в 1996 году друзьями детства Брэдом Арнольдом, Мэттом Робертсом и Тоддом Харреллом. Однажды артисты гуляли по городу и их внимание привлекла забавная надпись на здании. Из-за того, что несколько букв на вывеске не горели, она читалась как «Двери вниз». Это позабавило будущих звезд, они решили именно так назвать свою группу и добавили лишь цифру 3, ведь их было трое.

Limp Bizkit — «Размякшее печенье»

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Фред Дерст выбрал такое странное название для группы, потому что хотел, чтобы оно отталкивало слушателей. Он смеялся и представлял, как кто-то из людей берет их альбом и говорит: «О, размякшее печенье! Наверное, отстой, не буду их слушать!» Вообще, парни долгое время не воспринимали свое творчество всерьез, так что название отлично передавало их настрой.

Fall Out Boy — «Токсичный мальчик»



Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Во время своего второго выступления музыканты спросили зрителей, как им назваться, и кто-то из толпы выкрикнул: «Fall Out Boy!» Парням эта идея пришлась по нраву. Кстати, «Токсичный мальчик» — это прямая отсылка к супергерою из «Симпсонов».

Twisted Sister — «Чокнутая сестра»

Из-за эксцентричных сценических образов ребят один из друзей коллектива прозвал их группу «Чокнутой сестрой». Странно, но название очень хорошо прижилось.

The Rolling Stones — «Катящиеся камни»

EAST NEWS

По версии одного из основателей группы Кита Ричардса, название коллектива пришло в голову Брайану Джонсу во время телефонного разговора с журналистом. Когда у музыканта спросили название группы, ему на глаза попалась музыкальная пластинка певца Muddy Waters. Он вспомнил его трек Rollin’ Stone и просто позаимствовал слова.

System of a Down — «Система падения»

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Многие источники утверждают, что название было взято из стихов самого Малакяна.

А вы знали, что многие популярные музыкальные группы могли называться иначе? Мы разобрались в этой теме и сильно удивились.