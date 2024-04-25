"... настолько растерялась, что взяла и помогла ему донести продукты до квартиры. А он после этого попросил мой номер телефона."
Ах вот оно что значит "- И рыбку съесть и ......
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15+ человек, которые на своем примере узнали, что такое самый эпичный подкат
Не многие из нас способны похвастаться тем, что с легкостью могут завязать разговор с другим человеком, особенно с незнакомцем. Однако если такое случается, то порой возникают самые неловкие и комичные ситуации, которые предательски надолго остаются в памяти.
- Я вышла из автобуса, и в это время одновременно со мной вышел мужчина, которого я знала по работе. В руках у него были пакеты с продуктами. Путь наш лежал по одному маршруту, и вдруг он говорит: «Знаете, вы могли бы взять один из моих пакетов». Я настолько растерялась, что взяла и помогла ему донести продукты до квартиры. А он после этого попросил мой номер телефона. © MotherRainbow / Reddit
- Один раз ко мне подошел парень и изо всех сил делал вид, что он хорошо смыслит в математике. Правда, он даже не догадывался, что я сама в ней разбираюсь. Он не отходил от меня и все время твердил: «Ты и я — мы как синус и косинус». Повторил эту фразу он раз 20. © skatie*** / Twitter
- Как-то раз ко мне подошел парень незнакомый и внезапно подарил мягкую игрушку. Я растерялась, а он попросил телефончик. И как только я продиктовала номер, он выхватил игрушку и просто спокойненько ушел. Занавес.
"... настолько растерялась, что взяла и помогла ему донести продукты до квартиры. А он после этого попросил мой номер телефона."
- Сижу как-то со своим парнем. Вдруг к нам подходит какой-то молодой человек и спрашивает, мол, есть ли у меня кто-то. Я ответила, что есть, и показала на моего кавалера. Так этот незнакомец оглядел его с ног до головы и отчебучил: «Понял. Но эти ваши отношения ненадолго. Найди меня, когда разбежитесь». © TakeTheCannoli813 / Reddit
- Лет 15 назад в супермаркете около полки с солью симпатичный мужчина спросил меня: «А не подскажете, где тут соль?» Я рукой махнула, мол, вот же она. А сейчас к-а-а-к поняла все. Забавно, когда кто-то говорит, а только через пять минут понимаешь, что познакомиться пытались. © BraveOwl / Pikabu
- Стою на остановке, жду маршрутку. Рядом стоит какой-то парень. Боковым зрением вижу, что нервничает. Сразу поняла, что подкатить хочет, но стесняется. Решила ему подыграть и говорю: «Молодой человек, если не знаете, как завязать разговор, то скажите, например, что у меня белоснежная...» На слове «улыбка» он перебивает меня и говорит: «Спина! Тут стена окрашена. Теперь у вас спина белая». Такого я точно не ожидала.
Забавно, если мужчину реально переклинило и он не видел соль и абсолютно не в курсе, что пытался познакомиться
- Как-то, будучи еще студентом, я сменил прическу и решил отращивать бороду. И одна знакомая сделала мне комплимент, мол, мне очень идет растительность на лице. Ну я и ответил, не задумываясь: «Спасибо, тебе твоя тоже, кстати». Я почему-то подумал, что она похвалила мою прическу, а потом до меня дошло... После этого она со мной больше не разговаривала. © wh1036 / Reddit
- Я балдела от своего будущего мужа запредельно, а он парень скованный, интеллектуал. И вот пригласила я его в гости, послушать музыку, поболтать. Якобы разыгравшись от приятного общения, я сделала пируэт и, тщательно потеряв равновесие, рухнула прямо в его объятия. Момент был опасный, конечно. Он мог не успеть подхватить. Но я верила в свою удачу. Скоро 14 лет, как мы вместе. © Альтамура / ADME
- Меня как-то раз девушка на улице попросила показать ближайший парк. Местность была незнакомая, так что я открыл навигатор, сориентировался и показал направление. Тогда она несколько навязчиво попросила проводить ее до ближайшей трамвайной остановки. Я огляделся. Да вот же она, рядом. И пошел дальше по делам с мыслью, что некоторым людям нужно учиться думать своей головой, а не пытаться решать проблемы с помощью случайных прохожих. В конце концов, у нее и самой навигатор был. То, что это был подкат, а девушка была ничего так, я понял только через пять минут. © FrostFox12 / Pikabu
"Ну я и ответил, не задумываясь: «Спасибо, тебе твоя тоже, кстати».
Это было эпично .)))
- Работаю медсестрой в реанимации. Угораздило оказаться здесь мужу. Я была рядом, когда он отходил от наркоза. Тогда он сказал, что я очень красивая, но он женат. Мол, если бы не жена, то он попытался бы подкатить ко мне. И жену вроде любит. Еще много-много комплиментов и бреда наговорил мне, не зная, что мы уже 12 лет женаты. И вроде я должна быть счастлива и рада, что даже в таком положении он верен мне, но в душе паршиво. Получается, он заглядывается на других женщин и иногда жалеет, что женат. © Подслушано / Ideer
- Сидел я как-то в заведении, и у меня упал телефон. Одна девушка это заметила и такая: «Все нормально, не разбился хоть? А то у меня нет ручки, а я как раз хотела дать тебе свой номер». Запомню ее лайфхак. © CplRicci / Reddit
- Как то в торговом центре подруга попросила посидеть с ее малышом, пока она что-то примеряла. Подходит мужчина и пытается познакомиться. Я занята младенцем и вообще знакомиться не планирую. Выходит подруга, забирает малого, а мужик такой: «О, так это не ваш? Как жаль, вы так похожи на заботливую маму». © Алина / ADME
"Получается, он заглядывается на других женщин и иногда жалеет, что женат."
Наглядное: если женщина хочет обидеться, она найдет к чему прицепиться
- Когда-то я работал с девушкой, которая постоянно пыталась флиртовать с парнями, но только ради того, чтобы они делали за нее ее работу. Однажды дошла очередь и до меня. Но я ошарашил ее, сказав: «Слушай, а я ведь знаю, кто может тебе помочь!» Она, естественно, захотела узнать, кто. Я и ответил: «Ты сама!» И ушел. Барышня была очень даже привлекательной, но ее поведение просто бесило. © Striker__Eureka / Reddit
- Ко мне недавно один мужчина пытался подкатить: «А хотите, я вам скажу, почему вы не замужем?» Отвечаю, что я замужем, и начинаю хохотать. Я чуть ли не всю жизнь замужем. Первый раз — 10 лет, второй — 17, сейчас в третьем браке (надеюсь, это последний). Не успевала поклясться себе, что больше никаких «замуж», как опять оказывалась там. © Подслушано / Ideer
- Подрабатываю санитаркой, приметила милого интерна. В один из дней убирала в коридоре и решила привлечь внимание. В итоге, двигая капельницу, я задела другую. Та начала падать, я в попытке ее поймать уронила швабру и опрокинула ведро. Думала, хуже уже не будет, если бы дальше не наступила на швабру, которой получила по лбу. Поскользнулась и получила перелом, а парень больше не смотрел. © Подслушано / Ideer
"...чуть ли не всю жизнь замужем. Первый раз — 10 лет, второй — 17, сейчас в третьем браке..."
Постоянство - признак мастерства.)
- Учусь на последнем курсе. Ведет у нас лекции молодой и симпатичный преподаватель. Многие девчонки клеятся к нему, но он лишь отшучивается. Девушки понять и принять этого никак не могут. Никто не знает, что он на самом деле мой муж и мы женаты уже два года. Фамилию я не меняла, а кольца мы не носим, для всех он холостяк. И каждый вечер мы обсуждаем комплименты, которыми его осыпают. © Подслушано / Ideer
В нашей жизни все очень непредсказуемо, поэтому никогда не знаешь, как обернется в дальнейшем знакомство с человеком. Например, к некоторым любовь нечаянно нагрянула, когда ее совсем не ждали.
Комментарии
"Девушки понять и принять этого никак не могут."
Вот-вот. Как этот холоп смеет не оценить такую жертву: подкат к нему
Бедный мужик. Ведет занятия под рентгеновским взглядом жены, и под ним же отбивается от подкатов студенток. Попробовал бы он не "лишь отшучиваться"!
"И каждый вечер мы обсуждаем комплименты, которыми его осыпают."
Какое-то очень странное занятие по вечерам для молодой пары....