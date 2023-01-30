12 вещей, за которые мы можем отвесить поклон известным личностям

Мы живем в мире вещей, но вряд ли задумываемся над тем, что многие из них носят имена реальных людей. Оказывается, за знаменитую шляпу-федору мы можем поблагодарить Сару Бернар, а за бабушкины гобелены — француза Жана Гобелена. Нам стало любопытно, какие еще вещи обязаны своим названием знаменитостям.

Дженнифер Энистон — стрижка «Новая Рэйчел»

MARK RALSTON/AFP/East News

Многие помнят бум на стрижку как у Рэйчел после того, как сериал «Друзья» вышел на экраны. Стилисты утверждают, что стрижка актуальна и сейчас, правда, она претерпела некоторые изменения. «Новая Рэйчел» длиннее — чуть ниже плеч, более растрепанная и с удлиненной челкой-шторкой. Даже Дженнифер Энистон не сдержалась и вернулась к своей знаменитой стрижке, естественно, с учетом тенденций.

Кейт Миддлтон — блузка Kate от Whistles

На свою помолвку с принцем Уильямом Кейт надела шелковую блузку от Whistles. Поклонники королевской семьи оценили такое решение, ведь Кейт выбрала одежду не от дизайнерского лейбла, а ту, что могли позволить себе многие женщины. Эта модель стала настолько популярной, что британский бренд перевыпустил ее под названием Kate. Эту же блузку Кейт надела на 10-ю годовщину свадьбы.

Жан Гобелен — гобелен

Французская семья красильщиков и суконщиков оставила свой след в истории благодаря ткацкому искусству. Жан Гобелен, управлявший фабрикой неподалеку от Парижа, открыл особый алый краситель и по максимуму вложился в расширение производства. Позже к красильням добавилась ткацкая мануфактура, изделия которой стремительно приобрели популярность. А ковровую продукцию мануфактуры стали называть не иначе как гобеленами.

Богатство семьи росло так быстро, что следующие поколения семьи Гобелен оставили ремесло и приобрели дворянские титулы. В 1662 году по поручению Людовика XIV земли вместе с производством были выкуплены и перешли в королевскую собственность. Так появилась Королевская мануфактура гобеленов.

Диана Крюгер — сумка Diane от Jason Wu

DDNY/Broadimage/EAST NEWS

Однажды Диана Крюгер ужинала с дизайнером и в итоге приложила руку к созданию именной сумки. В разговоре Диана высказала свои пожелания: она хотела бы носить сумку наискось через плечо и иметь возможность открывать ее одной рукой. Простая, но заметная модель, которая не теряла бы актуальности с течением времени. И пожелания воплотились в жизнь. Линейка именных сумок Diane — это аксессуары нескольких цветов с фурнитурой из светлого золота. Как и хотела Диана — для всех возрастов и на каждый день.

Одри Хепберн — очки Audrey от Oliver Goldsmith

Дизайнер Оливер Голдсмит внес лепту в создание запоминающегося образа Одри Хепберн. Он разработал дизайн очков для многих фильмов с ее участием, в том числе самых известных — «Как украсть миллион» и «Завтрак у Тиффани». В память об ушедшей актрисе компания назвала одну из самых популярных моделей очков Audrey.

Моника Беллуччи — сумка Miss Moniсa от Dolce & Gabbana

Вдохновленные работой с Моникой Беллуччи, дизайнеры создали линию сумок Miss Moniсa. У этой модели широкий выбор цветов и отделки: несколько видов кожи, а также сочетание кожи и узорчатой парчи. Элегантным дополнением является замочек, стилизованный под щеколду на небольшой цепочке. Сумка довольно вместительная, в ней найдется место и для планшета с телефоном, и для кошелька с косметичкой.



Сара Бернар — шляпа-федора

В 1882 году для своей роли во французской пьесе «Федора» Сара Бернар надела мягкую фетровую шляпу, которую позже стали называть по имени главной героини. Шляпа обрела популярность среди женщин, а затем и мужчин и долгое время ассоциировалась с крутыми парнями, частными детективами и репортерами. Сейчас же шляпы-федоры носят в равной степени как женщины, так и мужчины. К примеру, Дженнифер Лопес с удовольствием дополняет свой образ классической федорой, следуя по стопам знаменитой коллеги.

Чарльз Макинтош — плащ макинтош

В 1823 году шотландский химик Чарльз Макинтош проводил очередной опыт и изобрел водонепроницаемую ткань. Он запатентовал находку и наладил производство непромокаемых плащей — макинтошей. Плащи стали пользоваться большим спросом, что неудивительно, так как верхняя одежда того времени пропускала воду и сильно намокала. Изобретенная Макинтошем технология с успехом применяется по сей день, а бренд Mackintosh сотрудничает с такими именитыми домами моды, как Hermès, Louis Vuitton и Gucci.

Майкл Джордан — Air Jordan от Nike

Кроссовки Air Jordan были изготовлены специально для Майкла Джордана. Высокое качество и удобство кроссовок быстро завоевали любовь баскетболистов со всего мира. С течением времени обувь нашла фанатов не только среди профессиональных спортсменов, но и обычных людей. Истинные поклонники готовы выложить немалые суммы за винтажные модели, а новые «джорданы» раскупаются со скоростью летящего в корзину мяча.

Королева Клод — слива ренклод

В честь королевы Клод — супруги короля Франциска I Французского — был назван сорт ароматных слив, завезенных во Францию из Италии. Помимо основного названия Reine Claude (буквально «королева Клод») этот сорт известен и как la bonne reine — «добрая королева» — как дань мягкому нраву Клод.

Хайди Клум — розы Heidi Klum

Сорт элегантных и нежных роз был назван именем Хайди Клум. Она посетила выставку цветов в Кельне, где новым сортам как раз давали названия. По стечению обстоятельств Хайди надела платье такого же цвета, что и розы, которые ей понравились больше всего. «Розы намного лучше, чем фото с автографом», — сказала супермодель, добавив, что для нее это большая честь.

Рапунцель — сорт томатов

Эти томаты черри отличаются особой сладостью и сочностью. Созревая, они выглядят очень эффектно: длинные каскадные кисти сплошь усыпаны ярко-красными плодами. Тем самым они напоминают роскошные кудри сказочной Рапунцель, в честь которой сорт и носит название.

А какие необычные названия, связанные с известными личностями, вспоминаются вам?