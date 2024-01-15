12 звезд, которых без их изюминки во внешности можно и в толпе пропустить
Люди, жизнь которых связана с преображениями в кадре, как правило, привыкли к частой смене имиджа. Но все же есть категория звезд, которые остаются верны любимому образу. Например, сложно представить Дженнифер Энистон брюнеткой или Брюса Уиллиса без его знаменитой лысины. Но мы немного пофантазировали и узнали, что было бы, решись знаменитости на кардинальную смену имиджа.
Брюс Уиллис
zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Линдси Лохан
ddp images / PPE / Thorton / East News
Кира Найтли
Invision / Invision / East News
Дженна Ортега
RW / Associated Press / East News
Джулия Робертс
Grosby Group/East News
Ирина Шейк
Serge Arnal / Starface/STARFACE PHOTO /East News
Дженнифер Энистон
Invision/Invision/East News
Белла Хадид
AFP/EAST NEWS
Ванесса Паради
Serge Arnal / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Лили Коллинз
Cyril Pecquenard/KCS/East News
Кейт Миддлтон
IAN VOGLER/AFP/East News
Эд Ширан
Invision / Invision / East News
Границы нашей фантазии бесконечны, а значит, бесконечен и простор для творчества. Так почему бы не полюбоваться на то, как выглядели бы, например, любимые звезды в Барби-мире? Или вообразить, какими действительно задумал автор персонажей известных книг.
Фото на превью IAN VOGLER/AFP/East News
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