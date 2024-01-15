12 звезд, которых без их изюминки во внешности можно и в толпе пропустить

Люди, жизнь которых связана с преображениями в кадре, как правило, привыкли к частой смене имиджа. Но все же есть категория звезд, которые остаются верны любимому образу. Например, сложно представить Дженнифер Энистон брюнеткой или Брюса Уиллиса без его знаменитой лысины. Но мы немного пофантазировали и узнали, что было бы, решись знаменитости на кардинальную смену имиджа.