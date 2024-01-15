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12 звезд, которых без их изюминки во внешности можно и в толпе пропустить

Культура
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Люди, жизнь которых связана с преображениями в кадре, как правило, привыкли к частой смене имиджа. Но все же есть категория звезд, которые остаются верны любимому образу. Например, сложно представить Дженнифер Энистон брюнеткой или Брюса Уиллиса без его знаменитой лысины. Но мы немного пофантазировали и узнали, что было бы, решись знаменитости на кардинальную смену имиджа.

Брюс Уиллис

zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Линдси Лохан

ddp images / PPE / Thorton / East News

Кира Найтли

Invision / Invision / East News

Дженна Ортега

RW / Associated Press / East News

Джулия Робертс

Grosby Group/East News

Ирина Шейк

Serge Arnal / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Дженнифер Энистон

Invision/Invision/East News

Белла Хадид

AFP/EAST NEWS

Ванесса Паради

Serge Arnal / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Лили Коллинз

Cyril Pecquenard/KCS/East News

Кейт Миддлтон

IAN VOGLER/AFP/East News

Эд Ширан

Invision / Invision / East News

Границы нашей фантазии бесконечны, а значит, бесконечен и простор для творчества. Так почему бы не полюбоваться на то, как выглядели бы, например, любимые звезды в Барби-мире? Или вообразить, какими действительно задумал автор персонажей известных книг.

Фото на превью IAN VOGLER/AFP/East News
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AdMe/Культура/12 звезд, которых без их изюминки во внешности можно и в толпе пропустить
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