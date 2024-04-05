13 звезд за 40, которые отказываются менять гардероб с возрастом и с легкостью могут дать фору юным девушкам
Культура
1 час назад
Еще недавно модные журналы пестрили статьями на тему того, как должны одеваться женщины после тридцати, сорока, пятидесяти... Но сегодня такие советы кажутся смешными. Ведь возраст — не повод менять гардероб. В нашей подборке знаменитости, которые не ограничивают себя общепринятыми рамками и выглядят роскошно.
Анфиса Чехова, на фото слева 44 года, справа — 45
Алика Смехова, 55 лет
Яна Рудковская, на фото слева 46 лет, справа — 48
Komsomolskaya Pravda/East News
Наталья Штурм, 57 лет
Ирина Салтыкова, 57 лет
Светлана Бондарчук, 55 лет
Лада Дэнс, на фото слева 54 года, справа — 56 лет
Алёна Апина, на фото слева 57 лет, справа — 58
Елена Летучая, на фото слева 43 года, справа — 44
Дарья Повереннова, на фото слева 50 лет, справа — 51 год
Натали, 49 лет
Лера Кудрявцева, на фото слева 50 лет, справа — 51 год
Ирина Понаровская, 68 лет
Со временем многие установки теряют свою актуальность. И то, что раньше считалось нормой, сегодня вызывает лишь вопросы.
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