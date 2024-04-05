13 звезд за 40, которые отказываются менять гардероб с возрастом и с легкостью могут дать фору юным девушкам

Еще недавно модные журналы пестрили статьями на тему того, как должны одеваться женщины после тридцати, сорока, пятидесяти... Но сегодня такие советы кажутся смешными. Ведь возраст — не повод менять гардероб. В нашей подборке знаменитости, которые не ограничивают себя общепринятыми рамками и выглядят роскошно.

Анфиса Чехова, на фото слева 44 года, справа — 45

Алика Смехова, 55 лет

Яна Рудковская, на фото слева 46 лет, справа — 48

Komsomolskaya Pravda/East News

Наталья Штурм, 57 лет

Ирина Салтыкова, 57 лет

Светлана Бондарчук, 55 лет

Лада Дэнс, на фото слева 54 года, справа — 56 лет

Алёна Апина, на фото слева 57 лет, справа — 58

Елена Летучая, на фото слева 43 года, справа — 44

Дарья Повереннова, на фото слева 50 лет, справа — 51 год

Натали, 49 лет

Лера Кудрявцева, на фото слева 50 лет, справа — 51 год

Ирина Понаровская, 68 лет