13 секретов с красных дорожек, которые помогают звездам блистать ярче всех бриллиантов

Звездам требуется много времени, чтобы подготовиться к появлению на красной дорожке. Нанесение макияжа, укладка волос и примерка наряда отнимают не меньше 2 часов. Кроме того, у знаменитостей есть стилисты, которые помогают им поддерживать безупречный внешний вид и делятся с ними проверенными хитростями. Мы собрали несколько простых, но полезных советов, которые помогают селебрити чувствовать себя уверенно на красной дорожке.

Наряды напрокат

ASSOCIATED PRESS / East News , Sienna Conwell / Broadimage / Broad Image / East News

Абсолютное большинство нарядов на красной дорожке взяты напрокат. Это работает так: стилист составляет список брендов, которые подойдут звезде по стилю, а потом рассылает электронные письма с просьбой предоставить наряд на мероприятие. А вот возвращать наряды иногда приходится прямо в день церемонии. По словам стилистов, однажды дизайнер позвонил им с просьбой вернуть платье, когда актриса еще была на красной ковровой дорожке. Покупатель увидел снимки звезды в интернете и захотел немедленно купить ее платье. Пришлось срочно ехать в отель, чтобы передать наряд представителю бренда. Правда, иногда модные бренды сами платят селебрити, чтобы те вышли в свет именно в их нарядах. В отдельных случаях, эта сумма может доходить до $ 250 тыс. Что интересно, в первые годы вручения «Оскара» знаменитости сами покупали себе одежду, чтобы пройти по красной ковровой дорожке.

Губка и носки для следов от дезодоранта

Разводы от дезодоранта на черном платье могут испортить любой образ. Избавиться от них можно с помощью специальной губки для удаления следов от дезодоранта. Но если ее нет под рукой, можно использовать обыкновенный нейлоновый носок. Необходимо просто потереть им пятно, и оно будет уже не так заметно.

Два утягивающих комплекта сразу

Ким Кардашьян не скрывает свою любовь к корректирующему белью и даже развивает собственный бренд. А однажды она призналась, что иногда надевает по два утягивающих комплекта сразу. Все для того, чтобы чувствовать себя уверенно под прицелами камер.

Наклейки на грудь

ANGELA WEISS / AFP / East News

Платья с глубоким декольте или прозрачными вставками не предполагают ношения классических бюстгальтеров. Поэтому звезды используют пэстис, или наклейки на грудь. В классическом варианте они выпускаются в бежевом цвете. Однако есть множество декоративных вариантов, которые, напротив, привлекают внимание к этой части тела.

Мыло для застежки-молнии

Xavier Collin / Image Press Agency / Mega Agency / East News

Стилистам не всегда удается подобрать идеально сидящее платье, особенно в области декольте. На этот случай у них в запасе есть целый набор специальных клейких ленточек, тейпов и накладок. Они помогают справиться с любым, даже самым глубоким вырезом. В крайних случаях стилистам приходится прибегать к помощи прозрачного скотча, поскольку он остается незаметным даже на очень тонких тканях. Ну а чтобы избежать поломки тугой застежки-молнии, они протирают ее куском обычного мыла.

Предметы первой необходимости в сумочке

Чтобы быть готовыми к любым неожиданностям, стилисты кладут в сумочки своих подопечных предметы первой необходимости: английскую булавку, нитку, вдетую в иголку, и клейкую ленту. А если звезда не может вспомнить имя дизайнера ее платья, она может заглянуть в шпаргалку, которая тоже будет в ее сумочке.

Наждачная бумага для обуви

Invision / Invision / East News

Джанет Манделл — одна из самых известных звездных стилистов. Например, она одевает Ариану Гранде. Джанет натирает подошвы обуви своих клиентов наждачной бумагой, поскольку красная дорожка может быть достаточно скользкой. Такая хитрость усиливает сцепление подошвы с поверхностью и гарантирует, что звезда не упадет на глазах у папарацци и коллег.

Антистатик, чтобы платье не липло к ногам

Invision / Invision / East News

Атлас легко теряет статическое электричество. Надежный способ избавиться от раздражающего ощущения липкости и гарантировать, что платье будет спадать красивыми складками, — использовать антистатик. В крайнем случае, его можно заменить лаком для волос.

Салфетки в подмышках

Такой прием помогает избежать темных кругов на одежде и следов от дезодоранта. Например, актриса Джессика Бил прикладывает к коже бумажные салфетки, пока едет в машине на мероприятие, а перед выходом выбрасывает. Кстати, для этой же цели используются разрезанные прокладки, которые вшивают в платья или приклеивают изнутри.

Пакеты для еды в сапогах

MCMULLAN CO / SIPA/ East news

Когда частью образа звезды становятся высокие сапоги с узким голенищем или ботфорты, стилисты используют обыкновенные полиэтиленовые пакеты для еды. Знаменитости надевают их на ступню, что значительно облегчает процесс обувания и уменьшает трение.

Зубная паста для обуви

Зубной пастой можно не только почистить зубов, но и освежить обувь с потертостями. Стилисты советуют нанести достаточное количество пасты на влажную тряпочку, а затем протереть ею обувь.

Лента для талии

Стилист Микаэла Эрлангер добавляет ленту в рубчик внутрь большинства своих платьев. Это помогает зафиксировать талию, в результате чего фигура выглядит гораздо стройнее. Такие ленты, по мнению стилиста, удобнее корсета или утягивающего белья. Наконец, лента, надетая поверх платья, становится удачным акцентом и также визуально уменьшает талию.

Спрей для ног от неудобной обуви

FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News , FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

Перед выходом на красную дорожку сногсшибательная Марго Робби сбрызгивает ноги противовоспалительным спреем для ног. Средство обладает обезболивающим свойством, благодаря содержанию ментола. Это значительно уменьшает неприятные ощущения от ходьбы в неудобной обуви.

Фото на превью MCMULLAN CO / SIPA/ East news