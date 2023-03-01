13 знаменитых женщин, которые и с косметикой и без нее прекрасны, словно греческие богини

Мода на природную красоту набирает обороты. Согласно недавнему исследованию, большинство женщин чувствуют себя достаточно уверенно, когда выходят на улицу без макияжа, и это говорит о многом. В последнее время и знаменитости, чей внешний вид зрители рассматривают под микроскопом, тоже не стесняются показаться без косметики.