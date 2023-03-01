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13 знаменитых женщин, которые и с косметикой и без нее прекрасны, словно греческие богини

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Мода на природную красоту набирает обороты. Согласно недавнему исследованию, большинство женщин чувствуют себя достаточно уверенно, когда выходят на улицу без макияжа, и это говорит о многом. В последнее время и знаменитости, чей внешний вид зрители рассматривают под микроскопом, тоже не стесняются показаться без косметики.

1. Эллен Помпео

Chris Pizzello / Invision / East News

2. Кейт Хадсон

Jordan Strauss / Invision / East News

3. Селена Гомес

Jordan Strauss / Invision / East News, © Vogue / YouTube

4. Алисса Милано

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

5. Лили Коллинз

Invision / Invision / East News

6. Приянка Чопра

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

7. Эшли Грэм

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

8. Синди Кроуфорд

Sipa USA / Sipa USA / East News

9. Сара Хайленд

Fernando Allende / Broadimage / Broad Image / East News

10. Леди Гага

Invision / Invision / East News

11. Деми Мур

12. София Вергара

13. Ким Кардашьян

Evan Agostini / Invision / East News
Фото на превью Invision / Invision / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
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AdMe/Культура/13 знаменитых женщин, которые и с косметикой и без нее прекрасны, словно греческие богини
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