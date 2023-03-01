13 знаменитых женщин, которые и с косметикой и без нее прекрасны, словно греческие богини
Мода на природную красоту набирает обороты. Согласно недавнему исследованию, большинство женщин чувствуют себя достаточно уверенно, когда выходят на улицу без макияжа, и это говорит о многом. В последнее время и знаменитости, чей внешний вид зрители рассматривают под микроскопом, тоже не стесняются показаться без косметики.
1. Эллен Помпео
2. Кейт Хадсон
3. Селена Гомес
4. Алисса Милано
5. Лили Коллинз
6. Приянка Чопра
7. Эшли Грэм
8. Синди Кроуфорд
9. Сара Хайленд
10. Леди Гага
11. Деми Мур
12. София Вергара
13. Ким Кардашьян
Фото на превью Invision / Invision / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
AdMe/Культура/13 знаменитых женщин, которые и с косметикой и без нее прекрасны, словно греческие богини
Поделиться этой статьёй