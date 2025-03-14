15+ реальных совпадений, которые знатно людей удивили

Жизнь та еще шутница и порой она подкидывает нам такие совпадения и случайности, что в них и поверить сначала сложно. Герои нашей статьи сами столкнулись с такими ситуациями и вещами и сказать, что для них все это было полной неожиданностью – ничего не сказать.

"Нам с мамой подряд попались 5 яиц с двойными желтками"

"Все листики в форме сердечек"

Неожиданная встреча

Летом, пока папа-моряк был в рейсе, мы с мамой поехали в отпуск на пару недель, домой возвращались через Питер. Утром пошли гулять, идем по Невскому, мама выбирает, в какое кафе мы зайдем. Шли долго, и вдруг она резко остановилась, схватилась за лицо, а потом начала обнимать какого-то мужика. В общем, мы встретили папу, но не узнали его в толпе сильно обросшего. Он тогда уходил в рейсы на пол года, а связь с ним была только когда они прибывали в порт, да и то он сам звонил на стационарный телефон, мобильных еще не было. © Kudras / Pikabu

"Жена ухитрилась сделать это фото в момент, когда сын пускал мыльные пузыри"

"Недели 3 назад пришло к нам жить это чудо, а за 1,5 года до этого мы купили эту кружку"

Обыграла, так обыграла

Уговорил девушку устроить свадьбу 14 февраля. Считал, что это хорошая затея: легко запомнить годовщину, а подарков дарить можно в два раза меньше в этот день. И знаете, что? Она мне отомстила — родила сына на мой день рождения. Теперь у меня, считай, нет дня рождения. Но! Она на этом не остановилась, и родила второго ребенка так же на мой день рождения. Как ей это удалось? Пора ли номинировать супругу на рекорд Книги Гиннесса? © admin / y-story

"Стена магазина почти идеально слилась с небом"

"Вот что увидел сосед по комнате, когда зашел спросить, что я читаю"

"В купленном хлебе оказалась еще одна буханка, спрятавшаяся под него"

То ли медсестры повеселились, то ли правда совпадение

В 1990 году легла на сохранение, было нас в палате 4 беременных. Одну из женщин звали, как и меня, Ларисой. Вскоре выписали одну беременную, и к нам приходит новая женщина — тоже Лариса. Так и лежим три Ларисы и Валя... И тут Валю выписывают... На ее место заваливается этакий юный колобок. И я у этой новой беременной спрашиваю: «А тебя, случаем, не Лариса зовут?» Та, недоумевая, кивает головой. Картина маслом... И мы хохочем на всю палату. © Лариса Лубчук

"Моя девушка встретила человека с прямо противоположным вариантом своей татуировки"

"Случайной увидел эту наклейку в нескольких часах езды от дома. Жена говорит, что она похожа на меня"

"Не только мне же кажется, что плесень на хлебе похожа на яйцо?"

"Друг сделал это фото случайно, тут вообще нет обработки. Просто в момент съемки сверкнула молния"

"Я в восторге, как же удачно принт юбки совпал с брошками на моей блузке"

А тут девушка, наоборот, промахнулась с нарядом

Было это в начале 90-х. Мама сшила мне из бордового дерматина костюм — узкую юбочку и куртку по типу джинсовки. Выглядело это очень стильно вплоть до того момента, когда я вошла в городской автобус с точно такими же сидениями. © Galina Biroun

"Купила кроссовки, и обнаружила, что они подходят сразу ко всем моим сумкам"

А эта дама знает толк в приключениях

Познакомилась я в клубе с мужчиной на 10 лет старше. До 5 утра с ним гуляли, потом он посадил меня в такси, а я дала ему свой номер телефона. Сначала просто часто общались, спустя 2 месяца начали встречаться. А еще спустя полгода отношений он решил познакомить меня со своим сыном. Я не особо удивилась, но думала, что это будет мальчишка лет семи, максимум — 15-ти. Каков же был мой шок, когда, придя на встречу, я увидела своего бывшего. Оказалось, что я встречаюсь с его отцом. Мы оба просто офигели, но все решилось мирно. И за отца бывшего я вышла замуж некоторое время спустя. Говорила мне мама, что мир тесен, но я не думала, что настолько. © Карамель / VK

«Мы с девушкой купили друг другу одинаковые подарки. Никогда я так не смеялся»

Когда куда б не поехал, всюду одни и те же люди