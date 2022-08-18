14 знаменитостей, которые кардинально изменились, а мы и не заметили
Иногда мы настолько заняты своими делами, что редко включаем телевизор или заглядываем в соцсети. Некоторые звезды ускользают из нашего поля зрения, и мы диву даемся, когда видим их спустя месяцы, а то и годы, потому что зачастую время меняет их до неузнаваемости.
Мы в ADME остались под впечатлением от 14 звездных перевоплощений и готовы продемонстрировать их вам.
1. Дэвид и Бруклин Бекхэм
2. Ребел Уилсон
3. Кайли Дженнер
4. Мадонна
5. Кристен Стюарт
6. Джулия Робертс
7. Келли Осборн
8. Орландо Блум
9. Белла Хадид
10. Кэти Перри
11. Мэри-Кейт и Эшли Олсен
12. Джастин Бибер
13. Пирс Броснан
14. Майли Сайрус
Чье преображение удивило вас больше всего и почему?
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