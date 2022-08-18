14 знаменитостей, которые кардинально изменились, а мы и не заметили

Иногда мы настолько заняты своими делами, что редко включаем телевизор или заглядываем в соцсети. Некоторые звезды ускользают из нашего поля зрения, и мы диву даемся, когда видим их спустя месяцы, а то и годы, потому что зачастую время меняет их до неузнаваемости.