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14 знаменитостей, которые кардинально изменились, а мы и не заметили

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Иногда мы настолько заняты своими делами, что редко включаем телевизор или заглядываем в соцсети. Некоторые звезды ускользают из нашего поля зрения, и мы диву даемся, когда видим их спустя месяцы, а то и годы, потому что зачастую время меняет их до неузнаваемости.

Мы в ADME остались под впечатлением от 14 звездных перевоплощений и готовы продемонстрировать их вам.

1. Дэвид и Бруклин Бекхэм

2. Ребел Уилсон

3. Кайли Дженнер

KENNELL KRISTA / SIPA / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

4. Мадонна

5. Кристен Стюарт

Dee Cercone / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

6. Джулия Робертс

7. Келли Осборн

Dee Cercone / Everett Collection / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

8. Орландо Блум

Chris Joseph / Capital Pictures / East News, VALERY HACHE / AFP / East News

9. Белла Хадид

Richard Shotwell / Invision / AP / East News, Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

10. Кэти Перри

East News, Cyril Pecquenard / KCS / East News

11. Мэри-Кейт и Эшли Олсен

MCMULLAN CO / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

12. Джастин Бибер

ZAK BRIAN / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

13. Пирс Броснан

ADMEDIA / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

14. Майли Сайрус

East News, Invision / Invision / East News

Чье преображение удивило вас больше всего и почему?

932427
AdMe/Культура/14 знаменитостей, которые кардинально изменились, а мы и не заметили
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