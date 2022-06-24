15+ примеров того, что даже признанные красавицы могут неудачно получиться на фото

Наверняка у каждого из нас есть фотографии, которые мы считаем неудачными, а иногда даже не узнаем себя на них. Но то, как мы получимся, зависит от множества факторов, в том числе света и ракурса. У звезд вот тоже есть кадры, которые они наверняка хотели бы передать забвению.