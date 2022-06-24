15+ примеров того, что даже признанные красавицы могут неудачно получиться на фото
Наверняка у каждого из нас есть фотографии, которые мы считаем неудачными, а иногда даже не узнаем себя на них. Но то, как мы получимся, зависит от множества факторов, в том числе света и ракурса. У звезд вот тоже есть кадры, которые они наверняка хотели бы передать забвению.
ADME покопался на фотостоках и решил сравнить фото звезд с одного и того же мероприятия, но снятых с разных ракурсов, либо при неудачном и удачном свете.
1. Мерил Стрип
2. Джулия Робертс
3. Николь Кидман
4. Скарлетт Йоханссон
5. Риз Уизерспун
6. Ума Турман
7. Анджелина Джоли
8. Дрю Бэрримор
9. Джессика Честейн
10. Дженнифер Лопес
11. Меган Маркл
12. Кейт Миддлтон
13. Росси де Пальма
14. Дженнифер Лоуренс
15. Шарлиз Терон
15. Рэйчел Вайс
16. Шэрон Стоун
Вам нравится, как вы получаетесь на фото? Знаете какие-то секреты удачной фотосессии?
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