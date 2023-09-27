15+ секретов скандинавских девушек, которые в любую погоду выглядят шикарно

Жительницы скандинавских стран не покупают кучу разной косметики и одежды, тратя время и деньги, а предпочитают лишь подчеркивать то, что дала им природа. Такой подход вписывается в принцип минимализма, с которым у многих ассоциируются северные страны. Его можно наблюдать во всех сферах жизни этих регионов: в интерьере, стиле одежды, правилах ухода за собой и даже в уборке в доме. Давайте узнаем, какие тайны красоты хранят дамы из Скандинавии.

Всегда используют солнцезащитный крем

Мороз и солнце — это как раз про погоду в Скандинавии. Несмотря на сильные холода, здесь часто выглядывает солнышко. Поэтому даже зимой жители этого региона используют крем с SPF. Перед каждым выходом на улицу они мажут средством лицо и шею, чтобы защитить свою кожу.

Эффективные продукты для ухода за кожей лица

Скандинавия — регион с затяжными суровыми зимами, а это отрицательно влияет на здоровье кожи. Именно поэтому местные уделяют особое внимание уходу за ней. Однако они не прибегают к сложным и многоступенчатым процедурам, а выбирают лишь несколько проверенных средств. Перед нанесением уходовой косметики скандинавские девушки тщательно очищают лицо и, если нужно, снимают макияж. Пенкам и гелям для умывания они предпочитают масла, которые не только эффективно очищают кожу, но и делают ее гладкой и нежной. Следующий этап — увлажнение. Скандинавки пользуются и сывороткой, и кремом для лица. Благодаря легкой текстуре сыворотки, кожа лучше впитывает крем, что способствует более глубокому увлажнению.

Сауна — лучшая бьюти-процедура

Скандинавы обожают сауну, причем не только женщины, но и мужчины. Посещение ее — это часть национальной культуры, а также отличная профилактика здоровья. Походы в сауну отлично укрепляют и дух, и тело. А еще сауна занимает не последнее месте в списке регулярных бьюти-процедур скандинавских красавиц. Ведь она помогает коже оставаться гладкой и сияющей.

Морошка — главный ингредиент антивозрастных средств

Женщины в Скандинавии не мучают себя долгими поисками и приобретением многочисленных антивозрастных средств. Работники косметической индустрии здесь уже давно знают об омолаживающих свойствах морошки — редкой ягоды, растущей в северных регионах. Морошка содержит в себе комплекс витаминов, а витамина С в ней раза в 2 больше, чем в апельсине. За счет своих свойств эта ягода стала ключевым компонентом линеек по уходу за кожей, особенно антивозрастных. Поэтому скандинавские женщины могут позволить себе иметь в арсенале одно, зато действенное средство, в составе которого есть морошка.

Сон не только ночью, но и днем

Скандинавские женщины считают сон наилучшим средством против отеков и признаков усталости. Они полагают, что полноценный сон помогает избежать темных кругов и мешков под глазами и поддерживать здоровый цвет лица. Даже днем скандинавки выделяют 15-20 минут для короткого перерыва на сон, считая, что это положительно влияет на состояние и вид кожи.

В косметичке — только бальзам для губ

Скандинавки не слишком любят тональный крем, да и другой декоративной косметикой пользуются редко, а порой обходятся вообще без макияжа. У них есть одно непоколебимое правило: никогда не выходить на улицу без бальзама для губ или гигиенической помады. Это необходимо для предотвращения трещин и сухости губ от мороза и ветра.

Вместо спортзала — на лыжи

Идеальный вид спорта — тот, что позволяет не только достичь поставленной цели, но и приносит положительные эмоции. Это могут быть танцы, ходьба, теннис, волейбол. Скандинавы, например, предпочитают заниматься спортом на воздухе, и для этого они придумали специальный термин — friluftsliv, который состоит из шведских и норвежских слов «свободный», «воздух» и «жизнь». И хотя большинство жительниц этих стран живут в городах, они проводят немало времени на свежем воздухе. Катание на лыжах, коньках, прогулка по лесу или плаванье в озере прекрасно заменяют им занятия в спортзале. Вообще единение с природой является очень важной частью местной культуры. И в повседневной жизни они проводят много времени на улице, добираются до работы пешком или на велосипеде.

В нижнем белье главное не изящество, а комфорт и польза здоровью

В скандинавских коллекциях нижнего белья акцент сделан на удобных, не подверженных веяниям моды моделях из натуральных материалов. Например, женщины часто носят полуспортивные бра без каких-либо подкладок и даже без косточек (на фото выше).

Привлекательное кружевное белье они, конечно, покупают. Но, скорее всего, здесь вы тоже не увидите лишних вставок, мешающих телу. Плотные лифчики и бюстгальтеры пушап скандинавки обойдут стороной. А вообще у местных девушек очень популярно термобелье. Так они спасаются от холодов, при этом позволяют себе не укутываться в тонны одежды.

Однотонные наряды

DFY / KCS / East News , Andrews Archie / ABACA / EAST NEWS

Шведская актриса Алисия Викандер.

По мнению женщин из Скандинавии, элегантность — не равно тщательному сочетанию цветов и бесконечному подбору нарядов к лицу. Они верят, что достаточно иметь одежду в одном нейтральном тоне, чтобы выглядеть изысканно. Очень популярным является total black look, но скандинавкам нравятся и наряды в пастельных, белых и бежевых тонах.

Белая футболка — основа основ

У каждой скандинавской девушки есть этот базовый предмет одежды. Белую футболку носят в любое время года. Летом она может стать ключевым элементом образа, а в холодное время — основой для многослойных образов, которые так дороги скандинавкам.

Контрасты в образе

Szymon Brzoska / East News

Скандинавские дамы любят играть на контрасте, создавая образ. Они запросто наденут спортивную куртку с брюками от делового костюма, а с новеньким кардиганом — винтажный шарфик. Также эти девушки носят кроссовки с юбкой и пальто и выглядят стильно.

В гардеробе скандинавок огромное количество мягкого и уютного трикотажа. Они носят не только классические джемперы и жилеты, но и вязаные платья и юбки. А еще у скандинавских женщин есть как облегающая одежда, так и оверсайз. Определяющим для местных жителей является, конечно же, холодный климат. Но им удалось сделать трикотаж своей модной фишкой.

Необычная верхняя одежда

AGCreativeLab / Depositphotos.com

Тренчи и пальто цвета camel — это не то, что скандинавки носят осенью и зимой. Женщины здесь любят выделяться за счет неординарной верхней одежды, которая смотрится еще более броско на фоне нейтральных вещей. Например, скандинавки носят кожаные пальто в стиле пэчворк (в коллаже справа), вязаные крючком пальто, пальто с вышивкой и т. д.

Красочный и броский лак для ногтей

Возможно, именно неласковая погода вдохновляет местных женщин на эксперименты с яркими цветами на ногтях. Вместо сложных, но менее выразительных дизайнов маникюра, скандинавки предпочитают обычные лаки ярких, насыщенных оттенков. В 2022 году у шведок был замечен интерес к неоновым тонам для ногтей.

Кроссовки под любой наряд, даже торжественный

Скандинавы любят активный отдых, например, времяпрепровождение на природе или занятия спортом. Они обожают ездить на велосипедах и вообще много двигаются в течение дня. Поэтому для них важно иметь комфортную обувь, в которой нога не будет уставать. И скандинавки считают вполне уместным носить кроссовки как с повседневными джинсами с футболкой, так и с нарядным платьем. Конечно, женщины могут носить туфли на каблуках. Но иногда они не надевают красивую обувь сразу, а берут ее с собой. Например, если с утра девушка работает, а вечером идет на праздник, то она облачится в туфли перед самым торжеством.

Черные колготки с юбками и платьями

Когда наступает зима, местные дамы надевают не только джинсы. Они с удовольствием носят платья и юбки, просто дополняя их черными колготками плотной фактуры. Этот элемент гардероба не только помогает сохранить тепло, но и придает образу элегантность. Черные колготки сочетаются с повседневной одеждой и прекрасно дополняют вечерние наряды.

Свободный крой

Pat Lyttle / Aflo Images / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Узкая, слишком открытая, облегающая и любая неудобная одежда у северных красавиц популярностью не пользуется, и множество женщин, которые предпочитают джинсы мини-юбке, с ними согласятся. А вот от стиля oversize скандинавки без ума. На них часто можно увидеть сверхдлинные пальто, кардиганы на два размера больше, объемные костюмы, и при этом они остаются женственными и элегантными.