15 трендов, которые сегодня на пике моды. А завтра они будут вызывать у нас лишь улыбку
Мода, как известно, циклична. И то, что в тренде сегодня, а через пару лет будет казаться безнадежно устаревшим, вновь станет популярным спустя пару десятков лет. И завтрашние бабушки и дедушки, глядя на молодежь, будут вспоминать, как одевались в свои юные годы, а может, и подтрунивать над собой и внуками.
1. Разноцветные волосы
2. Комбинезоны с большими карманами
3. Пирсинг в носу
4. Босоножки на платформе
5. Контуринг лица
6. Кроп-топы из разных материалов
7. Брюки багги
8. Одежда оверсайз
9. Стрижка маллет
10. Велосипедные шорты и пиджак
11. Белые кроссовки
12. Микроюбки
13. Стрижка вулфкат
14. Неоновые ногти
15. Коттеджкор («деревенский стиль»)
А вы следуете модным тенденциям? Или предпочитаете свой собственный стиль, который выработали за годы практики?
Фото на превью The girl applies bronzer dark corrector on the face with a sponge / PiskovaPhoto, MICHAEL TRAN/AFP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
AdMe/Культура/15 трендов, которые сегодня на пике моды. А завтра они будут вызывать у нас лишь улыбку
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