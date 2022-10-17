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15 трендов, которые сегодня на пике моды. А завтра они будут вызывать у нас лишь улыбку

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Мода, как известно, циклична. И то, что в тренде сегодня, а через пару лет будет казаться безнадежно устаревшим, вновь станет популярным спустя пару десятков лет. И завтрашние бабушки и дедушки, глядя на молодежь, будут вспоминать, как одевались в свои юные годы, а может, и подтрунивать над собой и внуками.

1. Разноцветные волосы

2. Комбинезоны с большими карманами

Jose Perez/Associated Press/East News

3. Пирсинг в носу

4. Босоножки на платформе

ABACA/Abaca/East News

5. Контуринг лица

The girl applies bronzer dark corrector on the face with a sponge / PiskovaPhoto

6. Кроп-топы из разных материалов

ANGELA WEISS/AFP/East News, Image Press Agency/Sipa USA/East News, Kazuko Wakayama/KCS/East News

7. Брюки багги

mcla@broadimage/Broad Image/East News, Bellocqimages/Associated Press/East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

8. Одежда оверсайз

VALERIE MACON/AFP/East News, Cyril Pecquenard/KCS/East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

9. Стрижка маллет

Invision/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

10. Велосипедные шорты и пиджак

11. Белые кроссовки

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News, FGA+LSN/KCS/East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

12. Микроюбки

Sebastien Courdji/KCS/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

13. Стрижка вулфкат

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

14. Неоновые ногти

15. Коттеджкор («деревенский стиль»)

А вы следуете модным тенденциям? Или предпочитаете свой собственный стиль, который выработали за годы практики?

Фото на превью The girl applies bronzer dark corrector on the face with a sponge / PiskovaPhoto, MICHAEL TRAN/AFP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
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AdMe/Культура/15 трендов, которые сегодня на пике моды. А завтра они будут вызывать у нас лишь улыбку
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