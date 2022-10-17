15 трендов, которые сегодня на пике моды. А завтра они будут вызывать у нас лишь улыбку

Мода, как известно, циклична. И то, что в тренде сегодня, а через пару лет будет казаться безнадежно устаревшим, вновь станет популярным спустя пару десятков лет. И завтрашние бабушки и дедушки, глядя на молодежь, будут вспоминать, как одевались в свои юные годы, а может, и подтрунивать над собой и внуками.