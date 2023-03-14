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15+ звезд, которые вывели моду для беременных на какой-то совершенно новый космический уровень

Культура
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Несмотря на скоротечность моды, многие из нас до сих пор убеждены в том, что одежда для беременных должна быть достаточно сдержанной, не сковывающей движений и, самое главное, комфортной. И это верно, ведь тесные вещи могут привести к ухудшению кровообращения, перегреву и даже развитию инфекций. Вместе с тем некоторые звезды ясно дают понять, что наряды будущих мам могут быть не только удобными, но также эффектными, экстравагантными, а в отдельных случаях и пикантными.

1. Джесси Джей

2. Крисси Тайген

Иногда знаменитости успешно скрывают свою беременность с помощью крутого гардероба. Причем не только на красной ковровой дорожке, но и во время съемок.

3. Эшли Грэм

4. Алишия Эйлис

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

5. M.I.A.

6. Николь Уильямс Инглиш

Rachpoot / Associated Press / East News, Rachpoot / Associated Press / East News

7. Джада Пинкетт-Смит

8. Монтана Браун

Martin Harris / Capital Pictures / East News

9. Карди Би

10. Кэрри Андервуд

11. Сиара

Invision / Invision / East News, East News

Некоторые знаменитости без стеснения рассказали, чего им стоило выносить и родить ребенка.

12. Хезер Рэй

13. Кайли Дженнер

14. Кеке Палмер

15. Ханна Бронфман

16. Джейми Кинг

17. Рианна

© UPI / Alamy Stock Photo, ANGELA WEISS / AFP / East News

Кстати, вы знали, что Рианна задвинула карьеру на второй план и превратила материнство в свою суперсилу? Вообще, беременность и роды — то еще испытание, и женщинам впору медаль давать.

Фото на превью PA Images / Alamy Stock Photo, ANGELA WEISS / AFP / East News
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AdMe/Культура/15+ звезд, которые вывели моду для беременных на какой-то совершенно новый космический уровень
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