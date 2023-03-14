15+ звезд, которые вывели моду для беременных на какой-то совершенно новый космический уровень
Несмотря на скоротечность моды, многие из нас до сих пор убеждены в том, что одежда для беременных должна быть достаточно сдержанной, не сковывающей движений и, самое главное, комфортной. И это верно, ведь тесные вещи могут привести к ухудшению кровообращения, перегреву и даже развитию инфекций. Вместе с тем некоторые звезды ясно дают понять, что наряды будущих мам могут быть не только удобными, но также эффектными, экстравагантными, а в отдельных случаях и пикантными.
1. Джесси Джей
2. Крисси Тайген
Иногда знаменитости успешно скрывают свою беременность с помощью крутого гардероба. Причем не только на красной ковровой дорожке, но и во время съемок.
3. Эшли Грэм
4. Алишия Эйлис
5. M.I.A.
6. Николь Уильямс Инглиш
7. Джада Пинкетт-Смит
8. Монтана Браун
9. Карди Би
10. Кэрри Андервуд
11. Сиара
Некоторые знаменитости без стеснения рассказали, чего им стоило выносить и родить ребенка.
12. Хезер Рэй
13. Кайли Дженнер
14. Кеке Палмер
15. Ханна Бронфман
16. Джейми Кинг
17. Рианна
Кстати, вы знали, что Рианна задвинула карьеру на второй план и превратила материнство в свою суперсилу? Вообще, беременность и роды — то еще испытание, и женщинам впору медаль давать.