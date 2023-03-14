15+ звезд, которые вывели моду для беременных на какой-то совершенно новый космический уровень

Несмотря на скоротечность моды, многие из нас до сих пор убеждены в том, что одежда для беременных должна быть достаточно сдержанной, не сковывающей движений и, самое главное, комфортной. И это верно, ведь тесные вещи могут привести к ухудшению кровообращения, перегреву и даже развитию инфекций. Вместе с тем некоторые звезды ясно дают понять, что наряды будущих мам могут быть не только удобными, но также эффектными, экстравагантными, а в отдельных случаях и пикантными.