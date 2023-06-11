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15+ звездных пар, которые в свете софитов сияют как бриллианты, а в жизни выглядят как наши соседи по даче

Культура
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На светские мероприятия знаменитости одеваются с иголочки. А вот вне красных дорожек далеко не все из них ходят при полном параде. В обычной жизни многие звезды предпочитают эффектным нарядам удобные и простые вещи. И при этом не заморачиваются, кто о них что подумает. Мы решили сравнить, как выглядят известные пары в свете софитов и вдали от них. И ставим «лайк» каждому образу.

Галь Гадот и Ярон Версано

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News, © Raymond Hall / GC Images / Getty Images

Эми Адамс и Даррен Ле Галло

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Miguel Aguilar / JS, PacificCoastNews / EAST NEWS

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

Ampilhac Mireille / ABACA / Abaca / East News, NO CREDIT / EAST NEWS

Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард

Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS, Junot / Broadimage / EAST NEWS

Аманда Сейфрид и Томас Садоски

AFP / EAST NEWS, PacificCoastNews / EAST NEWS

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, RS Fotos / The Grosby Group / Grosby Group / East News

Ева Лонгория и Хосе Бастон

East News, MXLA / Broadimage / EAST NEWS

Диана Крюгер и Норман Ридус

Evan Agostini / Invision / AP / East News, NO CREDIT / Abaca / East News

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

AFP / EAST NEWS, Kika Press, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

VALERY HACHE / AFP / East News, MART / KCS / East News

Хайди Клум и Том Каулитц

MARIA ALEJANDRA CARDONA / AFP / East News, Sebastien Courdji / KCS / East News

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Invision / Invision / East News, PacificCoastNews / EAST NEWS

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Invision / Invision / East News, OPLA / Broadimage / EAST NEWS

Миранда Керр и Эван Шпигель

ANGELA WEISS / AFP / East News, PRI / The Grosby Group / EAST NEWS

Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

LOIC VENANCE / AFP / East News, © WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo

Учитывая, какие секреты скрывают вечерние наряды знаменитостей, неудивительно, что в обычной жизни многие артисты одеваются без особых изысков. Ведь иногда облегающее фигуру платье рвется прямо в разгар мероприятия, а звезда потом весь вечер пытается прикрыть дыру. Или оно настолько стесняет движения, что даже руками пошевелить сложно. После таких приключений на красной дорожке актрисы и певицы явно начинают еще больше ценить удобные треники и футболки.

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Miguel Aguilar / JS, PacificCoastNews / EAST NEWS
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AdMe/Культура/15+ звездных пар, которые в свете софитов сияют как бриллианты, а в жизни выглядят как наши соседи по даче
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