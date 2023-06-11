15+ звездных пар, которые в свете софитов сияют как бриллианты, а в жизни выглядят как наши соседи по даче
На светские мероприятия знаменитости одеваются с иголочки. А вот вне красных дорожек далеко не все из них ходят при полном параде. В обычной жизни многие звезды предпочитают эффектным нарядам удобные и простые вещи. И при этом не заморачиваются, кто о них что подумает. Мы решили сравнить, как выглядят известные пары в свете софитов и вдали от них. И ставим «лайк» каждому образу.
Галь Гадот и Ярон Версано
Эми Адамс и Даррен Ле Галло
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри
Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард
Аманда Сейфрид и Томас Садоски
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон
Ева Лонгория и Хосе Бастон
Диана Крюгер и Норман Ридус
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
Хайди Клум и Том Каулитц
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Миранда Керр и Эван Шпигель
Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман
Учитывая, какие секреты скрывают вечерние наряды знаменитостей, неудивительно, что в обычной жизни многие артисты одеваются без особых изысков. Ведь иногда облегающее фигуру платье рвется прямо в разгар мероприятия, а звезда потом весь вечер пытается прикрыть дыру. Или оно настолько стесняет движения, что даже руками пошевелить сложно. После таких приключений на красной дорожке актрисы и певицы явно начинают еще больше ценить удобные треники и футболки.