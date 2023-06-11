15+ звездных пар, которые в свете софитов сияют как бриллианты, а в жизни выглядят как наши соседи по даче

На светские мероприятия знаменитости одеваются с иголочки. А вот вне красных дорожек далеко не все из них ходят при полном параде. В обычной жизни многие звезды предпочитают эффектным нарядам удобные и простые вещи. И при этом не заморачиваются, кто о них что подумает. Мы решили сравнить, как выглядят известные пары в свете софитов и вдали от них. И ставим «лайк» каждому образу.