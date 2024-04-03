18 человек, которые взяли и так круто изменились, что впору и фото в паспорте менять

У многих людей рано или поздно возникает желание что-то изменить в своей внешности. Но необходимо приложить немало усилий даже для того, чтобы просто пойти в спортзал или записаться к стилисту. Герои нашей подборки мотивируют своим примером, ведь даже малые перемены могут здорово поднять настроение.

«Это я в выпускном классе и спустя 3 года»

Ничего себе! Такого изменения я точно не ожидала. © 5n0wm00n / Reddit

«Я в 18 лет и в 29. Здоровое питание + упражнения»

Да ладно! Может быть, в 30 и в 21? © Scarboroughwarning / Reddit

«Между этими фото 3 года»

«В средней школе и спустя 8 лет тренировок»

«Сбросила 90 кг и узнала о выпрямителях для волос. На фото мне 21 и 40 лет. Сама в шоке, честно говоря»

«Я никогда не делала никаких операций, но научилась лучше краситься»

«Первое фото сделано в 17, а второе и третье в 40 лет»

Ты превратился в Киллиана Мерфи. © OperaGhostAD / Reddit

«Потребовался год, чтобы я изменила свою жизнь»

«Я работаю парикмахером более 10 лет, но тоже иногда поддаюсь навязчивым мыслям по поводу моих волос. Перекрасилась в розовый»

«Когда я увидела свои старые селфи, то сама себя не узнала»

«В 14 лет и в 25»

«Три года прогресса»

«Блонд больше подходит моей персиковой коже. Сделала себя счастливее»

«Я и моя мама, когда нам было 12 и 38 лет. Второе фото сделано 6 лет спустя»



«До и после ринопластики и ботокса. Раньше я ненавидела фоткаться»

«В 16 лет и в 18. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»

«В 16 и 36 лет»

«На первом фото мне 18 лет, на втором 28»

Бывшие одноклассники, должно быть, теперь просто атакуют тебя сообщениями. © yoohoovoodoo / Reddit