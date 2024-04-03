18 человек, которые взяли и так круто изменились, что впору и фото в паспорте менять
Народное творчество
1 час назад
У многих людей рано или поздно возникает желание что-то изменить в своей внешности. Но необходимо приложить немало усилий даже для того, чтобы просто пойти в спортзал или записаться к стилисту. Герои нашей подборки мотивируют своим примером, ведь даже малые перемены могут здорово поднять настроение.
«Это я в выпускном классе и спустя 3 года»
- Ничего себе! Такого изменения я точно не ожидала. © 5n0wm00n / Reddit
«Я в 18 лет и в 29. Здоровое питание + упражнения»
- Да ладно! Может быть, в 30 и в 21? © Scarboroughwarning / Reddit
«Между этими фото 3 года»
«В средней школе и спустя 8 лет тренировок»
«Сбросила 90 кг и узнала о выпрямителях для волос. На фото мне 21 и 40 лет. Сама в шоке, честно говоря»
- Тебе 40? Не может быть! © thunderc***ess** / Reddit
«Я никогда не делала никаких операций, но научилась лучше краситься»
«Первое фото сделано в 17, а второе и третье в 40 лет»
- Ты превратился в Киллиана Мерфи. © OperaGhostAD / Reddit
«Потребовался год, чтобы я изменила свою жизнь»
«Я работаю парикмахером более 10 лет, но тоже иногда поддаюсь навязчивым мыслям по поводу моих волос. Перекрасилась в розовый»
Странно, вроде цвет волос и помады близко по оттенкам, но, имо, они друг к другу не подходят
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«Когда я увидела свои старые селфи, то сама себя не узнала»
Интересно хирургически ли убрала шрам, как вообще это делается?
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«В 14 лет и в 25»
«Три года прогресса»
«Блонд больше подходит моей персиковой коже. Сделала себя счастливее»
«Я и моя мама, когда нам было 12 и 38 лет. Второе фото сделано 6 лет спустя»
Девчонка просто выросла, ничего экстраординарного в этом нет. А мама хороша🤘🏼
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«До и после ринопластики и ботокса. Раньше я ненавидела фоткаться»
А ботокс куда? Морщин у вас не наблюдается. В липолитики ещё поверить можно, но ботокс.
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«В 16 лет и в 18. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»
«В 16 и 36 лет»
«На первом фото мне 18 лет, на втором 28»
- Бывшие одноклассники, должно быть, теперь просто атакуют тебя сообщениями. © yoohoovoodoo / Reddit
А вот как с годами преобразились наши любимые голливудские звезды. Некоторых в начале карьеры и не узнать.
Фото на превью crymoars*****harder / Reddit
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