16 звезд, которые не стесняются носить старые наряды и выглядят как королевы

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Некоторые звезды предпочитают выходит в свет не в скроенных специально для них нарядах, а в платьях, которые обладают настоящей историей и сшиты десятилетия назад. Причем с годами эти одеяния не теряют ни свежести, ни актуальности, ни очарования.

Зендея в платье от Versace из коллекции 2001 года

Chris Pizzello/Invision/East News

Эддисон Рэй в наряде от Gucci из коллекции 2003 года

CJ Contino / Everett Collection / East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Кайли Дженнер в платье от Thierry Mugler 1999 года

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Андра Дей в наряде от Georges Chakra из коллекции 2004 года

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Марион Котийяр в платье от Chanel из коллекции 2007 года

AFP/EAST NEWS , ANGELA WEISS/AFP/East News

Оливия Уайлд в платье прямиком из 80-х (коллекция Chloé 1983 года)

ANGELA WEISS/AFP/East News

Жизель Бюндхен в наряде от Chanel 2007

Evan Agostini/Invision/East News

Наоми Кэмпбелл в наряде Chanel 2010 года

AFP/EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/East News

Дуа Липа в платье Chanel из коллекции 1992 года

Марго Робби в платье от Chanel, которое сшили 30 лет назад для коллекции 1993 года

ANGELA WEISS/AFP/East News

Скарлетт Йоханссон наряде от Prada 2011 года

face to face / Reporter / East News , BDGEStewartSmith/BroadimageEntertainment/Broad Image/East News

Амаль Клуни в наряде от Alexander Mac Queen 2003

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро от дизайнера Jean Louis

AP/East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Николь Кидман в платье от Chanel

© CHANEL / YouTube , ANGELA WEISS/AFP/East News ANGELA WEISS/AFP/East News

Энн Хэтэуэй в наряде от Valentino из коллекции 1993 года

Leo Rooster/SIPA/Sipa Press/East News

Ирина Шейк в платье от Yohji Yamamoto из коллекции 1998 года

Кстати, многие звезды для выхода в свет выбирают наряды, которые модельеры изначально создают для подиумов. И порой платья после подгонки практически невозможно узнать.