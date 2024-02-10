16 звезд, которые не стесняются носить старые наряды и выглядят как королевы
Некоторые звезды предпочитают выходит в свет не в скроенных специально для них нарядах, а в платьях, которые обладают настоящей историей и сшиты десятилетия назад. Причем с годами эти одеяния не теряют ни свежести, ни актуальности, ни очарования.
Зендея в платье от Versace из коллекции 2001 года
Chris Pizzello/Invision/East News
Эддисон Рэй в наряде от Gucci из коллекции 2003 года
CJ Contino / Everett Collection / East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
Кайли Дженнер в платье от Thierry Mugler 1999 года
NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Андра Дей в наряде от Georges Chakra из коллекции 2004 года
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Марион Котийяр в платье от Chanel из коллекции 2007 года
AFP/EAST NEWS, ANGELA WEISS/AFP/East News
Оливия Уайлд в платье прямиком из 80-х (коллекция Chloé 1983 года)
ANGELA WEISS/AFP/East News
Жизель Бюндхен в наряде от Chanel 2007
Evan Agostini/Invision/East News
Наоми Кэмпбелл в наряде Chanel 2010 года
AFP/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News
Дуа Липа в платье Chanel из коллекции 1992 года
Марго Робби в платье от Chanel, которое сшили 30 лет назад для коллекции 1993 года
ANGELA WEISS/AFP/East News
Скарлетт Йоханссон наряде от Prada 2011 года
face to face / Reporter / East News, BDGEStewartSmith/BroadimageEntertainment/Broad Image/East News
Амаль Клуни в наряде от Alexander Mac Queen 2003
MICHAEL TRAN/AFP/East News
Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро от дизайнера Jean Louis
AP/East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Николь Кидман в платье от Chanel
Энн Хэтэуэй в наряде от Valentino из коллекции 1993 года
Leo Rooster/SIPA/Sipa Press/East News
Ирина Шейк в платье от Yohji Yamamoto из коллекции 1998 года
Кстати, многие звезды для выхода в свет выбирают наряды, которые модельеры изначально создают для подиумов. И порой платья после подгонки практически невозможно узнать.
Фото на превью AFP/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News
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