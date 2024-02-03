16 звезд, которые сели в калошу на глазах у всех, но и не подумали смутиться

Все из нас хоть раз да попадали в неловкие ситуации. Знаменитости не исключение. В отличие от обычных людей, за их «промахами» следит весь мир. Но наши героини умеют красиво выйти из любого неудобного положения.

Спускаясь по лестнице в Каннах, Ума Турман запуталась в подоле собственного платья, но грациозно поправила его и продолжила улыбаться репортерам

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS , Cannes2014/EAST NEWS

Платье Эммы Робертс порвалось прямо во время выхода на красную дорожку. Актриса продемонстрировала просто поразительное самообладание и не подала виду

Похожий инцидент приключился с Леди Гага: костюм звезды разошелся по шву перед многочисленными фанатами. С кем не бывает?

Бахрома на кутюрном топе доставила Розамунд Пайк немало хлопот. Ничуть не смутившись, актриса поправила наряд и продолжила свое шествие

Ева Лонгория забыла отклеить ценник с туфель, но отнеслась к ситуации с юмором и от всей души посмеялась над случившимся

К слову, актриса абсолютно не парится насчет ценников. Да и вообще может такая мелочь уменьшить радость от получения именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде?

Nicky Nelson / WENN.com/agefotostock/East News

Роскошная Катрин Денев промахнулась с выбором бюстгальтера, и его бретели предательски спадали вниз. Но вместо того, чтобы суетливо поправлять их, дива сохранила завидное спокойствие

BONY/SIPA/EAST NEWS

Облегающее платье Хейли Этвелл лопнуло по шву в самый неожиданный момент. Актриса, как истинный профессионал, стойко выдержала до конца мероприятия



Вместо того, чтобы стоически терпеть дискомфорт, Кейт Бланшетт сняла неудобные туфли и вышла на сцену босиком и привела всех в восторг своей раскованностью

Viennareport/Bauergriffin.com/East News , Viennareport/Bauergriffin.com/East News

Кстати, инцидент произошел на премьере фильма «Золушка». Символично, правда?

Тонкая шифоновая ткань сыграла злую шутку с Хейли Стейнфилд, в результате наряд разошелся по швам в районе талии. Но актриса виду не подала

Бретельки великолепного платья Николь Кидман порвались посреди церемонии «Оскар». И что вы думаете? Актриса просто перевязала их

AFP/EAST NEWS , Matt Sayles/Invision/AP/East News

Дженнифер Лопес порвала колготки прямо в разгаре выступления. Но дива на то и дива, и она способна эффектно выйти из любого положения

Выбирая платье, Бехати Принслоу, кажется, не учла, как оно будет вести себя при сильном ветре. Но девушка не растерялась и буквально взяла ситуацию в свои руки

East News

Роскошное платье Джессики Честейн явно не было рассчитано на то, что его будут носить в непогоду. Однако стоило актрисе улыбнуться, как об этом все забыли

Прекрасная Натали Дормер также попала под дождь перед выходом на красную дорожку. Но и бровью не повела

PacificCoastNews.com/EAST NEWS

У Сары Гадон можно только поучиться тому, как нужно действовать в непредвиденных ситуациях

AP/East News , AFP/EAST NEWS