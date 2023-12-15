16 звезд, которые выбрали настолько обалденные сумочки, что просто глазам не верится

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Для звезд внешний вид играет важнейшую роль, поэтому они всерьез подходят к выбору не только одежды, но и аксессуаров. Ну а что может украсить образ лучше, чем неординарная сумка?

На премьере ленты «Стриптизерши» Дженнифер Лопес привлекла внимание окружающих причудливым клатчем в виде стопки денег

Isabelle Vautier / Starface/STARFACE PHOTO / East News

Ким Кардашьян дополнила элегантный образ сумкой-ракушкой в цвет ансамбля

ANGELA WEISS/AFP/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

На вручении премии «Женщина года — 2015» в руках Мэйси Уильямс красовалась сумка в виде коробки шоколадного молока

Joel Ryan / Invision / AP / East News , Joel Ryan / Invision / AP / East News

Главной изюминкой образа Марго Робби на премьере картины «Кролик Питер» стал усыпанный клатч в форме кролика

Lumeimages, PacificCoastNews / East News

Джулианна Мур блистала на премьере ленты «Мир, полный чудес» с затейливым аксессуаром в форме кинокамеры

Andy Kropa / Invision / AP / East News

Диана Крюгер привнесла нотку озорства в лаконичный образ благодаря яркой сумочке с имитацией стикеров

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Эмма Робертс приковала взгляды окружающих необычным выбором — в руках актрисы красовался клатч-книга

Scott Roth / Invision / AP / East News , Scott Roth / Invision / AP / East News

На «Грэмми-2022» Доджа Кэт гордо позировала перед камерами со «стеклянной» сумкой. Певица положила в нее горстку конфет — видимо подкрепиться во время церемонии

GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News , GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News

На премьере фильма «Черная Пантера» в 2018 году Пэрис Хилтон использовала красную сумку в форме сердца для того, чтобы объявить о своей помолвке

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

«Занято».

На «Оскаре-2021» певица Селеста гордо демонстрировала в руках инкрустированную кристаллами сумку-сердце

CHRIS PIZZELLO / AFP / East News , CHRIS PIZZELLO / AFP / East News

На Неделе моды в Париже актриса Леа Сейду разбавила строгий образ яркой сумкой с изображением лица

East News , East News

Певица Лиззо появилась на премии American Music Awards 2019 с миниатюрной сумкой Valentino

Invision / Invision / East News

Джанет Джексон позировала на ковровой дорожке со сверхдлинным клатчем в руках. Он на удивление удачно дополнил наряд певицы

Derek Storm / Everett Collection / East News

Дженнифер Коннелли явилась на премьеру картины «Убежище» с миниатюрным чемоданчиком

Steven Ferdman / Everett Collection / East News , Steven Ferdman / Everett Collection / East News

Кэти Перри вышла в свет с клатчем, на котором была изображена именная звезда певицы с знаменитой «Аллеи славы» в Голливуде

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , AFP / East News

Для премьеры фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Хелена Бонем Картер выбрала по-настоящему необычный аксессуар в виде замка — под стать волшебной атмосфере картины