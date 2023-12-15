16 звезд, которые выбрали настолько обалденные сумочки, что просто глазам не верится
Для звезд внешний вид играет важнейшую роль, поэтому они всерьез подходят к выбору не только одежды, но и аксессуаров. Ну а что может украсить образ лучше, чем неординарная сумка?
На премьере ленты «Стриптизерши» Дженнифер Лопес привлекла внимание окружающих причудливым клатчем в виде стопки денег
Isabelle Vautier / Starface/STARFACE PHOTO / East News
Ким Кардашьян дополнила элегантный образ сумкой-ракушкой в цвет ансамбля
ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
На вручении премии «Женщина года — 2015» в руках Мэйси Уильямс красовалась сумка в виде коробки шоколадного молока
Joel Ryan / Invision / AP / East News, Joel Ryan / Invision / AP / East News
Главной изюминкой образа Марго Робби на премьере картины «Кролик Питер» стал усыпанный клатч в форме кролика
Lumeimages, PacificCoastNews / East News
Джулианна Мур блистала на премьере ленты «Мир, полный чудес» с затейливым аксессуаром в форме кинокамеры
Andy Kropa / Invision / AP / East News
Диана Крюгер привнесла нотку озорства в лаконичный образ благодаря яркой сумочке с имитацией стикеров
Evan Agostini / Invision / AP / East News
Эмма Робертс приковала взгляды окружающих необычным выбором — в руках актрисы красовался клатч-книга
Scott Roth / Invision / AP / East News, Scott Roth / Invision / AP / East News
На «Грэмми-2022» Доджа Кэт гордо позировала перед камерами со «стеклянной» сумкой. Певица положила в нее горстку конфет — видимо подкрепиться во время церемонии
GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News, GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News
На премьере фильма «Черная Пантера» в 2018 году Пэрис Хилтон использовала красную сумку в форме сердца для того, чтобы объявить о своей помолвке
Evan Agostini / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News
«Занято».
На «Оскаре-2021» певица Селеста гордо демонстрировала в руках инкрустированную кристаллами сумку-сердце
CHRIS PIZZELLO / AFP / East News, CHRIS PIZZELLO / AFP / East News
На Неделе моды в Париже актриса Леа Сейду разбавила строгий образ яркой сумкой с изображением лица
East News, East News
Певица Лиззо появилась на премии American Music Awards 2019 с миниатюрной сумкой Valentino
Invision / Invision / East News
Джанет Джексон позировала на ковровой дорожке со сверхдлинным клатчем в руках. Он на удивление удачно дополнил наряд певицы
Derek Storm / Everett Collection / East News
Дженнифер Коннелли явилась на премьеру картины «Убежище» с миниатюрным чемоданчиком
Steven Ferdman / Everett Collection / East News, Steven Ferdman / Everett Collection / East News
Кэти Перри вышла в свет с клатчем, на котором была изображена именная звезда певицы с знаменитой «Аллеи славы» в Голливуде
Jordan Strauss / Invision / AP / East News, AFP / East News
Для премьеры фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Хелена Бонем Картер выбрала по-настоящему необычный аксессуар в виде замка — под стать волшебной атмосфере картины
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Фото на превью ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
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