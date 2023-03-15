16 звездных мам, которые будто вчера красовались беременными на красной дорожке. Мы и не заметили, как выросли их дети
На красных дорожках популярные актрисы и певицы всегда становятся центром притяжения взглядов. Что уж говорить об их появлении на публике, когда они находятся в положении. От беременных Николь Кидман, Натали Портман и Сары Джессики Паркер невозможно было оторвать глаз. Мы решили посмотреть, как сейчас выглядят их дети и унаследовали ли они шарм своих матерей.
Николь Кидман и Сандэй Роуз Кидман-Урбан (родилась в 2008 году)
Сара Джессика Паркер и Джеймс Уилки (родился в 2002 году)
Риз Уизерспун и Ава Филлипп (родилась в 1999 году)
Натали Портман и Алеф Портман-Мильпье (родился в 2011 году)
Наоми Уоттс и Александр Шрайбер (родился в 2007 году)
Ума Турман и Майя Турман Хоук (родилась в 1998 году)
Кэтрин Зета-Джонс и Дилан Майкл Дуглас (родился в 2000 году)
Ева Лонгория и Сантьяго Энрике Бастон (родился в 2018 году)
Моника Беллуччи и Дева Кассель (родилась в 2004 году)
Хайди Клум и Лени Олуми Клум (родилась в 2004 году)
Сальма Хайек и Валентина Палома Пино (родилась в 2007 году)
Джулианна Мур и Калеб Фрейндлих (родился в 1997 году)
Дженна Дуан и Эверли Тейтум (родилась в 2013 году)
Джессика Альба и Хэвен Уоррен (родилась в 2011 году)
Эльса Патаки и Индия Роуз Хемсворт (родилась в 2012 году)
Мерил Стрип и Мэми Гаммер (родилась в 1983 году)
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Фото на превью CJ Contino / Everett Collection / EAST NEWS, Invision / Invision / East News
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