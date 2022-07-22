17 звездных образов, которые мы, кажется, уже где-то видели

Создание запоминающегося звездного образа, который имеет все шансы стать культовым, — та еще задачка. Поэтому и нет ничего фантастического в том, что стилисты и дизайнеры порой черпают вдохновение в нарядах из прошлого. Но иногда случается и так, что сами селебрити вольно или невольно подражают внешним видом своим коллегам или кумирам.

Мы в ADME решили выяснить, кто из знаменитых красоток хоть раз появлялся в нарядах, которые нам показались смутно знакомыми.

Распущенные кудрявые волосы, платье с открытой спиной, на которой виднеется татуировка, — в таком образе появилась Рианна, а спустя пару месяцев и Рита Ора

Поговаривают, что Рита частенько выбирает наряды как у Рианны

PacificCoastNews.com / East News , AP / East News

В 2019 году Хейли Бибер воссоздавала для фотосессии некоторые образы принцессы Дианы. Но, кажется, и вне работы модель вдохновляется стилем леди Ди

Carlos Maidana / Broadimage / Broad Image / East News

Эйса Гонсалес на Met Gala в 2021 году появилась в ярко-красном платье с перчаткой на одной руке. Актриса призналась, что вдохновилась легендарной Ритой Хейворт

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News , Jennifer Graylock / Sipa USA / East News

Бейонсе не раз появлялась на публике в образах, которые были поразительно похожи на образы Джей Ло

East News , East News

И это касалось в том числе и причесок с аксессуарами

Кажется, Дженнифер Лопес вдохновляла и Ким Кардашьян

AP / East News , ADMEDIA / SIPA / East News

К примеру, в 2013 году образ Ким, начиная от прически и заканчивая силуэтом наряда, очень напоминал образ Джей Ло, в котором она появилась за 9 месяцев до этого

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Ариана Гранде не скрывает, что Мэрайя Кэри оказала на нее большое влияние

East News , AFP / East News

Поэтому нет ничего странного в том, что юная певица порой подражает своему кумиру

В 2021 году Зендея отдала дань уважения Бейонсе, надев платье, поразительно напоминающее то, которое певица носила в 2003 году

ASSOCIATED PRESS / East News

Тайра Бэнкс является ведущей шоу «Танцы со звездами», в котором порой появляется в культовых образах. К примеру, как Сэнди из фильма «Бриолин»

В одном из эпизодов она появилась в зеленом платье с украшением в виде змеи. Это отсылка к знаменитому выступлению Бритни с живой змеей

Платье певицы Оливии Родриго, которое она надела в 2022 году, было очень похоже на то, которое носила Пэрис Хилтон на своей вечеринке в 2002-м

MANTEL / SIPA / East News

Ребел Уилсон опубликовала фотографию, на которой она предстала в образе Бритни из клипа «Crazy»

В 2022 году Габриэль Юнион прибыла на Met Gala в сверкающем серебристом платье. Актриса призналась, что ее образ был вдохновлен нарядом Дайан Кэрролл

Наряд и отчасти прическа Ким Бейсингер на церемонии вручения премии «Оскар» явно были вдохновлены образом Грейс Келли

Everett Collection / Everett Collection / East News , Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

А кому из звезд вы когда-нибудь подражали?

Фото на превью MANTEL / SIPA / East News