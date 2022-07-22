17 звездных образов, которые мы, кажется, уже где-то видели
Создание запоминающегося звездного образа, который имеет все шансы стать культовым, — та еще задачка. Поэтому и нет ничего фантастического в том, что стилисты и дизайнеры порой черпают вдохновение в нарядах из прошлого. Но иногда случается и так, что сами селебрити вольно или невольно подражают внешним видом своим коллегам или кумирам.
Мы в ADME решили выяснить, кто из знаменитых красоток хоть раз появлялся в нарядах, которые нам показались смутно знакомыми.
Распущенные кудрявые волосы, платье с открытой спиной, на которой виднеется татуировка, — в таком образе появилась Рианна, а спустя пару месяцев и Рита Ора
Поговаривают, что Рита частенько выбирает наряды как у Рианны
В 2019 году Хейли Бибер воссоздавала для фотосессии некоторые образы принцессы Дианы. Но, кажется, и вне работы модель вдохновляется стилем леди Ди
Эйса Гонсалес на Met Gala в 2021 году появилась в ярко-красном платье с перчаткой на одной руке. Актриса призналась, что вдохновилась легендарной Ритой Хейворт
Бейонсе не раз появлялась на публике в образах, которые были поразительно похожи на образы Джей Ло
И это касалось в том числе и причесок с аксессуарами
Кажется, Дженнифер Лопес вдохновляла и Ким Кардашьян
К примеру, в 2013 году образ Ким, начиная от прически и заканчивая силуэтом наряда, очень напоминал образ Джей Ло, в котором она появилась за 9 месяцев до этого
Ариана Гранде не скрывает, что Мэрайя Кэри оказала на нее большое влияние
Поэтому нет ничего странного в том, что юная певица порой подражает своему кумиру
В 2021 году Зендея отдала дань уважения Бейонсе, надев платье, поразительно напоминающее то, которое певица носила в 2003 году
Тайра Бэнкс является ведущей шоу «Танцы со звездами», в котором порой появляется в культовых образах. К примеру, как Сэнди из фильма «Бриолин»
В одном из эпизодов она появилась в зеленом платье с украшением в виде змеи. Это отсылка к знаменитому выступлению Бритни с живой змеей
Платье певицы Оливии Родриго, которое она надела в 2022 году, было очень похоже на то, которое носила Пэрис Хилтон на своей вечеринке в 2002-м
Ребел Уилсон опубликовала фотографию, на которой она предстала в образе Бритни из клипа «Crazy»
В 2022 году Габриэль Юнион прибыла на Met Gala в сверкающем серебристом платье. Актриса призналась, что ее образ был вдохновлен нарядом Дайан Кэрролл
Наряд и отчасти прическа Ким Бейсингер на церемонии вручения премии «Оскар» явно были вдохновлены образом Грейс Келли
А кому из звезд вы когда-нибудь подражали?
Фото на превью MANTEL / SIPA / East News
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