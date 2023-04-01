18 звездных див, наряды которых и спереди неплохо смотрелись, ну а сзади — вообще отпад
Когда знаменитости выходят на красную дорожку, они демонстрируют не только свой стиль и индивидуальность, но и последние тенденции моды. А порой, чтобы по достоинству оценить платье селебрити, не будет лишним взглянуть на него с другого ракурса. Ведь некоторые наряды смотрятся еще круче со спины.
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Миранда Керр
Кейт Бланшетт
Джессика Честейн
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Кира Найтли
Энн Хэтэуэй
Клэр Дэйнс
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Фото на превью AFP / EAST NEWS, Oscar Gonzalez / WENN.com / agefotostock / East News
AdMe/Культура/18 звездных див, наряды которых и спереди неплохо смотрелись, ну а сзади — вообще отпад
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