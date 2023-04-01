18 звездных див, наряды которых и спереди неплохо смотрелись, ну а сзади — вообще отпад

Когда знаменитости выходят на красную дорожку, они демонстрируют не только свой стиль и индивидуальность, но и последние тенденции моды. А порой, чтобы по достоинству оценить платье селебрити, не будет лишним взглянуть на него с другого ракурса. Ведь некоторые наряды смотрятся еще круче со спины.



Диана Крюгер

Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS , Anthony Behar / Sipa USA / East News

Дженнифер Лопес

Miguel Aguilar, PacificCoastNews / EAST NEWS , Miguel Aguilar, PacificCoastNews / EAST NEWS

Вот здесь можно почитать о том, как Джей Ло удается с годами становиться только краше.

Пэрис Хилтон

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

А вот статья для тех, кто хочет узнать больше о Пэрис.

Оливия Калпо

RCF / Everett Collection / EAST NEWS

Марион Котийяр

Phil Loftus / Capital Pictures / EAST NEWS , Invision / East News

Миранда Керр

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Кейт Бланшетт

Джессика Честейн

AO Images, PacificCoastNews / EAST NEWS , AO Images, PacificCoastNews / EAST NEWS

Эмма Стоун

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS , PacificCoastNews / EAST NEWS

Кира Найтли

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Энн Хэтэуэй

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , AFP / EAST NEWS

Клэр Дэйнс

Phil McCarten / Invision / AP / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

Джулианна Мур

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

А здесь Джулианна делится секретами успешного брака.

Виктория Джастис

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Шарлиз Терон

PacificCoastNews / EAST NEWS , Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS

Вот статья о том, как Шарлиз стала звездой Голливуда.

Скарлетт Йоханссон

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Пенелопа Крус

AFP / EAST NEWS , Oscar Gonzalez / WENN.com / agefotostock / East News

А вот история дружбы Сальмы Хайек и Пенелопы Крус.