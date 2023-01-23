20+ фактов, которые доказывают, что Средневековье не такое уж «грязное и немытое» время
Многие представляют себе людей из Средневековья грязными и немытыми. Проблемы с гигиеной действительно существовали по объективным причинам. Поэтому люди придумывали множество лайфхаков и рецептов, как оставаться чистыми и становиться более красивыми. И у них это действительно получалось.
Удаление волос на теле и средство от пота
- Женщина, у которой было много волос на теле, считалась нездоровой. О даме с густой растительностью говорили, что она умна, но неприятна, некрасива, склонна к спорам и, скорее всего, бесплодна.
- Одной из модных тенденций тех лет был высокий лоб и отсутствие бровей. Считалось, что такая девушка походит на младенца, а значит, она чиста и непорочна. Многие женщины выщипывали брови и линию волос надо лбом.
- Иногда нежелательные волосы удаляли с помощью золота: прижигали кожу раскаленным металлом, а потом обязательно наносили на это место масло розы или фиалки. Это описывается как средство от волос под мышками, но некоторые люди использовали его, чтобы убрать волоски выше линии лба.
- Существовали также и кремы для депиляции, их рецептов было достаточно много. Но вот 2 самых популярных. Мышьяк кипятили с известью, наносили на место роста волос и шли в баню. Смывать нужно было, когда коже становилось горячо. Или же место, которое нужно очистить от волос, мылось смесью кошачьих экскрементов и уксуса.
- Кстати, в позднем Средневековье в какой-то момент в моду вновь вошли брови, но у большинства дам их уже не было либо из-за частой депиляции, либо из-за свинцовых белил. Но и тут женщины проявили изобретательность: они делали себе брови из меха мышей и других грызунов.
- «Средневековый дезодорант» тоже существовал: розовая вода, камфора и свинец смешивались, а потом высушивались. По словам историков, такое средство действительно помогало от запаха пота.
Уход за кожей
- В Средние века очень ценилась белая кожа — это означало, что человеку не приходилось заниматься тяжелым трудом под палящим солнцем. Нежелательными также были веснушки и родимые пятна — иногда они рассматривались как признак колдовства, что ни к чему хорошему не приводило.
- Существовало множество рецептов кремов и мазей, которые делали кожу лица чистой и мягкой. Некоторые из них были на жировой основе, а от прыщей использовались, как правило, травяные отвары.
- Овсянка помогала от веснушек. Но не простая, а обязательно сваренная на уксусе — ее нужно было съесть. Был и другой способ — намазать лицо кровью быка или зайца.
- От угрей также рекомендовалось использовать аметист. Камень нужно было смочить слюной или паром и потереть им воспаления. Но историки считают этот метод довольно сомнительным.
- Жителям Средневековья не чужда была и защита кожи от солнца. Существовал рецепт крема на основе свинцовых белил, жира и растений, который защищал от ультрафиолетовых лучей и ожогов.
Средства для макияжа
- В Средневековье различали косметические процедуры «для здоровья» и «ради красоты». Считалось, например, что возвращение волос тем, кто облысел, способствует исцелению тела. А использование декоративной косметики лишь ради красоты было порочным занятием.
- Тем не менее дамы все равно хотели приукрасить себя. В широком ходу были белила для лица, которые, к сожалению, очень часто содержали токсичные вещества: ртуть, свинец. Их делали в форме кремов, пудры и даже специальных шариков.
- Белизна была настолько в моде, что средневековые дамы пошли дальше — с помощью чернил они прорисовывали на лице вены, из-за чего казалось, будто кожа буквально прозрачная. В некотором смысле это «средневековый контуринг».
- Губы подкрашивали свеклой и ягодами. Но это была очень опасная практика: если переборщить, то могли обвинить в мошенничестве. Считалось, что таким образом женщина обманывает мужчину в том, как она на самом деле выглядит. Допускались лишь оттенки розового и лилового цвета на губах.
Уход за волосами
- Волосам уделяли особое внимание. Рецепт шампуня состоял из золы и отваров. Но уход на этом не заканчивался — дамы мешали кондиционер для волос из жира ящерицы и масел.
- А чтобы волосы хорошо пахли, в прическе носили гвоздику, мускатный орех и другие специи. Но дама должна была обязательно скрывать это. Некоторые припудривали волосы порошком из пряностей.
- Светлые волосы, так же как и бледность кожи, ценились в Средневековье. Поэтому существовали рецепты «как стать блондинкой в домашних условиях». Осветляли волосы с помощью смеси из черной серы, меда и квасцов: ее наносили на волосы и выходили на солнце.
- Но был еще один «способ» обесцветить пряди. Дамам предлагали носить опал на шее. Метод явно сомнительный, и позднее опал стал ассоциироваться с неудачей, возможно, потому, что камень так никому и не помог стать блондинкой.
Женские средства гигиены
- В Средние века менструация считалась проклятием всех женщин, возможно, поэтому не существовало каких-то специальных женских средств гигиены, которые бы свободно продавались.
- Однако самодельные средства все же существовали. Женщины часто использовали болотный мох для критических дней. И растение действительно обладает удивительной впитывающей способностью.
- Также средневековые дамы в качестве средств женской гигиены использовали лоскуты ткани, чаще всего из хлопка. Археологи даже находили прототип тампонов — это небольшая веточка с намотанной на нее хлопчатобумажной тканью.
- Избавлялись от боли во время месячных средневековые дамы с помощью специальных лекарств. Так, например, окопник и тиаспис мешали с напитками и выпивали, а перетертую крапиву с медом использовали как мазь.
- Не обошлось и без магии: чтобы избавиться от судорог во время критических дней, женщинам рекомендовали носить пепел жабы в мешочке на шее.
Другие средства гигиены
- Существовало несколько рецептов зубных порошков, большинство из которых содержали каменную муку, специи и соль. А некоторые состояли из скорлупы грецкого ореха и древесного угля. Смесь наносили на влажную тряпочку и протирали ею зубы. Зубной порошок, подобный тому, что изобрели в Средневековье, существует и по сей день, но его ингредиенты мельче помолоты.
- Ногти тоже не обошли стороной: люди Средневековья регулярно стригли их ножницами и чистили.
- Распространенным предметом была также ушная ложка, которой, по всей видимости, средневековые люди удаляли серу из ушей, — аналог ватной палочки. Обратной стороной этого инструмента чистили ногти, а саму ложечку носили на шее.
Какой факт о средневековой гигиене впечатлил вас больше всего?
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