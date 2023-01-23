20+ фактов, которые доказывают, что Средневековье не такое уж «грязное и немытое» время

Многие представляют себе людей из Средневековья грязными и немытыми. Проблемы с гигиеной действительно существовали по объективным причинам. Поэтому люди придумывали множество лайфхаков и рецептов, как оставаться чистыми и становиться более красивыми. И у них это действительно получалось.