20 правил этикета, которые полезно знать каждому, кто собрался в театр

К выходу в театр многие из нас готовятся заранее: покупают билеты и выбирают подходящую одежду. Но этот вечер может быть безвозвратно испорчен, если вы все время будете ловить осуждающие взгляды интеллигентной публики. Так вполне может случиться, если вы вдруг начнете не вовремя аплодировать или нарушите нормы местного дресс-кода.