20 звезд, которые с легкостью выходят с открытым животом на красную дорожку и покоряют сердца миллионов

Прозрачная ткань, вырезы на платьях, в том числе на талии, и кроп-топы — вот уже второй год эти фешен-акценты можно заметить на показах мод и красных дорожках. Кутюрье предлагают, а звезды все чаще выбирают для своих образов смелые наряды, которые подчеркивают красоту их фигур. Только посмотрите, как умело следуют этому тренду знаменитые модницы, тем самым приковывая к себе внимание миллионов.

В качестве бонуса мы покажем звезду, которая не стеснялась появляться на публике с открытым животом еще до того, как это стало популярным.

В свои почти 50 лет Хайди Клум остается в прекрасной форме. Яркие наряды подчеркивают идеальную фигуру модели

Эмили Ратаковски и Зендая посетили одну из самых престижных премий в области моды. Для выхода они выбрали ультрамодный тренд — кроп-топы

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Живот Кендалл Дженнер не остался незамеченным на гала-концерте фестиваля искусства и кинематографа. Виной тому стала любопытная деталь — полоски на прозрачном боди модели

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На 65-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» Тейлор Свифт в качестве наряда выбрала юбку в пол и кроп-топ с пайетками. Роскошный образ подчеркнул рельефный пресс певицы

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На вручении наград Совета модельеров все внимание прессы было приковано к Хлои Кардашьян и Джулии Фокс, которые оделись в асимметричные платья с вырезами

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Открытие культурного центра NMACC в Индии не обошлось без Приянки Чопры. Актриса выбрала колоритный наряд местного дизайнера с драпировкой по талии

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Посмотрите здесь, какие другие модные фишки использует в своей повседневной жизни индийская актриса.

Восточные мотивы прослеживались и в наряде Лурдес Леон на Met Gala в 2021 году. Выход эпатажной дочери Мадонны стал одним из самых запоминающихся в тот вечер

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Яркая бахрома на топе Кейт Хадсон на церемонии награждения Ассоциации голливудских критиков задала наряду актрисы игривое настроение



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Александра Даддарио для выхода на Неделе моды в Нью-Йорке выбрала асимметричный топ и объемный пиджак и на своем примере доказала, что и в оверсайз-образе можно подчеркнуть элегантные изгибы тела

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Приталенные платья с вырезами уже стали изюминкой Энн Хэтэуэй. Такие наряды идеально подчеркивают талию актрисы

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Модница Тейлор Расселл демонстрирует, что наряд черного цвета может выглядеть ярко — достаточно необычного фасона, который умело подчеркнет хрупкие изгибы тела

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Рианна продолжает радовать поклонников новыми образами. Находясь в положении, певица не спешит скрывать живот за мешковатыми платьями, а элегантно обыгрывает его своими нарядами

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На красных дорожках Эшли Грэм чувствует себя уверенно как никогда. Роскошные черные платья — верные спутники ее светских выходов, которые удачно выделяют ее на фоне других модниц

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Собираясь на премьеру фильма «Вавилон», Марго Робби учла все тренды сезона. Необычный крой черного мини-платья позволил показать безупречный живот актрисы. Неотделимый от платья капюшон стал еще одной фишкой образа

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Новоиспеченная «русалочка» Холли Бейли тоже любит похвастаться точеной фигурой. Для светских мероприятий актриса часто выбирает открытые асимметричные платья, которые подчеркивают изгибы ее тела

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Для выхода на красную дорожку премии «Золотой глобус» Дженна Ортега облачилась в женственное полупрозрачное платье от Gucci с разрезами на талии

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56-летняя Сальма Хайек не стала скромничать и на премьеру фильма «Супер-Майк: Последний танец» надела смелое полупрозрачное платье

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На красной дорожке британской премии моды Винни Харлоу появилась в платье, сшитом из шелухи какао-бобов, которое красочно подчеркнуло природную изюминку модели

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Бонус: Пэрис Хилтон появилась с открытым животом на светской вечеринке еще в 2017 году