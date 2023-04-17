20 звезд, которые с легкостью выходят с открытым животом на красную дорожку и покоряют сердца миллионов
Прозрачная ткань, вырезы на платьях, в том числе на талии, и кроп-топы — вот уже второй год эти фешен-акценты можно заметить на показах мод и красных дорожках. Кутюрье предлагают, а звезды все чаще выбирают для своих образов смелые наряды, которые подчеркивают красоту их фигур. Только посмотрите, как умело следуют этому тренду знаменитые модницы, тем самым приковывая к себе внимание миллионов.
В качестве бонуса мы покажем звезду, которая не стеснялась появляться на публике с открытым животом еще до того, как это стало популярным.
В свои почти 50 лет Хайди Клум остается в прекрасной форме. Яркие наряды подчеркивают идеальную фигуру модели
Эмили Ратаковски и Зендая посетили одну из самых престижных премий в области моды. Для выхода они выбрали ультрамодный тренд — кроп-топы
Живот Кендалл Дженнер не остался незамеченным на гала-концерте фестиваля искусства и кинематографа. Виной тому стала любопытная деталь — полоски на прозрачном боди модели
На 65-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» Тейлор Свифт в качестве наряда выбрала юбку в пол и кроп-топ с пайетками. Роскошный образ подчеркнул рельефный пресс певицы
На вручении наград Совета модельеров все внимание прессы было приковано к Хлои Кардашьян и Джулии Фокс, которые оделись в асимметричные платья с вырезами
Открытие культурного центра NMACC в Индии не обошлось без Приянки Чопры. Актриса выбрала колоритный наряд местного дизайнера с драпировкой по талии
Посмотрите здесь, какие другие модные фишки использует в своей повседневной жизни индийская актриса.
Восточные мотивы прослеживались и в наряде Лурдес Леон на Met Gala в 2021 году. Выход эпатажной дочери Мадонны стал одним из самых запоминающихся в тот вечер
Яркая бахрома на топе Кейт Хадсон на церемонии награждения Ассоциации голливудских критиков задала наряду актрисы игривое настроение
Александра Даддарио для выхода на Неделе моды в Нью-Йорке выбрала асимметричный топ и объемный пиджак и на своем примере доказала, что и в оверсайз-образе можно подчеркнуть элегантные изгибы тела
Приталенные платья с вырезами уже стали изюминкой Энн Хэтэуэй. Такие наряды идеально подчеркивают талию актрисы
Не только Энн Хэтэуэй нашла свой идеальный фасон, но и другие звездные модницы:
Модница Тейлор Расселл демонстрирует, что наряд черного цвета может выглядеть ярко — достаточно необычного фасона, который умело подчеркнет хрупкие изгибы тела
Рианна продолжает радовать поклонников новыми образами. Находясь в положении, певица не спешит скрывать живот за мешковатыми платьями, а элегантно обыгрывает его своими нарядами
На красных дорожках Эшли Грэм чувствует себя уверенно как никогда. Роскошные черные платья — верные спутники ее светских выходов, которые удачно выделяют ее на фоне других модниц
Собираясь на премьеру фильма «Вавилон», Марго Робби учла все тренды сезона. Необычный крой черного мини-платья позволил показать безупречный живот актрисы. Неотделимый от платья капюшон стал еще одной фишкой образа
Новоиспеченная «русалочка» Холли Бейли тоже любит похвастаться точеной фигурой. Для светских мероприятий актриса часто выбирает открытые асимметричные платья, которые подчеркивают изгибы ее тела
Для выхода на красную дорожку премии «Золотой глобус» Дженна Ортега облачилась в женственное полупрозрачное платье от Gucci с разрезами на талии
56-летняя Сальма Хайек не стала скромничать и на премьеру фильма «Супер-Майк: Последний танец» надела смелое полупрозрачное платье
На красной дорожке британской премии моды Винни Харлоу появилась в платье, сшитом из шелухи какао-бобов, которое красочно подчеркнуло природную изюминку модели
Бонус: Пэрис Хилтон появилась с открытым животом на светской вечеринке еще в 2017 году
Фото на превью AFF / Alamy Stock Photo
AdMe/Культура/20 звезд, которые с легкостью выходят с открытым животом на красную дорожку и покоряют сердца миллионов
Поделиться этой статьёй