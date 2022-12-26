20+ звезд, которые вышли в свет в таких нарядах, что даже видавшие виды дизайнеры потеряли дар речи

Знаменитости не всегда придерживаются дресс-кода и частенько отказываются от гламурных образов в угоду эпатажных. Таким незатейливым способом они не только приковывают к себе объективы всех камер, но и попадают на передовицы модных изданий. В 2022 году к такому приему прибегали звезды от Наоми Кэмпбелл до Билли Айлиш. И кажется, на фоне их нарядов меркнут даже все наши с вами детские костюмы зайчиков, звездочетов и снежинок, в которых мы отплясывали на новогодних утренниках.