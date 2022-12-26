20+ звезд, которые вышли в свет в таких нарядах, что даже видавшие виды дизайнеры потеряли дар речи
Знаменитости не всегда придерживаются дресс-кода и частенько отказываются от гламурных образов в угоду эпатажных. Таким незатейливым способом они не только приковывают к себе объективы всех камер, но и попадают на передовицы модных изданий. В 2022 году к такому приему прибегали звезды от Наоми Кэмпбелл до Билли Айлиш. И кажется, на фоне их нарядов меркнут даже все наши с вами детские костюмы зайчиков, звездочетов и снежинок, в которых мы отплясывали на новогодних утренниках.
Наоми Кэмпбелл
Машин Ган Келли
Биби Рекса
Тейлор Паркс
Джулия Фокс
Джемма Чан
Лиззо
Билли Айлиш
Шанайя Твейн
Айшвария Рай
Дав Камерон
Йола
Винни Харлоу
Хлоя Бейли
Кайли Дженнер
Наташа Пунавалла
Тейяна Тейлор
Шэрон Стоун
Эмили Ратаковски
Доджа Кэт
Асап Роки
Мерьем Узерли
Какой из этих нарядов вы бы с удовольствием примерили на себя? А в чем бы ни за что не появились на публике?
Фото на превью Invision/Invision/East News, Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo
AdMe/Культура/20+ звезд, которые вышли в свет в таких нарядах, что даже видавшие виды дизайнеры потеряли дар речи
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