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20+ звезд, которые вышли в свет в таких нарядах, что даже видавшие виды дизайнеры потеряли дар речи

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Знаменитости не всегда придерживаются дресс-кода и частенько отказываются от гламурных образов в угоду эпатажных. Таким незатейливым способом они не только приковывают к себе объективы всех камер, но и попадают на передовицы модных изданий. В 2022 году к такому приему прибегали звезды от Наоми Кэмпбелл до Билли Айлиш. И кажется, на фоне их нарядов меркнут даже все наши с вами детские костюмы зайчиков, звездочетов и снежинок, в которых мы отплясывали на новогодних утренниках.

Наоми Кэмпбелл

Машин Ган Келли

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, LISA O'CONNOR/AFP/East News

Биби Рекса

Henning Kaiser/DPA/East News, Martin Meissner/Associated Press/East News

Тейлор Паркс

ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Джулия Фокс

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, ANDREA RENAULT/AFP/East News

Джемма Чан

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Лиззо

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Билли Айлиш

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Шанайя Твейн

Chris Pizzello/Invision/East News, Chris Pizzello/Invision/East News

Айшвария Рай

Дав Камерон

ANGELA WEISS/AFP/East News, Invision/Invision/East News

Йола

gilbertflores@broadimage/Broad Image/East News, gilbertflores@broadimage/Broad Image/East News

Винни Харлоу

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Invision/Invision/East News

Хлоя Бейли

Invision/Invision/East News, gilbertflores@broadimage/Broad Image/East News

Кайли Дженнер

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Наташа Пунавалла

ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Тейяна Тейлор

GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News, gilbertflores@broadimage/Broad Image/East News

Шэрон Стоун

Balkis Press/ABACA/Abaca/East News, Balkis Press/ABACA/Abaca/East News

Эмили Ратаковски

ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Доджа Кэт

Jonathan Paciullo/SIPA/SIPA/East News, Jonathan Paciullo/SIPA/SIPA/East News

Асап Роки

ANGELA WEISS/AFP/East News, Invision/Invision/East News

Мерьем Узерли

Jacques BENAROCH/SIPA/SIPA/East News, Jacques BENAROCH/SIPA/SIPA/East News

Какой из этих нарядов вы бы с удовольствием примерили на себя? А в чем бы ни за что не появились на публике?

Фото на превью Invision/Invision/East News, Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/20+ звезд, которые вышли в свет в таких нарядах, что даже видавшие виды дизайнеры потеряли дар речи
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