25+ человек рассказали, почему недолюбливают некоторых звезд. Со многими мы бы поспорили
Есть звезды, которых обожают толпы фанатов. А есть люди, которые смотрят на этих знаменитостей и не понимают, что в них особенного. Более того, кто-то даже склонен недолюбливать тех или иных известных персон. Да не просто так, а по определенным причинам, которые они охотно огласили в тематическом треде на Reddit.
- Раньше все любили Уилла Смита. Я всегда думал, что его личность — полная фальшивка. Он как Том Круз. Улыбчивый и дружелюбный, но в глазах ничего нет. Не говоря уже о его огромном эго и ужасном выборе ролей. У него было несколько отличных работ, но в истории кино он, на мой взгляд, едва ли достоин хоть малейшего упоминания. © Positive-Pangolin146 / Reddit
- Я была в отношениях с родственником Шанайи Твейн и видела ее несколько раз. Она такая заносчивая и самодовольная, относится к людям высокомерно. Буквально поднимает подбородок, чтобы смотреть на людей свысока. Мне было очень неприятно узнать это. © Carinne89 / Reddit
- Я видела несколько фильмов с Дженнифер Лопес, слушала некоторые ее песни. Мне кажется, что она посредственная актриса и певица. Хорошо выглядит для своего возраста, стильная, но самовлюбленная. © FelicitySmoak_ / Reddit
- Мой друг должен был делать фотосессию, за которую ей заплатили миллионы. 8 месяцев мы пытались встретиться с ней. Ее команда говорила: «Хорошо, она в Лос-Анджелесе, присылайте фотографа». Он летел 5 часов, чтобы узнать, что у нее больше нет времени. Кроме того, друг сказал, что она груба с персоналом. © asaking / Reddit
- Хоть кому-нибудь еще нравится Опра Уинфри? Я думаю, что она заняла свое законное место среди других болезненно оторванных от мира богачей, которых уже никто не воспринимает всерьез. © LordMudkip / Reddit
- В 90-х моя школа выиграла конкурс, и к нам приехал давать концерт Марки Марк (музыкальный псевдоним Марка Уолберга). Перед тем как выступить, он вел себя отвратительно. Мы узнали, что он отказался заходить в спортзал, потому что там была группа каких-то парней, и потребовал их вывести. Вышел на сцену очень поздно, спел всего 3 песни и оскорбил парня, которого все в школе обожали. © justincasesquirrels / Reddit
- Крис Хемсворт лучше меня во всех отношениях. Как только вы начнете чувствовать себя хорошо, он появится в телевизоре и поставит вас на место. © Hillsman8282 / Reddit
- Люди, кажется, боготворят Бейонсе, но она просто хорошо разбирается в бизнесе и исполняет посредственную поп-музыку. © tinfins / Reddit
- Джесси Айзенберг раздражает меня без особой причины. Я не знаю, как это объяснить. © DarkStorm57 / Reddit
- Джимми Фэллон не смешной. У него мертвые глаза, и я терпеть не могу, когда он поет и пытается заставить петь других. © Unknown Author / Reddit
- Одна мысль о Джареде Лето злит меня. Не говоря уже о том, что мне кажется, что он выглядит так, будто пахнет вонючим сыром. © landanemone / Reddit
- Рианна очень злая, и все обходят ее стороной. © Prestigious_Sky8257 / Reddit
- Много лет назад я читал статью, в которой кто-то рассказал, как ехал за ней в турне и разочаровался в ее поведении. Люди увидели, как ужасно она обращалась со всеми вокруг. © AnabolicCheesecake / Reddit
- У Гарри Стайлса посредственные певческие способности. Он недостаточно талантлив, чтобы быть сольным исполнителем, поэтому его присоединили к группе. И теперь он ведет себя так, как будто он звезда вроде Джона Леннона или что-то в этом роде. Так много людей слепо любят его, но ведь его популярность была искусственно раздута с самого начала. © IGoOnHereAtWork / Reddit
- Райан Рейнольдс не самый талантливый актер. Он просто играет одну и ту же роль в каждом фильме, и то, как он разговаривает, меня просто раздражает. © YourAverageBrownDude / Reddit
- Тимоти Шаламе такой безликий в каждом фильме! Я не понимаю ажиотажа вокруг него как актера и как человека. © Prior-Throat-8017 / Reddit
- Когда Гвинет Пэлтроу назвала своего ребенка Эппл (apple — «яблоко»), я подумал, как же это глупо. © goldandjade / Reddit
- Ее отец — крупный продюсер. Ее мать была большой звездой, больше на Бродвее, чем в кино. И она рассказывает о том, как трудно ей было пробиться в шоу-бизнес. © The_Sanch1128 / Reddit
- Мой папа работал с охраной Джулии Робертс, когда команда фильма «Одиннадцать друзей Оушена» приехала на базу, на которой мы жили в Турции. По сей день отец говорит, что она одна из самых противных людей, что он когда-либо встречал. © armesandlegs / Reddit
- Билли Айлиш — просто депрессивный подросток, который думает, что умеет петь. © Imagine-Dragons-fan / Reddit
- Тейлор Свифт. Я работал в организации, которая совместно с ней устраивала благотворительную акцию для детей. Там она показала свое истинное «я» и то, как мало ее волнуют эти дети. Для нее важна была только репутация. Неприятный человек. © MEEfO / Reddit
- Меган Маркл. Мне кажется, что Меган Маркл не до конца искренна. Она постоянно пытается продать свою историю и себя как продукт, и это не вызывает симпатии. © BoKnowsTheKonamiCode / Reddit
- Риз Уизерспун. Она кажется такой фальшивой. Мой друг рос вместе с ней в Нэшвилле и рассказал, что она была очень неприятной девушкой. © Dimeadozen21 / Reddit
- Я был очень разочарован, увидев Эда Ширана в «Игре престолов». Не знаю, почему я терпеть его не могу. © thebumblinfool / Reddit
- Кое-что из его композиций звучит неплохо, но я не могу смириться с его внешним видом. Он всегда выглядит так, как будто только что проснулся. © crazycatlady331 / Reddit
- Извините, но мне кажется, что, у Джорджа Клуни очень раздутое эго. © RockyMtnOysterCo / Reddit
- Я испытал крайнее неудовольствие от того, что мне пришлось работать с Арнольдом Шварценеггером. Когда он не притворяется милым для своих фанатов, он очень неприятный человек. © xaclewtunu / Reddit
А какие знаменитости не вызывают у вас теплых чувств? Что стало для этого поводом?
Фото на превью Scott Garfitt / Invision / East News, Invision / Invision / East News
AdMe/Культура/25+ человек рассказали, почему недолюбливают некоторых звезд. Со многими мы бы поспорили
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