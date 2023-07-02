7 самых популярных заблуждений об известных книгах и писателях, в которые верят даже мозговитые интеллектуалы

Иногда люди любят блеснуть яркими цитатами. Однако не все утверждения, которые мы слышим из каждого утюга, имеют что-то общее с реальностью. Некоторые из них — только частичная правда, а некоторые — ложь. Попробуем разобраться, в какие мифы о писателях и книгах мы верим зря.

Знаменитого монстра зовут не «Франкенштейн»

Роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» стал популярным почти сразу после выхода. В народе чудовище стали называть именно Франкенштейном, хотя это фамилия его создателя Виктора. У самого чудища имени не было, как не было в книге и помощника ученого по имени Игорь.

Джейн Остин вовсе не была зашуганной тихоней

Джейн Остин, автор «Гордости и предубеждения», часто изображается как скромная женщина, которая не хотела публиковаться под своим именем и поэтому выпускала романы анонимно. На самом деле анонимное писательство было обычным для авторов того времени, особенно для женщин. После смерти Остин ее семья подправила ее письма, чтобы она казалась более идеальной. Но есть мнение, что Джейн была человеком со вздорным характером, язвой и грубиянкой.

Хэмингуэй не писал рассказ из шести слов про ботиночки

Часто утверждают, что Хемингуэй — автор самого короткого грустного рассказа: «Продаются детские ботиночки. Неношеные». Но это довольно сомнительный факт. По одной из версий, этот рассказ был придуман литературным агентом для своей книги, а затем распространен в прессе.

Шерлок Холмс не говорил «Элементарно, Ватсон»

Во всей серии приключений великого детектива Шерлока Холмса он много раз произносит слово «элементарно». И несколько раз обращается к своему другу со словами «мой дорогой Ватсон». Но в исходных произведениях эти словосочетания никогда не используются вместе. Фраза «Это элементарно, Ватсон» появилась лишь позже, в экранизациях историй о гениальном сыщике.

Маргарет Митчелл не отказывали в публикации «Унесенных ветром»

В интернете любят обсуждать тот факт, что культовый роман «Унесенные ветром» якобы был отвергнут издателям 38 раз. На самом деле это не более чем миф. Маргарет изначально не планировала продавать рукопись, а написала ее со скуки, во время восстановления после болезни. Когда она показала рукопись издателю, тот сразу согласился ее опубликовать.

Диккенсу не платили за количество слов или букв

Широко распространенная шутка гласит, что у Чарльза Диккенса романы такие длинные, потому что ему платили за каждое слово. На самом деле это не так. Романы Диккенса, как и произведения многих других авторов того времени, изначально публиковались по главам. При этом за такую форму публикации платили меньше, чем за цельную книгу. Однако Диккенс умело закручивал сюжет и останавливался в нужный момент, что вызывало у читателей нетерпение и побуждало издателей платить ему.

Джультетта не спрашивала Ромео зачем он Ромео

Часто люди искажают фразы из произведений искусства. Например, изначальная фраза Гамлета про Йорика звучит по-другому. В переводе на русский язык игра слов теряется, но в оригинале различия значительны. То же произошло и с монологом Джульетты о Ромео. Вместо «Ромео, о зачем же ты Ромео!» в пьесе Шекспира фраза звучит проще: «Ромео, о почему же ты Ромео!». То есть многие думают, что Джульетта спрашивает где Ромео, а в то время она имеет в виду буквально «Почему ты Ромео». Еще один факт: в пьесе нигде не упоминается балкон, то есть свой знаменитый диалог героиня произносит, стоя в окне.