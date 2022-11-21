7 жизненных принципов смелой балерины Майи Плисецкой

Майя Плисецкая, культовая фигура мирового балета, не терпела ограничений. Она одной из первых в своей стране стала танцевать модерн, снималась в кино и была моделью. Свой жизненный опыт балерина вложила в слова, которые и сегодня способны наполнить многих силой и энергией. Мы вспомнили некоторые принципы жизни Майи Михайловны и рады поделиться с вами ее золотыми цитатами.

«Второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!»

Polaris/East News

Со своим супругом Родионом Щедриным Майя Михайловна познакомилась у Лили Брик. Они были вместе 57 лет. Щедрин дарил жене цветы каждый день до конца жизни.

«В искусстве не важно „что“. Самое важное — „как“. Нужно, чтобы дошло до каждого, чтобы душу трогало, — тогда это настоящее, иначе никак»

Polaris/East News

Хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь» была визитной карточкой Плисецкой. Балерина начала выступать с ней в 14 лет. Номер поставила Суламифь Мессерер, тетя Плисецкой, тоже танцовщица Большого театра. Хореография отличалась от первоначальной — Плисецкая выплывала на сцену не лицом, а спиной к залу. Она исполняла эту партию ровно 800 раз.

«...Это больше в теории. А в жизни можно все, но понемногу»

EAST NEWS

Плисецкая не сидела на специальных диетах, она просто знала меру. Балерина любила селедку, сосиски и хлеб с маслом и при этом всегда была в отличной форме.

«Поклоны — составная часть спектакля. От кометы в руках зрителя должен остаться хвост»

AP/East News

Плисецкая нарушила негласное правило балерин и не покинула сцену, когда ей исполнилось 30. В 42 года она танцевала «Кармен» в Большом театре, а в 47 исполняла главную партию в балете «Анна Каренина». И в 60, и в 70 Плисецкая продолжала радовать своего зрителя.

«Я танцевала всегда только для зрителей. После ухода со сцены не танцевала ни разу. Что-что, а танцевать для себя мне в голову не приходило»

EAST NEWS

Выходя на сцену, Плисецкая всегда смотрела на себя в зеркало. Для нее было важно накрасить губы и глаза, чтобы не предстать перед зрителем «бесцветной молью».

«Я не вижу в старости, в морщинах красоты. Я вообще старыми людьми не очень-то восторгаюсь. А уж молодящийся старичок или старушка — это вообще смешно»

Bartosz KRUPA/East News

Плисецкая умела принимать свой возраст. Она точно знала, что портит внешность женщины. Ухоженное лицо — вот что важно, по мнению балерины, а морщин бояться не стоит.

«Я люблю зеленый, желтый, красный. И черный очень элегантный. И все остальные цвета тоже»

EAST NEWS

Плисецкая была одной из самых стильных балерин страны. За ее нарядами следили с не меньшим интересом, чем за ее партиями. Платья и костюмы для Плисецкой создавал легендарный Пьер Карден, который был для нее эталоном вкуса, фантазии и красоты.

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Фото на превью EAST NEWS