9 запоминающихся нарядов 2022 года, которые обсуждали на каждой кухне

Красные дорожки, премии и выставки — все это для звезд отличный повод, чтобы выгулять какой-нибудь броский наряд. Некоторые платья мы бы и сами не прочь примерить, но на иные наряды «от-кутюр» без улыбки и не взглянешь. А в бонусе — костюм Роберта Паттинсона, который расхвалили модные критики и высмеяли простые пользователи сети.

Джулия Робертс в Центре исполнительских искусств

Greg Allen / Invision / East News

Джулия Робертс вышла на 45-ю церемонию вручения наград Кеннеди-центра в довольно причудливом платье. Оно было сшито Moschino по индивидуальному заказу. Удивленные зрители рассмотрели, что на всех портретах изображен не кто иной, как Джордж Клуни, с которым актриса давно дружит. Что ж, у Джулии своеобразное чувство юмора.

Блейк Лайвли на красной дорожке Met Gala 2022

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Платье-трансформер Блейк Лайвли на Met Gala 2022 стало настоящей сенсацией. Когда помощник распустил пышный бант, публика ахнула, а фотографы с удвоенной силой принялись снимать актрису и умопомрачительный шлейф ее наряда.

ANGELA WEISS / AFP / East News

А так платье выглядит во всем великолепии.

Зендея на премии «Эмми»

Invision / Associated Press / East News

Практически каждый выход Зендеи в свет вызывает у журналистов эйфорию, ведь ее наряды восхитительны. Так произошло и на вручении 74-й премии «Эмми». Согласитесь, сложно запомниться в чисто-черном платье, но этот наряд с пышной юбкой от Valentino получил массу хвалебных отзывов. Образ Зендеи назвали «сногсшибательным» и сравнили с духом старого Голливуда.

Рианна на презентации косметики Fenty

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Многие пытаются скрыть свою беременность, но не Рианна. На мероприятии от Fenty Beauty Universe она предстала в образе, который модные критики описали как «смелый и веселый». На звезде был зеленый топ от The Attico с открытой спиной и серебристо-фиолетовые брюки.

Кайли Дженнер на открытии выставки в Нью-Йорке

ANGELA WEISS / AFP / East News

Кайли Дженнер посетила выставку модного дома Mugler в Нью-Йорке. Надев изысканный бриллиантовый головной убор, принадлежащий организаторам, звезда реалити-шоу и сама в каком-то роде стала местным экспонатом. Журналисты отметили ее обтягивающее платье, дополненное высокими перчатками с отделкой из перьев.

Джессика Честейн на церемонии «Оскар»

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

На 94-ю церемонию вручения премии «Оскар» Джессика Честейн надела платье от Gucci. Оно стало фурором, критики написали, что актриса выглядела «абсолютно по-королевски». Некоторые углядели в наряде даже «вампирский гламур».

Сара Джессика Паркер на красной дорожке Met Gala 2022

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Сара Джессика Паркер не отказала себе в удовольствии покрасоваться на Met Gala 2022. Ее наряд, разработанный дизайнером Кристофером Роджерсом, имеет особую историю. Платье — дань уважения швее, писательнице и гражданской активистке, жившей в конце 1800-х. Женщину звали Элизабет Кекли, и этот наряд посвящен ей.

Тейлор Расселл на Лондонском кинофестивале BFI

Vianney Le Caer / Invision / East News

Тейлор Расселл просто не могла остаться незамеченной в наряде от Schiaparelli. Актриса пришла на премьеру фильма «Целиком и полностью», который показали на Лондонском кинофестивале BFI. На девушке — короткий жакет с острыми плечами, украшенный вышивкой в виде черного винограда. Внизу — атласный корсет, к которому двумя бантами крепится юбка. Образ дополнила стильная шляпка. Актриса одевается со вкусом и может выглядеть несколько сюрреалистично, но всегда стильно.

Доджа Кэт на премии Billboard Music Awards 2022

Invision/Invision / East News

Рэперша Доджа Кэт на премии Billboard Music Awards 2022 получила аж 4 статуэтки, но поразила она публику не этим, а своим платьем. Мы выбрали довольно скромный ракурс, но знайте, что декольте тут мегаглубокое, а самое сокровенное прикрывают шлейф из тюля и 2 малюсеньких золотых кружочка.

Бонус: Роберт Паттинсон на премьере «Бэтмена»

TOLGA AKMEN / AFP / East News

Публика с удвоенной силой заговорила о Роберте Паттинсоне после его роли в новом «Бэтмене». На премьере фильма артист показался в костюме оверсайз от Jil Sander с массивными украшениями. Модные критики назвали образ «выдающимся», а вот люди в соцсетях наряд не оценили и стали шутить, соревнуясь в остроумии.

Ну а какой наряд вам понравился, а какой — не очень?

Фото на превью Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News