Что произошло дальше с персонажами книг, по мотивам которых сняли наши любимые фильмы

Многие фильмы снимают не по специально созданному сценарию, а по книгам. Мы успеваем полюбить персонажей и очень хотим узнать, что же случилось дальше в их жизни. А киношники все не снимают сиквелы. Зато писатели не сидят на месте и выпускают продолжения книг. Рассказываем дальнейшую историю полюбившихся нам киноперсонажей, чьи приключения не закончились с последними секундами фильмов.

Энди — «Дьявол носит Prada»

У романа, по которому снят фильм, есть 2 продолжения. 2-я книга называется «Месть носит Prada». Прошло 10 лет с того момента, как главная героиня уволилась из «Подиума». Энди открыла свой бизнес. Она успела стать закадычной подругой Эмили — бывшей старшей помощницы Миранды Пристли — и создать с ней на пару свадебный журнал. Еще Андреа выскочила замуж за миллионера. Правда, ее брак и карьера начинают трещать по швам, когда вновь объявляется Миранда, желающая купить журнал своих бывших помощниц. Кстати, последняя книга в трилогии — «Ложь, латте и легинсы» — полностью посвящена Эмили.

Чарли и Вилли Вонка — «Чарли и шоколадная фабрика»

Продолжение известной повести называется «Чарли и большой стеклянный лифт». Главные герои отправляются на лифте с фабрики в путешествие по космосу. Принятые за космических пиратов, они переживут много приключений, прежде чем вернутся на Землю. Дома Чарли и Вилли Вонку ждет еще одно происшествие. Кондитер дает бабушкам и дедушкам мальчика лекарство для омоложения, чтобы они наконец смогли встать с постели. Но Вонка случайно превращает их в младенцев. Теперь Чарли придется еще и спасать своих родных.

Форрест Гамп — «Форрест Гамп»

В книге «Гамп и компания» главный герой знает, что про него сняли фильм. В финале он даже попал на премию «Оскар» и встретился там с Томом Хэнксом, сыгравшим его. Но до этого в жизни Форреста многое изменилось. Креветочная корпорация героя обанкротилась. После этого он пробует зарабатывать деньги в других местах. Форрест успевает поработать уборщиком, футболистом, главой свинофермы и т. д. И хотя Гамп разорился, зато женился на Гретхен. А еще Форрест пытается наладить отношения с сыном, ведь по сюжету 1-й книги мальчик не знал своего настоящего папу.

Рассказчик — «Бойцовский клуб»

В романе «Бойцовский клуб — 2» Рассказчик успешно подавляет в себе агрессию с помощью лекарств и не дает Тайлеру — своему альтер эго — снова выйти наружу. Герой женится на Марле, и у них рождается сын. Но через некоторое время женщина устает от брака и решает воскресить Тайлера, подменяя мужу таблетки. И у нее это получается.

Луиза — «До встречи с тобой»

В сиквеле «После тебя» главная героиня все еще переживает из-за случившегося с Уиллом — парнем с ограниченными возможностями, чьей сиделкой она работала вплоть до его кончины. Тем не менее Луиза находит в себе силы хоть как-то изменить свою жизнь. Она устраивается на работу в кафе аэропорта и съезжает от родителей в Лондон, в съемную квартиру. Судьба сводит ее с девушкой, которая называет себя дочерью Уилла. А еще героиня находит новую любовь — доктора по имени Сэм. В серии есть и второй сиквел — «Все та же я». По сюжету, Луиза улетает в Нью-Йорк на новую работу у богатой семьи. Там она встречает парня, очень похожего на Уилла. Теперь девушке придется выбирать между Сэмом и мужчиной, который так напоминает ей прошлую любовь.

Норман Бэйтс — «Психо»

Как в фильме Хичкока, так и в книге, по которой он снят, главный герой в финале попадает в психиатрическую клинику. В романе «Психо-2» Норман пребывает там уже 20 лет. В его состоянии нет никаких улучшений. Тем не менее герою удается сбежать из больницы. В это же время в Голливуде снимают фильм о Нормане. Полиция думает, что он поедет туда, чтобы расправиться со съемочной командой. Однако в итоге оказывается, что Норман погиб от рук автостопщика, на которого он напал.

Виенн Роше — «Шоколад»

Во 2-й книге, которая называется «Леденцовые туфельки», у главной героини появляется еще одна дочь, Розетт. Вианн (так героиню зовут в романах) родила ее от цыгана Ру. Но мужчина не знает об этом, хотя и постоянно переписывается с возлюбленной. Вместе с 2 детьми героиня живет в Париже и управляет кондитерской. Правда, дела идут не очень хорошо и денег не хватает. Внезапно в жизни героини появляется женщина, которая, кажется, желает помочь, но на деле втирается в доверие к семье и начинает все рушить изнутри. В 3-й книге Вианн воссоединяется с Ру, и вся семья живет в его плавучем доме на Сене. Правда, вскоре героине предстоит вернуться в деревушку, чью жизнь она повернула вспять в 1-м романе, но которая вновь столкнулась с проблемами.

Джо Марч — «Маленькие женщины»

У романа, по которому снят фильм, есть 2 продолжения: «Маленькие мужчины» и «Ребята Джо». Главная героиня вместе со своим мужем управляет школой, о жизни учеников которой рассказывается в 1-м сиквеле. У Джо также есть 2 сыновей — Роб и Тедди. Повзрослевшим ребятам и их друзьям посвящен сюжет 2-го сиквела.

Пол Атрейдес — «Дюна»

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

Роман «Дюна» имеет 5 сиквелов. В последующих книгах Пол будет императором в течение 12 лет. За это время он столкнется с заговором фрименов, которые лишат его зрения. Его возлюбленная Чани уйдет из жизни при родах и оставит ему наследников — близнецов. Вместе с гибелью любимой Пол утратит дар предвидения. Герой отречется от престола, оставит сына и дочь на попечение фрименов и в одиночестве уйдет в пустыню. Впоследствии Пол станет проповедником.

Трейси Флик — «Выскочка»

Продолжение «Выскочки» называется «Трейси Флик не может победить». В этой книге главная героиня — все такая же чересчур амбициозная барышня. Она работает помощником директора школы, но ей этого мало. Внезапно Трейси узнает, что директор собирается увольняться, и решает занять его место. Но на горизонте снова появляется соперник. Сейчас, кстати, снимается фильм по книге «Трейси Флик не может победить». Главную роль в сиквеле вновь сыграет Риз Уизерспун.

Скарлетт О’Хара — «Унесенные ветром»

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

В 1991 году вышел роман «Скарлетт» — продолжение «Унесенных ветром». Его написал другой автор — Александра Рипли. По сюжету, героиня решила во что бы то ни стало вернуть Ретта Батлера. Но муж все же развелся с ней и женился на другой. Правда, Скарлетт успела забеременеть от Ретта и родила дочь. Бывшему супругу женщина ничего не рассказала, испугавшись, что тот отнимет ребенка. Вместе с дочкой Скарлетт уехала в Ирландию, где спустя некоторое время снова встретила Ретта. В финале героиня все-таки вернула мужа. По этому роману в 1994 году сняли одноименный мини-сериал с Джоанн Уолли и Тимоти Далтоном в главных ролях.

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