Ева Мендес считает, что разделение домашних обязанностей помогает развивать у детей необходимые навыки

Райан Гослинг и Ева Мендес — одна из самых скрытных пар Голливуда. Очень редко удается узнать что-то конкретное об их отношениях. Актеры встретились, полюбили друг друга, и с тех пор их чувства становятся только сильнее. Пара воспитывает двух прекрасных дочерей и очень серьезно относится к своей роли родителей.

Актеры познакомились на съемочной площадке

FOCUS FEATURES / Album/EAST NEWS

Ева и Райан впервые встретились в 2011 году, когда снимались в фильме «Место под соснами». Они снялись в фильме как пара с ребенком. Мы знаем не так много о том, как развивались их отношения. Раньше актеры были друзьями, а после съемок они часто проводили время вместе. Вскоре их заметили целующимися в Париже.

Они решили сохранить свои отношения в тайне

Invision/Invision/East News , Evan Agostini/Invision/AP/East News

Согласно источнику, на съемочной площадке между актерами всегда чувствовалась сильная химия. Когда Ева прилетела в Торонто, чтобы присутствовать на выпускном вечере мамы Райана, стало очевидно, что они действительно вместе. В 2014 году у них родилась первая дочь, Эсмеральда Амада, а в 2016 году — вторая дочь, Амада Ли. Ева не делится подробностями своей личной жизни в социальных сетях. Она публикует только фотографии из своей профессиональной деятельности: «Мой мужчина и мои дети — это личное».

Ева хотела сделать перерыв в актерской деятельности, чтобы сосредоточиться на семье

С 2014 года звезда не снялась ни в одном фильме, так как решила сделать перерыв, когда стала мамой. Актриса ставила свою семью и воспитание дочерей на первое место. Она объяснила: «Сейчас, как мать, я не буду исполнять многие роли, но меня это устраивает. Теперь я должна подавать своим девочкам пример».

Актрисе было нелегко

BIGPICTURESPHOTO.COM/EAST NEWS

Голливудская звезда однажды призналась, что сделала перерыв в актерской карьере, чтобы быть дома. Она поделилась во время интервью: «Когда я была беременна, окружающие искренне пытались меня как-то подготовить, но это не помогло. Никто мне не говорил, что воспитание детей — это работа, для которой мне потребуется невероятное количество навыков в разных областях». Она продолжила перечислять роли, которые берет на себя, сказав: «Теперь я шофер, повар и личный помощник».

В их доме нет такого понятия, как гендерные роли

Ева делает все возможное, чтобы правильно воспитывать своих дочерей и подавать им хороший пример. Кроме того, они делают все возможное, чтобы оба родителя участвовали в воспитании своих дочерей. Она добавила: «Надеюсь, благодаря этому мои девочки поймут, что не существует гендерных ролей, что мы партнеры, и что уют в доме — заслуга каждого, не только Райана и меня, но и наших детей». Ева назвала Райана «невероятным поваром» и сказала: «Удобно, когда „кто-то готовит, а кто-то убирает“. Нам такая схема подходит».

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