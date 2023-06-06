11 правил красоты Хайди Клум — супермодели и мамы 4 детей, которая и в 50 лет остается горячей штучкой

Хайди Клум, кажется, вообще не стареет. В 50 лет у нее все такая же подтянутая фигура и точеный овал лица. Когда модель спрашивают, в чем секрет ее красоты, она отшучивается. Но мы решили как следует прошерстить интернет и выяснить, что же она такого делает, чтобы так потрясающе выглядеть.

Считает, что вы — это то, что вы едите и пьете

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Хайди рассказала, что когда она питается здоровой пищей и пьет воду, то это сразу на ней отражается. Она уверяет, что именно лицо показывает, в чем нуждается организм. Если кожа выглядит сухой, значит, стоит начать пить больше воды. Если на ней появились какие-то высыпания, нужно поработать над питанием. Сама модель всегда старается питаться сбалансировано и готовит салаты из зелени и овощей, которые растут у нее в огороде, но признает, что иногда нет ничего лучше бургера и картошки фри.

Готовит особый завтрак

На завтрак знаменитость всегда ест одно и то же: или смузи, или особое блюдо. Не так давно Хайди в соцсетях показала, как она его готовит. Звезда кипятит куриный бульон, а потом разбивает в него 3 яйца и перемешивает венчиком, пока они не схватятся. Затем наливает свой завтрак в чашку и выпивает, пока он еще теплый.

Предпочитает готовить сама и рано ужинать

Хайди не придерживается какой-то особой диеты, но любит качественную и полезную пищу. В ее холодильнике всегда есть кольраби. Она много готовит сама и редко ходит в рестораны, и все ради здорового питания. Так она точно знает, что ингредиенты были свежими, а сама пища не сильно обработана. Ест модель 3 раза в день, в промежутках старается не перекусывать, а ужинает очень рано — в 6 вечера.

Умывается шампунем

Среди уходовой косметики у Клум есть свои неустаревающие фавориты. К примеру, она уверена, что лучшим очищающим средством для лица является детский шампунь, потому что он очень нежный и действительно хорошо очищает кожу. К тому же если он попадет в глаза, их не будет щипать. Этим шампунем она также удаляет макияж с век.

Использует кокосовое масло

Хайди говорит, что в целом больше любит натуральную косметику. К примеру, она наносит на кожу и волосы кокосовое масло, которое покупает в супермаркете. Звезда считает, что это одно из лучших увлажняющих средств.

Почти не красится вне работы

Модель призналась, что со временем ей стало нравится показывать свою чистую сияющую кожу. Теперь она предпочитает почти не пользоваться косметикой, если она не на съемках. В обычной жизни она использует только увлажняющий тональный крем, тушь и румяна.

Нашла «свой» цвет волос

Хайди не раз экспериментировала с цветом своих волос. Но уже много лет она неизменно остается блондинкой, иногда лишь меняя оттенок волос на чуть более светлый или темный. Что касается ухода за локонами, то вне камер она предпочитает ничего с ними не делать, просто собирает в небрежный пучок и дает отдохнуть от фена и щипцов для завивки.

Пользуется «омолаживающей» тональной основой

Звезда использует особую тональную основу, которая придает коже сияние и обладает антивозрастными свойствами. Если верить упаковке, ингредиенты в составе основы уменьшают несовершенства и морщины, а растительный аналог ретинола стимулирует выработку коллагена.

Много занимается спортом

По совету тренера Хайди старается тренироваться 4 раза в неделю. Также она занимается йогой. Но из-за плотного графика времени на спорт у нее не всегда хватает. Тогда она начинает находить занятия, которые компенсиуют отсутствие тренировок. Например, прыгает на батуте с детьми, устраивает танцевальную вечеринку после ужина или гуляет с собаками.

Пользуется скрабом

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Хайди любит абрикосовый скраб и пользуется им 2 раза в неделю во время душа. А так как она порой наносит много косметики на тело, ей требуется хорошее очищение. Для этого модель использует жесткую мочалку с ручками.

Не выходит из дома без защиты от солнца

Хайди живет в Лос-Анджелесе и любит солнце. Однажды она слишком долго загорала и в итоге обнаружила несколько пигментных пятен, которые пришлось удалять. Теперь, чтобы не заработать пятна и лишние морщинки, звезда каждый раз наносит перед выходом из дома солнцезащитный крем.

Кстати, с солнцезащитными средствами связано множество заблуждений. Кто-то считает, что тем выше уровень SPF, тем лучше. Другие же уверены, что защита нужна только при палящем солнце. Мы решили развенчать все эти мифы.