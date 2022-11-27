Как Кэмерон Диаc и Дрю Бэрримор случайно встретились в кафе и стали подругами на всю жизнь

Дрю Бэрримор стала знаменитой, еще будучи ребенком. Из-за того что она оказалась в центре внимания публики так рано, это серьезно повлияло на некоторые аспекты ее жизни. Но как раз в тот момент, когда девушка понимала, что идет на дно, она встретила своего «ангела-хранителя» — Кэмерон Диас.

Какой была жизнь Дрю до встречи с Кэмерон

Universal Pictures / Amblin Entertainment/Collection Christophel / East News

Дрю впервые продемонстрировала свой актерский талант в рекламном ролике, когда ей было всего 11 месяцев. Девочка родилась в семье актеров, которые добились выдающихся успехов в искусстве. Но в полной мере мастерство актрисы публика увидела в ее первом полноценном проекте — фильме «Инопланетянин» Стивена Спилберга, где она сыграла Герти.

ASSOCIATED PRESS/East News

Бэрримор прославилась как очаровательная 7-летняя девочка. Но когда ей исполнилось 9, все резко изменилось. Из-за влияния своей матери она часто оказывалась в ситуациях, в которых ребенок ее возраста не должен был находиться, — и жизнь девочки пошла под откос. «Худший этап в жизни, наверное, наступил, когда мне было 13», — поделилась Дрю. Тогда мать поместила ее в психиатрическую лечебницу. Актриса презирала это место, но в конце концов она сильно изменилась и приняла трудное решение освободиться от родительской опеки".

Дрю и Кэмерон встретились и вскоре стали подругами на всю жизнь

Дрю стала свободна от каких-либо ограничений и была готова взять на себя ответственность за свою жизнь и начать все сначала. Актриса еще не знала, что скоро встретит кого-то, кто будет поддерживать ее в самые значимые моменты ее жизни.

Когда Дрю была подростком, она работала в кафе. Однажды по счастливой случайности она обслуживала столик Кэмерон Диас. «Мы познакомились, когда мне было 14, а ей 16. Я работала в кофейне, а она была моделью, — рассказала Бэрримор. — Мы все еще лучшие друзья». После этого все изменилось: Дрю смогла наладить свою жизнь благодаря Кэмерон. Во время съемок фильма «Ангелы Чарли» они стали ближе, чем когда-либо, и вместе с Люси Лью дружат по сей день.

Женщины были рядом в хорошие и трудные времена. Дрю всегда поддерживала Кэмерон, когда та проживала расставания с бывшими партнерами. Кэмерон утешала Дрю после развода с Уиллом Копельманом, в браке с которым у нее родились 2 дочери. Несмотря на то что обе актрисы — звезды мирового масштаба, они дружат, как обычные люди. «Мы часто болтали о любви, о жизни, об утратах, но о карьере разговоров никогда не заходило».

Спустя столько лет они все еще дружат

VALERIE MACON/AFP/East News

В Голливуде дружба и отношения часто приходят и уходят, но связь Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор выдерживает проверку временем уже более 30 лет. «Мы проходим через реальные трудности вместе, вот и весь секрет».

Женщины часто говорят, что любят проводить время вместе и заниматься самыми обычными делами: готовить, делать покупки и разговаривать по душам. «Мы отправляем друг другу видео, где мы куда-то собираемся, танцуем или просто о чем-то рассказываем», — призналась Бэрримор.

«Мы пережили вместе все: рождение детей, браки, разводы, взлеты и падения, работу, путешествия. Нет ничего, чего бы мы не делали вместе», — поделилась Бэрримор. Когда они случайно встретились в том кафе много лет назад, они и представить себе не могли, что у них сложится такая крепкая дружба. Эти невероятные женщины доказали, что именно так начинаются дружеские отношения на долгие годы.

У вас есть друг, которого вы давно знаете? Как вам удается сохранять вашу дружбу?

Фото на превью VALERIE MACON/AFP/East News