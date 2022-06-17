Как проходит беременность в Южной Корее и от каких местных правил у наших мам глаза на лоб полезут
Южная Корея — это страна со своими особыми правилами, касающимися деторождения. В процессе врачи будут нежно гладить и подбадривать, что, безусловно, плюс. Но вот после родов долго нельзя мыться и выходить на улицу. А еще придется постоянно есть суп из морских водорослей.
Мы в ADME решили выяснить, с чем сталкиваются женщины, когда собираются стать мамами в Южной Корее.
- Современные семьи тратят много сил и денег на планирование беременности. Многие женщины следуют древней философии тегё. Главная идея тегё состоит в том, что плод — это личность и жизнь начинается с момента зачатия. Это объясняет то, почему дети в Корее при рождении считаются годовалыми.
- Следование тегё может начаться до зачатия: женщины должны выбирать «здорового и умного мужчину, чтобы родить умного и доброго ребенка».
- Стоимость родовспоможения, дородового и послеродового ухода в современной Южной Корее может быть разной. На это влияют многие факторы, например факт обращения в частную клинику или государственную, город проживания, тип родов, наличие медицинской страховки. В госучреждениях почти все услуги бесплатны или стоят недорого по местным меркам. А вот платные роды могут стоить и 7 млн вон (306 тыс. рублей), кесарево сечение — 11 млн вон (480 тыс. рублей).
- До 24 недель беременности кореянкам рекомендуется посещать врача 1 раз в месяц, с 36-й недели — каждые 7 дней.
- В женской консультации врач дает женщине так называемый материнский паспорт (см. фото выше). В него записывается вся информация о ходе беременности. Также будущая мама получает документ, подтверждающий беременность. С ним она может пойти в любой государственный банк и получить от государства 600 тыс. вон (около 30 тыс. рублей). Эти деньги тратятся только на «беременные дела»: в женской консультации ими платят за анализы и приемы у врача. В небольшом городе этого может хватить на ведение всей беременности. Если деньги остаются, ими расплачиваются с больницей за роды.
- В больницах роженицам запрещают делать макияж и маникюр. Педикюр с покрытием тоже под запретом, так что лак с ногтей придется снять.
- Статистика говорит, что 42 % родов приходится на кесарево сечение и 58 % — на естественные роды. В Корее распространена эпидуральная анестезия (обезболевание).
- Беременная женщина должна следить за тем, что она ест. Пищевые табу, пришедшие из древности, все еще имеют влияние на современников. Так, раньше считалось, что если женщина съест мясо утки, то ребенок родится с перепонками между пальцами.
- Обычно считается, что, если вас выписали из больницы с новорожденным, вы здоровы и можете заниматься повседневными делами. В Корее все не так. Там есть особая культура послеродового ухода. Суть идеи состоит в том, что роженице нужно время на восстановление тела и духа. Местные жительницы уверены: те, кто пренебрегает древней практикой, будут иметь проблемы с суставами и давлением. Поэтому кореянки после родов 21 день могут не готовить еду, спокойно спать по ночам, а собственных детей им разрешено видеть только во время кормления. Конечно, никто насильно не разлучает мать и дитя, но у женщины есть время, которое она тратит только на себя.
- Раньше женщины занимались своим восстановлением дома, им помогали свекрови или матери, но в современной Корее популярны специальные центры послеродового ухода — чоривон.
- По сути, послеродовые центры — это гостиницы для мам. За детьми постоянно приглядывает персонал. Медсестры каждый день записывают, как ребенок ел, как часто ему меняли памперсы, малыша моют и следят за его весом.
- Чоривон — это очень удобно: здесь мам учат, как ухаживать за новорожденным, но большую часть времени за детьми следит медперсонал. А еще молодым мамам делают массаж, чтобы помочь им похудеть и вернуться в прежнюю форму.
- Женщины ложатся в эти центры по разным причинам. Так, одна молодая мама призналась: «Я не хотела выглядеть измученной перед другими членами семьи, особенно перед свекровью». А другая нуждалась в быстром восстановлении, так как должна была вернуться на работу через 3 месяца после родов.
- Послеродовые центры — платная услуга. Нахождение в частном центре в Сеуле стоит от 3 до 5 млн вон за 2 недели (130–210 тыс. рублей).
- Традиции гласят: родившей кореянке нельзя принимать душ целую неделю после родов. (Это можно объяснить тем, что в древности не было ни современного отопления, ни фенов, — простыть было легко.) Молодым мамам по традиции до сих пор запрещено опускать руки в холодную воду, даже в разгар лета нельзя пользоваться кондиционером или вентилятором, запрещается носить одежду с коротким рукавом. Нельзя даже ходить босиком. Можно пить только теплую воду. Все это делается для защиты тела от холодной энергии.
- В течение первых 3 недель после родов выходить из дома или послеродового центра строго запрещено. В этом есть некое право на приватность для мамы: это вежливый предлог не общаться с родственниками, которые желают увидеть малыша.
- Для молодой мамы прописан рацион. Она обязана каждый день есть суп из морских водорослей, который богат йодом, железом и кальцием. Считается, что он просто незаменим для выработки молока. В рацион традиционно входят также супы из свиных костей, скатов и сушеной трески. В Корее считается, что женщинам полезны блюда из карпа, тыквы и мидии.
- Отпуск по беременности и родам длится всего 3 месяца. Есть также отпуск по уходу за ребенком (максимум — 1 год). Его можно использовать в любое время до достижения ребенком 8 лет. После года детей отдают в ясли. Туда большая очередь, поэтому в нее становятся сразу после рождения малыша. Многие кореянки после родов решают, нанять им помощницу или сидеть с ребенком самой. Няня стоит очень дорого, бабушки и дедушки не так уж охотно помогают, поэтому многие молодые мамы оставляют карьеру.
- Неудивительно, что в такой ситуации рождаемость падает. Патриархальный уклад общества возлагает заботу о ребенке на плечи жены, но девушки предпочитают строить карьеру, а не становиться домохозяйками. Поэтому, с одной стороны, из-за хорошего медицинского обслуживания и чоривонов Южную Корею называют раем для будущих мам, а с другой — редкая семья заводит больше 1 ребенка.
- Семья непременно празднует 100 дней со дня рождения малыша. Когда ребенку исполняется год, устраивается более торжественное мероприятие — по размаху оно как вторая свадьба. И обязательно соблюдают обычай «дольджаби»: согласно поверьям, выбранный ребенком предмет предскажет его судьбу.
- Перед малышом на стол ставят еду, пряжу, кисти для каллиграфии, книгу и деньги. Если малыш возьмет кисти или книгу, он будет умным. Если деньги — богатым, если еду — всегда будет жить в достатке. Ну а если он выберет пряжу, то проживет долгую жизнь.
- Любопытный факт: кореянки не берут фамилию мужа после заключения брака. Считается, что фамилия — это то, что достается человеку от его предков. Да, после свадьбы женщина переходит в семью мужа, но не отказывается от своего рода. Раньше ребенок получал фамилию отца, но в наши дни он может носить фамилию матери.
Какие из этих традиций не помешали бы нам, а какие было бы сложно принять?
Фото на превью Jeolmeun Eomma / Art Services
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