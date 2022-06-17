Как проходит беременность в Южной Корее и от каких местных правил у наших мам глаза на лоб полезут

Южная Корея — это страна со своими особыми правилами, касающимися деторождения. В процессе врачи будут нежно гладить и подбадривать, что, безусловно, плюс. Но вот после родов долго нельзя мыться и выходить на улицу. А еще придется постоянно есть суп из морских водорослей.